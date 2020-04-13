EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  9355  15
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2738) корабель (711) Одеса (2434) Одеська область (1200) COVID-19 (3635) коронавірус (2369)

 Пришвартований в Одесі санітарний катер "Сокаль" підготували для хворих COVID-19. ФОТОрепортаж

Санітарний катер "Сокаль" призначений для пошуку, евакуації та порятунку постраждалих у морі. Він розділений на медичну частину і частину для екіпажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Міноборони АрміяInform, з огляду на сьогоднішню ситуацію із захворюванням на коронавірус у разі необхідності на катері можна буде розмістити певну кількість хворих.

На території Практичної гавані знаходиться чимало кораблів. Для того, щоб обмежити пересування хворого за КПП військової частини та його контактування зі здоровими людьми, було ухвалене рішення у разі потреби для ізоляції інфікованих використовувати санітарний катер "Сокаль". Після прибуття хворого на борт цього судна буде проведено його огляд, забір необхідних зразків для аналізів. На основі даних медичні працівники приймуть рішення про подальшу тактику його лікування, госпіталізацію чи ізоляцію.

Зазначається, що на "Сокалі" є два ізолятори, один з яких загальний, а інший для тяжких хворих. Він обладнаний душовими кабінами, операційною, де можна проводити лікувальні процедури, приладами, які фіксують пульс, тиск, температуру. Катер забезпечено дезінфекційними засобами, а також всіма необхідними медикаментами для надання допомоги. Для того, щоб екіпаж та хворі не ходили на загальний камбуз, на борту організовано відповідне харчування.

Пришвартований в Одесі санітарний катер Сокаль підготували для хворих COVID-19 01
Пришвартований в Одесі санітарний катер Сокаль підготували для хворих COVID-19 02
Пришвартований в Одесі санітарний катер Сокаль підготували для хворих COVID-19 03
Пришвартований в Одесі санітарний катер Сокаль підготували для хворих COVID-19 04
Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, перший летальний випадок від коронавірусної хвороби зафіксовано 12 квітня в Одеській області, померла мешканка м.Подільськ. 67 осіб на Одещині мають підтверджений діагноз захворювання COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188790
 
   
 Топ коментарі
 
А хто це накритий на останньому фото?
 показати весь коментар
 
Я бы всю долбаную зеленую гоп компанию там собрал и затопил кхуям!!!
 показати весь коментар
 
Да, действительно клинические идиоты. Американцы тоже поставили свои санитарные корабли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НО ЭТИ КОРАБЛИ ДОЛЖНЫ РАЗГРУЗИТЬ ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ. Там не будет ни одного пациента с короновирусом. Плавучие госпиталя, независимо от их размеров, не приспособлены к лечению инфекционных больных. Их специализация хирургия, травматология, ожоги. Идиоты, сделайте на этом катере отделение скорой помощи, а приемную в Еврейской больнице под короновирус. Первый же больной с короновирусом "наградит" через систему вентиляции весь корабль. Они бля камбузы разделили....... адиеты Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4946.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Кингстоны пусть проверят. А то будет как всегда - на глубину выйдут, а они не откроются
 показати весь коментар
 
 
На глубину с закрытыми кингстонами своим ходом не выйдешь. Учи матчасть, салага. Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 6366
 показати весь коментар
 
Ещё нормально. В Японии подозреваемых картонными коробками в аэропорту обложили .
 показати весь коментар
 
какой БРЕД!!!...если хоть какая Ошибка ,то Здоровый человек Точно заразится в этом помещении!!...у Нас например Автобусов в Хельсинки выпустили в 2 раза больше!!!..теперь ездят Действительно 2-4 человека в автобусе!!)))
 показати весь коментар
 
Вы что идиоты? Вы что больных будете отправлять в кругосветное путешествие или на Антарктиду?
 показати весь коментар
 
Да, действительно клинические идиоты. Американцы тоже поставили свои санитарные корабли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НО ЭТИ КОРАБЛИ ДОЛЖНЫ РАЗГРУЗИТЬ ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ. Там не будет ни одного пациента с короновирусом. Плавучие госпиталя, независимо от их размеров, не приспособлены к лечению инфекционных больных. Их специализация хирургия, травматология, ожоги. Идиоты, сделайте на этом катере отделение скорой помощи, а приемную в Еврейской больнице под короновирус. Первый же больной с короновирусом "наградит" через систему вентиляции весь корабль. Они *** камбузы разделили....... адиеты Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4946.
 показати весь коментар
 
 
На все оставшиеся бабки надо закупить подводных лодок и оборудовать угольные шахты. Единственный сейчас выход, накормить всех метопроптизолом, иначе-крах, плач и скрежет зубовный. 👻
 показати весь коментар
 
наш ответ Доне и ***** ? будет мало им у нас еще без дела крейсер «Україна» есть .... Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 6746
 показати весь коментар
 
По прибытии больного на борт этого судна будет проведен его осмотр, забор необходимых образцов для анализов. На основе данных медицинские работники примут решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции под водой Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 7844
 показати весь коментар
 
Я бы всю долбаную зеленую гоп компанию там собрал и затопил *****!!!
 показати весь коментар
 
 
Интересно, как больной коронавирусом на второй ярус шконок залезет? А в спасательном жилете он куда поплывёт (лохань эта у причала стоит)?
Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8266
 показати весь коментар
 
Ну а шо не так.
Одесса єто мини Нью Йорк, а катер Сокаль єто мини USNS Comfort.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору