 Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Пожежна авіація (3 літаки, 3 гелікоптери) протягом 13 квітня здійснила 227 скидів (538 т. води).
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).
У свою чергу заступник голови МВС Антон Геращенко подякував рятувальникам: "Щиро дякую сотням наших пожежників, які щодня ризикуючи життям і здоров'ям зупиняли вогонь! Все буде добре!".
Але питання в іншому. у нас - х-єва гора всяких чиновників, голів всяких там адміністрацій - вони сидять по кабінетах а мали би їздити по селам - та проводити зустрічі з сільськими громадами та роз'яснювати невпинно, що палити стерню, листі, бадилля - не можна.
Цього не робили ні при Порошенку ні при Зеленському. Так, що в цьому відношенні - я змін не бачу.
Як було болото - так і є.
Еще вчера-позавчера полыхало.
"Батько наш!, спасітель і благодєтєль!".
Ukrinform
@UKRINFORM
Пожежа в чорнобильській зоні - найбільша з часів аварії у 1986-му.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004730-pozeza-v-cornobilskij-zoni-najbilsa-z-casiv-avarii-u-1986mu.html
14.04.20 09:51"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!"
14.04.20 10:15 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки.
Керівництво Державного агентства України з управління зоною відчуження