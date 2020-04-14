 Компанія "Чорнобиль ТУР" зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження. ФОТО

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії CHERNOBYL TOUR Ярослав Ємельяненко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша чудова команда зібрала новий пак допомоги та необхідного обладнання рятувальникам у Чорнобилі. У нас чудові люди. Дякую всім, хто підтримує чорнобильських рятувальників, які вже одинадцятий день борються з вогнем!" - повідомив Ємельяненко.

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