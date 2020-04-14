 Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Пожежна авіація (3 літаки, 3 гелікоптери) протягом 13 квітня здійснила 227 скидів (538 т. води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У свою чергу заступник голови МВС Антон Геращенко подякував рятувальникам: "Щиро дякую сотням наших пожежників, які щодня ризикуючи життям і здоров'ям зупиняли вогонь! Все буде добре!".

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