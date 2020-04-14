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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:благодійність (154) пожежа (2125) допомога (1048) Чорнобиль (138) зона відчуження (115) Ємельяненко Ярослав (6)

 Компанія "Чорнобиль ТУР" зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження. ФОТО

Компанії CHERNOBYL TOUR зібрала допомогу для рятувальників, які 11-ту добу гасять пожежу в Зоні відчуження.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії CHERNOBYL TOUR Ярослав Ємельяненко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша чудова команда зібрала новий пак допомоги та необхідного обладнання рятувальникам у Чорнобилі. У нас чудові люди. Дякую всім, хто підтримує чорнобильських рятувальників, які вже одинадцятий день борються з вогнем!" - повідомив Ємельяненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 10-й день пожежі в Чорнобилі Зеленський вирішив розібратися в ситуації

Компанія Чорнобиль ТУР зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження 01
Компанія Чорнобиль ТУР зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188837
 
   
 Топ коментарі
 
Эта власть может хоть с чем-то справиться сама, чтобы не пришлось ей жопу подтирать?
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В Киеве с утра смог и запах гари...Вчера Зеленский (на 10-ый день) прозрел...Сказал что это у него вызывает обеспокоенность! Зачем шёл в Президенты и кго случайных. навязанных особей набрал себе в окружение?! Команда!Некомпетентность по всем направлениям, но за Огромные деньги налогоплательщиков Идиоты притрушенные.
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Юрий Бутусов

4 год ·

Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?
Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 9483
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отлично, у вас опять начинает пробуждаться общество, то общество которому не безразлична Украина и её люди, да, уверен что это не та часть, которая после голосования по приколу говорила что устала от воины.
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Эта власть может хоть с чем-то справиться сама, чтобы не пришлось ей жопу подтирать?
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Люди вже навчені. Тому і нагребли туалетного паперу.
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довести країну до руїни та капітуляції вона таки здатна.
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угу вот землю продать вместе с песиками и соросятами это точно и под бешенный восторг Зеленского и депутатья продажного.
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Сорос вам вибрав імбИцівів, які за пів року проср.али все, у владу? Ви за кого голосували?
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это диагноз твоих родителей что тебя сбацали. Там в окружениии Зе соросята и поросята....узбагойся.
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О, пАпьорла інтелеХентность. В оточені Янелоха "слуги каламойського", імбИцили та підкацапники. То за кого ж ви голосували
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В Киеве с утра смог и запах гари...Вчера Зеленский (на 10-ый день) прозрел...Сказал что это у него вызывает обеспокоенность! Зачем шёл в Президенты и кго случайных. навязанных особей набрал себе в окружение?! Команда!Некомпетентность по всем направлениям, но за Огромные деньги налогоплательщиков Идиоты притрушенные.
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Юрий Бутусов

4 год ·

Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?
Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 9483
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Стрелка ЗЕбилизма "залипла" в красном секторе...
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Речныця МЧС выступает...Ну радиационный фон в норме..при этом не сообщает цифры, ну горит там лес...не сообщает сколько гектаров, уменьшилась площадь возгорания или нет...Бред...так можно и с дивана вещать и бесплатно
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Це ті що бабло з іноземців гребуть . Давно вже пора самопоселенців вигнати звідти і зробити закриту територію з табличками для бродяг ----- при перетині стрільба на ураження. От тоді не можна буде вже горілий ліс на бомжів списати.
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Этим что-ли?)

https://censor.net.ua/video_news/3188852/***************************************************************************************************
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