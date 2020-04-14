 Компанія "Чорнобиль ТУР" зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження. ФОТО

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії CHERNOBYL TOUR Ярослав Ємельяненко, передає Цензор.НЕТ.
"Наша чудова команда зібрала новий пак допомоги та необхідного обладнання рятувальникам у Чорнобилі. У нас чудові люди. Дякую всім, хто підтримує чорнобильських рятувальників, які вже одинадцятий день борються з вогнем!" - повідомив Ємельяненко.
4 год ·
Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?
https://censor.net.ua/video_news/3188852/***************************************************************************************************