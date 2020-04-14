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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. ФОТО

Станом на 7 ранку в Чорнобилі немає відкритого вогню. Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Пожежна авіація (3 літаки, 3 гелікоптери) протягом 13 квітня здійснила 227 скидів (538 т. води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У свою чергу заступник голови МВС Антон Геращенко подякував рятувальникам: "Щиро дякую сотням наших пожежників, які щодня ризикуючи життям і здоров'ям зупиняли вогонь! Все буде добре!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь не фіксує зростання рівня радіації через пожежі в зоні ЧАЕС

Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки 01
Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки 02
Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188860
 
 
 Топ коментарі
 
При Парашенку лось, корова и козел сожгли 5 складов с боеприпасами самые большие в Европе. До сих пор виновников не нашли
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Вот шо не говорите, а при Порошенко такого не было!!! Зебилы, вы зачем лес возле Чернобыля подпалили? Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 173 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 4186
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Только щирий зебіл може свідомо шкодити своїй державі та громадянам Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки - Цензор.НЕТ 3980
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Вот шо не говорите, а при Порошенко такого не было!!! Зебилы, вы зачем лес возле Чернобыля подпалили? Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 173 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 4186
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При Парашенку лось, корова и козел сожгли 5 складов с боеприпасами самые большие в Европе. До сих пор виновников не нашли
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хм, у зебила память как у рыбки гупи? при зебобе ведь тоже склад недавно выгорел
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И не найдут, потому что и не ищут. Миллиарды долларов на ветер, а народ нищий. Так власть в Украине заботится о народе всегда и бережет народные деньги.
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Что касается лесной подстилки, то ее нужно полосами перепахать для препятствования распространению пожаров. Элементарного не делают.
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И сделали это титушня Коломойского и Фирташа, а Шлимазл Оманский "просто прекратил стрелять" Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки - Цензор.НЕТ 558
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ты бы молчало...и лес горел вырубался, и склады перед проверкой комиссией на воздух взлетали...хрюкай дальше поросёнок.
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А еще Петр Алексеевич убил брата и его Вальцманом зовут ?
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это тут каким боком? болеешь? Ааааа методичка, отрабатываешь.
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а може це злі порохоботи зробили. Подумай добре про це.
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Только щирий зебіл може свідомо шкодити своїй державі та громадянам
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так при Порошенко теж горіло да так, що зараз, то забави.
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не ври, ТАК не горело. И при Порошенко горело летом, когда температура выше 30 градусов, а не в марте.
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справа в тому, щр Порошенко то в тому не винен. Так само і зараз - безсніжна зима зробила свою справу.
Але питання в іншому. у нас - х-єва гора всяких чиновників, голів всяких там адміністрацій - вони сидять по кабінетах а мали би їздити по селам - та проводити зустрічі з сільськими громадами та роз'яснювати невпинно, що палити стерню, листі, бадилля - не можна.
Цього не робили ні при Порошенку ні при Зеленському. Так, що в цьому відношенні - я змін не бачу.
Як було болото - так і є.
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Типа само потухло? Ну теперь авакян с главзебилом начнут медальки раздавать...повод есть..
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Спасибо природе, дождю.
Еще вчера-позавчера полыхало.
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Ющенко учил-учил шуфрича тушить пожар - бесполезно.
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Вам і з Зєлєй було ясно... Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки - Цензор.НЕТ 7070
"Батько наш!, спасітель і благодєтєль!".
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Для багатьох інакше, прямо протилежне вашому.
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і шо ж в нас інакше? - як було все це започатковано ще за Кучми - те зараз і є.
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Чому ваш спасітель віддуплився тільки на десятий день величезних, загрозливих пожеж?
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да это после грозного поста на Фейсе от тлеющего Зе. Как говорится п зеленому велению...
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Дождь все потушит. А пожарники себе премии выпишут
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тление подстилки - это очень опасно. дождик поморосил - вот и нет "открытого огня".
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Пожежу зупинив дощ. Людство не затне самостійно вирішувати проблеми свого існування. Лише зовнішні сили залишаються колискою людства.
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Це ж скільки лісу треба було вирізати і вкрасти, щоб таке пожарище сотворити?
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Для того і вирізають про всяк випадок щоб не горіло.
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А он воно що! Типу, що згорить, то не зігниє?
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Для тушения пожара дождь за день сделал больше, чем зеленая власть за полторы недели
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11 суток не просто горит, а пылает Зона, а фигляр только на завтра собирает совещание по этой проблеме. Рыжий лес выгорел. А в нём радиации в десятки раз больше за норму. Всё несло на Киев, а нам про торфяники по ушам юзали. ЗеДятлы, ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ, что ВЫ ЛЮДЯМ НА ШЕЮ ПОСАДИЛИ ГОД ТОМУ НАЗАД? ВСЁ, ЗА ЧТО ОНО НЕ БЕРЁТСЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОСЛИНОЕ ДЕРЬМО И В КАТАСТРОФЫ С КАТАКЛИЗЬМАМИ.
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цілу ніч дощ ішов на район припяті, чорнобиля.
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А когда-то у нас были установки вызывающие дождь, где они???
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Спасибо дождю. Хотя сейчас ЗЕчмо начнет рассказывать сказочки про то как они оперативно вмешались и как оперативно потушили очаги возгорания.
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