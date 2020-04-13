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 Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України. ФОТО

У західній частині країни проходять планові тактичні навчання військових частин і підрозділів десантно-штурмових військ, Сухопутних військ і Повітряних сил Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування і різні тактичні дії в гірській місцевості", - сказано в повідомленні.

Дії підрозділів десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

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"Закликаємо громадян не хвилюватися! Ці заходи підготовки здійснюються з урахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв'язку з карантином. Десантно-штурмові війська, як і інші підрозділи Збройних сил України, і далі підвищують свою бойову майстерність для захисту громадян і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 01
Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 02
Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 03
Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188782
 
   
 Топ коментарі
 
Валерій Ананьєв1 квітня
Моя країна нагадує великий дерев'яний човен, повний жирних ненаситних щурів, які весь час прогризають у ньому дірки, а екіпаж власними силами їх латає і латає. Так і пливемо із року в рік. Одні весь час задовольняють власні потреби надміру, а інші по коліно у воді намагаються хоч якось тримати все на плаву.
Це стосується не лише політиків з чиновниками. Серед щурів також немало представників українського бізнесу з відсутнім відчуттям громадянської відповідальності.

Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що Yakaboo допомагає зайти в Україну російському пропагандистському видавництву Альпіна, яке видало «Інтерв'ю с Путіним»? Не просто продає їх книги, а став їх партнером в широкому сенсі цього слова. Від друку до реалізації. Чим загрожує повному знищенню тих невеликих досягнень українського книжкового ринку, які з'явились за останні роки.

Так от, у нас є для вас новини.

Поки Yakaboo бореться з коментарями небайдужих громадян, робить вигляд, "що нічого не відбувається і продовжує антиукраїнську діяльність, ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, що в наших силах. На минулому тижні відправили два запити до "Міністерство культури та інформаційної політики України" та "Держкомтелерадіо", з вимогою включити Альпіну до санкційного списку видавництв. Сьогодні надіслали запит до "Рада національної безпеки і оборони України". Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "Міллер, юридична компанія".

Оскільки Yakaboo ігнорує здоровий глузд і їм все одно з ким працювати аби платили, ми спробуємо заблокувати саму "Альпіну" через законодавство.

Але, враховуючи сьогоднішню неоднозначну позицію української влади стосовно росії, я не можу бути впевненим, що видання пропагандистської літератури буде вагомим аргументом для заборони "Альпіни" в Україні. Тому закликаю усіх небайдужих громадян разом із нами бойкотувати інтернет-магазин Yakaboo - #бойкотYakaboo

Три місяці тому я відкликав свою книгу з цього магазину; співпрацю з Yakaboo припинило одне з найбільших українських видавництв «
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«Наш Формат»; також вийшли з Yakaboo видавництва «Видавництво Білка» та «Моя КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ»; компанія « ROZETKA» прибрала зі свого сайту усі книги українофобного видавництва «Альпіна».

Перспектива жити в здоровій країні і відповідальність має переважати жлобське відчуття ненаситності.

Ще раз звертаюсь до компанії Yakaboo з проханням зрозуміти хибність позиції по співпраці з пропагандистським російським видавництвом. А поки що - #бойкотYakaboo . Якщо ви думаєте, що проблема заглухне сама по собі, ви помиляєтесь - полум'я буде тільки розгоратися, пауза була викликана лише юридичною підготовкою.

Прошу підтримати акцію, протест, чи як вам хочеться назвати всю цю історію, лайком коментарем та репостом.

P.S. Трохи пізніше скину в коментарі фото запитів.

#бойкотYakaboo
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Поставили українського хлопця охороняти склад зі зброєю. Підходять до нього: - А чё вы тут охраняете? - Кулемети, автомати, гвинтівки... - А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик? Автоматна черга. - Ти бач, яка сука!
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Так давай всех отзовем в места дислокаций военных подразделений
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Так давай позаражаем. 15 % медиков заражены.
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Мене цікавить чому знову катаються на БТРах та Хамві? Чому не можна доставити бойову техніку на полігони тралами? У нас безкінечний моторесурс на бронетехниці? Нам США подарували Хамві, ми як ідіоти викататили такими покатушками весь моторесурс Хамві і їх всіх поставили на ремонт, бо потрібно було проходити ТО, моторесурс зкінчився, колеса розлізлись, ремні ГРМ розслоїлись, масло потрібно було міняти, потрібні були фільти і всього цього не було на наших складах! Хамві півроку або більше чекали фінансування на нові колеса та запчастини і БУЛИ ВИВЕДЕНІ З БОЙОВОГО СТАНУ! Ми зараз повтроюємо свій ідіотських досвід початку війни? Може ми навчимось возити хамві та БТРи вантажівками на полігони щоб не використовувати безцінний моторесур бронетехніки для тупого катання по асфальту? Хто запланував ці чергові дебільні навчання? Чому на бойовій техниці підрозділи їдуть на тренування? Де техніка для тренувань на полігонах? Чому бойова техніка не зберігається в повній бойовій готовності, поки частина солдат тренується на окремо виділених БТРах та Хамві?
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У мене теж колись був БТР ! 2Х мотори ГАЗ 66 ,моторесурс у них мін 100 000 якщо навіть масло мінерально-гавняльне лити. За хамери нічого не скажу ,не знаю. Але якщо така хрєнь буде роками стояти і невиїжджати то через задубілі сальники наліт в каналах маслопроводів ,у разі потреби мотор заклинить при першому виїзді.
Тому їм краще регулярно давати "просратись" 100-200 км. ніж потім купляти цілі двигуни і до всіх!
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надіюсь галавнакамандуючий буде присутній там.

Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины - Цензор.НЕТ 6155
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Валерій Ананьєв1 квітня
Моя країна нагадує великий дерев'яний човен, повний жирних ненаситних щурів, які весь час прогризають у ньому дірки, а екіпаж власними силами їх латає і латає. Так і пливемо із року в рік. Одні весь час задовольняють власні потреби надміру, а інші по коліно у воді намагаються хоч якось тримати все на плаву.
Це стосується не лише політиків з чиновниками. Серед щурів також немало представників українського бізнесу з відсутнім відчуттям громадянської відповідальності.

Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що Yakaboo допомагає зайти в Україну російському пропагандистському видавництву Альпіна, яке видало «Інтерв'ю с Путіним»? Не просто продає їх книги, а став їх партнером в широкому сенсі цього слова. Від друку до реалізації. Чим загрожує повному знищенню тих невеликих досягнень українського книжкового ринку, які з'явились за останні роки.

Так от, у нас є для вас новини.

Поки Yakaboo бореться з коментарями небайдужих громадян, робить вигляд, "що нічого не відбувається і продовжує антиукраїнську діяльність, ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, що в наших силах. На минулому тижні відправили два запити до "Міністерство культури та інформаційної політики України" та "Держкомтелерадіо", з вимогою включити Альпіну до санкційного списку видавництв. Сьогодні надіслали запит до "Рада національної безпеки і оборони України". Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "Міллер, юридична компанія".

Оскільки Yakaboo ігнорує здоровий глузд і їм все одно з ким працювати аби платили, ми спробуємо заблокувати саму "Альпіну" через законодавство.

Але, враховуючи сьогоднішню неоднозначну позицію української влади стосовно росії, я не можу бути впевненим, що видання пропагандистської літератури буде вагомим аргументом для заборони "Альпіни" в Україні. Тому закликаю усіх небайдужих громадян разом із нами бойкотувати інтернет-магазин Yakaboo - #бойкотYakaboo

Три місяці тому я відкликав свою книгу з цього магазину; співпрацю з Yakaboo припинило одне з найбільших українських видавництв «
 показати весь коментар
 
 
«Наш Формат»; також вийшли з Yakaboo видавництва «Видавництво Білка» та «Моя КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ»; компанія « ROZETKA» прибрала зі свого сайту усі книги українофобного видавництва «Альпіна».

Перспектива жити в здоровій країні і відповідальність має переважати жлобське відчуття ненаситності.

Ще раз звертаюсь до компанії Yakaboo з проханням зрозуміти хибність позиції по співпраці з пропагандистським російським видавництвом. А поки що - #бойкотYakaboo . Якщо ви думаєте, що проблема заглухне сама по собі, ви помиляєтесь - полум'я буде тільки розгоратися, пауза була викликана лише юридичною підготовкою.

Прошу підтримати акцію, протест, чи як вам хочеться назвати всю цю історію, лайком коментарем та репостом.

P.S. Трохи пізніше скину в коментарі фото запитів.

#бойкотYakaboo
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А если инженерную технику в Чернобыль?
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У десантуры из инженерки только сколупатор 4421 и пзмка , хай с Десны в Чернобыль натянут имров с батами , те гребут мама не горюй.
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Вушмыдесатка в деле, курва час настав.
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Так, сам спостерігав. Це тішить. Бо літали і фронтова авіація, і гелікоптери парами. До речі, такої інтенсивності не було давно на моїй пам'яті саме тут, у горах.
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Поставили українського хлопця охороняти склад зі зброєю. Підходять до нього: - А чё вы тут охраняете? - Кулемети, автомати, гвинтівки... - А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик? Автоматна черга. - Ти бач, яка ****!
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