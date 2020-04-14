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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:держбюджет (366) екологія (524) Василенко Леся (3)

 Кабмін у зміненому Держбюджеті скоротив у 27 разів витрати на природоохоронні заходи, - нардепка "Голосу" Василенко. ФОТО

13 квітня Верховна Рада ухвалила неадекватний бюджет.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("Голос"), член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко, передає Цензор.НЕТ.

"Через постійний моніторинг ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні не було часу написати звіт про робочий день сьогодні (13 квітня. - Ред.). А сьогодні (13 квітня. - Ред.) в Раді немає особливо чим пишатися. Ну, по-перше: Прийняли неадекватний бюджет. Неадекватний, бо гробить цілі галузі. Про освіту і культуру писали найбільше, бо там -10 млрд. Прощавай гуманітарний фронт протидії російській агресії", - заявила вона.

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"Про екологію майже зовсім не писали. А там скорочення не менш тотальні і не менш алогічні. Перед цифрами нагадаю, що Україна палає. Що скоро літо і стануть явні всі наслідки кліматичних змін. Простою мовою: засухи, забруднене повітря, брак питної води, наше з вами здоров‘я і таке інше. Але все це не спинило наш уряд, який скоротив бюджет природоохоронних заходів до - увага! – 16 500 000 грн. Тобто на 433 800 000 грн (у 27 разів. - Ред.). А вони цього року, ой, якими актуальними є, особливо в частині про скорочення викидів і забруднення повітря. А далі ще скорочення. Мінус 256 100 000 з управління Зоною відчуження. Дуже актуальне скорочення, коли 10-й день горить Чорнобиль. Але це не все по радіації. Радіаційними відходами будуть ще рік труїтися і жителі м. Кам‘янське, де забрали всі 45 млн грн, які раніше виділялись на приведення у безпечний стан об’єктів колишнього уранового виробництва "Придніпровський хімічний завод". Ну а що? Ще рік потерплять, стільки ж уже терпіли", - додала Василенко.

"У бюджеті при цьому є і плюси. В плані виділення додаткових коштів. Наприклад, на МВС. Плюс 195 млн грн. Куди піде ця сума? Сподіваюсь, що не лише на відловлювання злосних порушників карантину: ну там батьків з дітьми в парку, пенсіонерів, які вийшли за подихом повітря, чи громадян на полюванні за дефіцитними масками. З ухваленням законопроєкту про підвищення штрафів за підпал і порушення норм пожежної безпеки у лісах для Нацполіції є ще одне завдання. Нарешті розібратися і притягнути до відповідальності тих, хто винен у тому, що Україна горить! За бюджет не голосувала. Бо це не бюджет країни, яка веде боротьбу з агресором, коронавірусом і вогнем одночасно! Уряд або щось знає, або писав це в бульбашці власних ілюзій!" - резюмувала нардепка.

Кабмін у зміненому Держбюджеті скоротив у 27 разів витрати на природоохоронні заходи, - нардепка Голосу Василенко 01
Кабмін у зміненому Держбюджеті скоротив у 27 разів витрати на природоохоронні заходи, - нардепка Голосу Василенко 02
Кабмін у зміненому Держбюджеті скоротив у 27 разів витрати на природоохоронні заходи, - нардепка Голосу Василенко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188869
 
   
 Топ коментарі
 
Та шо там та природа, природой семейка бубочки в Швейцарии любуется, а тут горит Зона и хер с ней. Главное на охрану бубочки побольше выделить, а то вокруг одни враги. Ну, кроме дЕрмака и Мандель.
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сомневаетесь?
там же украинцев почти нет...
им эта земля безразлична и никаких сантиментов к ней и украинцам они не имеют...
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Украина им не Родина, а источник наживы. Иначе они бы позаботились о лесах, которые почти все вырублены незаконно и позаботились бы о штрафах за загрязнение городов, лесов и рек, которые смешные до сих пор. И позаботились бы о строительстве возле каждого города мусороперерабатывающих заводов, минимум двух. В Украине их вообще нет, как будто мы живем в какой -то папуасии, а не европейской стране, заваливаем мусором всю площадь страны.
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Може це тому, що вони збираються здриснути з України найближчим часом?
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сомневаетесь?
там же украинцев почти нет...
им эта земля безразлична и никаких сантиментов к ней и украинцам они не имеют...
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Украина им не Родина, а источник наживы. Иначе они бы позаботились о лесах, которые почти все вырублены незаконно и позаботились бы о штрафах за загрязнение городов, лесов и рек, которые смешные до сих пор. И позаботились бы о строительстве возле каждого города мусороперерабатывающих заводов, минимум двух. В Украине их вообще нет, как будто мы живем в какой -то папуасии, а не европейской стране, заваливаем мусором всю площадь страны.
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Та шо там та природа, природой семейка бубочки в Швейцарии любуется, а тут горит Зона и хер с ней. Главное на охрану бубочки побольше выделить, а то вокруг одни враги. Ну, кроме дЕрмака и Мандель.
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По и ху это все ! Сдохла корова , пускай и сдохнет зебил ! Они же за это голосовали?
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страна воюет и ограблена попередниками!
ТАК ЧТО ОХРАНЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО...
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А давайте будем зейобков бить и вешать) Леся вы нам в помощь или как?
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Якщо вам і вашим дітям нічого буде їсти, то ...
Віктор Алекса1 час назад (изменено)

Депутати від яких залежить життя мільйонів громадян мають право на помилку, це все що вам потрібно знати. Водій автомобіля , лікар , такого права немає , за помилку їх будуть судитиКабмин в измененном Госбюджете сократил в 27 раз расходы на природоохранные мероприятия, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 8736
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Так кто же голосовал за этих депутатов ? Марсианин?
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У депутатов от "слуг" появилась отмазка: - "Имею право на ошибку".
Это то-же самое, если приходишь в больницу, а там тебя хирург встречает с зловещей ухмылкой в футболке с надписью "Имею право на ошибку" .
А за ним стоматолог в фуфайке с надписью "Не ошибается тот, кто ничего не делает" а в ожерелье из вырванных зубов и объясняет посетителю, что его здоровый зуб просто "вырвали из контекста" .
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ЛЮБИ ДРУЗИ!
ЛЮБЫЕ сокращения бюджета - это плохо.
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А в нищем Вьетнаме установили автоматы, раздающие рис и другие крупы. Можно подойти и автомат насыпет 1,5 кг риса. Бесплатно.
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"Дом горит, не мой не твой. Пусть горит. Пошли домой" -- считалочка из далекого детства -- девиз ЗЕкоманды.
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да просто якісніше слідкувти і штрафувати тих, хто гадить у природу, тими штрафами можна чудово підтримати ланку, бо стільки порушень у ній, що бабло можно косить комбайном.
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