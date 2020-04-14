 Кабмін у зміненому Держбюджеті скоротив у 27 разів витрати на природоохоронні заходи, - нардепка "Голосу" Василенко. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("Голос"), член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко, передає Цензор.НЕТ.
"Через постійний моніторинг ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні не було часу написати звіт про робочий день сьогодні (13 квітня. - Ред.). А сьогодні (13 квітня. - Ред.) в Раді немає особливо чим пишатися. Ну, по-перше: Прийняли неадекватний бюджет. Неадекватний, бо гробить цілі галузі. Про освіту і культуру писали найбільше, бо там -10 млрд. Прощавай гуманітарний фронт протидії російській агресії", - заявила вона.
"Про екологію майже зовсім не писали. А там скорочення не менш тотальні і не менш алогічні. Перед цифрами нагадаю, що Україна палає. Що скоро літо і стануть явні всі наслідки кліматичних змін. Простою мовою: засухи, забруднене повітря, брак питної води, наше з вами здоров‘я і таке інше. Але все це не спинило наш уряд, який скоротив бюджет природоохоронних заходів до - увага! – 16 500 000 грн. Тобто на 433 800 000 грн (у 27 разів. - Ред.). А вони цього року, ой, якими актуальними є, особливо в частині про скорочення викидів і забруднення повітря. А далі ще скорочення. Мінус 256 100 000 з управління Зоною відчуження. Дуже актуальне скорочення, коли 10-й день горить Чорнобиль. Але це не все по радіації. Радіаційними відходами будуть ще рік труїтися і жителі м. Кам‘янське, де забрали всі 45 млн грн, які раніше виділялись на приведення у безпечний стан об’єктів колишнього уранового виробництва "Придніпровський хімічний завод". Ну а що? Ще рік потерплять, стільки ж уже терпіли", - додала Василенко.
"У бюджеті при цьому є і плюси. В плані виділення додаткових коштів. Наприклад, на МВС. Плюс 195 млн грн. Куди піде ця сума? Сподіваюсь, що не лише на відловлювання злосних порушників карантину: ну там батьків з дітьми в парку, пенсіонерів, які вийшли за подихом повітря, чи громадян на полюванні за дефіцитними масками. З ухваленням законопроєкту про підвищення штрафів за підпал і порушення норм пожежної безпеки у лісах для Нацполіції є ще одне завдання. Нарешті розібратися і притягнути до відповідальності тих, хто винен у тому, що Україна горить! За бюджет не голосувала. Бо це не бюджет країни, яка веде боротьбу з агресором, коронавірусом і вогнем одночасно! Уряд або щось знає, або писав це в бульбашці власних ілюзій!" - резюмувала нардепка.
там же украинцев почти нет...
им эта земля безразлична и никаких сантиментов к ней и украинцам они не имеют...
ТАК ЧТО ОХРАНЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО...
Віктор Алекса1 час назад (изменено)
Депутати від яких залежить життя мільйонів громадян мають право на помилку, це все що вам потрібно знати. Водій автомобіля , лікар , такого права немає , за помилку їх будуть судити
Это то-же самое, если приходишь в больницу, а там тебя хирург встречает с зловещей ухмылкой в футболке с надписью "Имею право на ошибку" .
А за ним стоматолог в фуфайке с надписью "Не ошибается тот, кто ничего не делает" а в ожерелье из вырванных зубов и объясняет посетителю, что его здоровый зуб просто "вырвали из контекста" .
ЛЮБЫЕ сокращения бюджета - это плохо.