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Все про:пожежа (2106) допомога (1046) зона відчуження (115) волонтери (576) Юсупова (17)

 Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає допомогу пожежникам, які вже 10 днів борються з вогняною стихією в Зоні відчуження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"Вночі сестра воїна АТО, який зараз у Чорнобильській зоні, там де вже 10 днів вирують пожежі, написала мені, що близько 400 осіб гасять жахлив пожежа. Як вони сплять прямо в машині, сплять на вулиці, як горять села, як люди ризикують життям. Клубок у горлі. Вчора я дізналася які є потреби і вже сьогодні ми з подругою зібрали вантаж майже 200 кг і відправили в Чорнобильську зону. Купили обприскувачі на 15-13 тис., генератор - 7500 тис., сплатила 50 сухпайка - 13 тис., 100 кг вже їде із Запоріжжя в Чорнобиль, купили захисні халати для медиків 30 шт. - 7200 тис., ще 50 штук були у мене, відправила на пальне 6 тис., відправили багато нових футболок, мильно-рильного, кава, чай, солодке, захисні окуляри і купили 200 масок. Вантаж вийшов майже 200 кг і витратили 52 тис. грн. Ще встигли в госпіталь завезти пораненим продукти. Із сухпайками із Запоріжжя майже 300 кг зібрали. Але це не все. Замовила ще респіратори від диму, обприскувачі завжди потрібні на 16 літрів, захисні маски. Прошу приєднуйтесь, вже згоріло 12 сіл і багато території. Як все отримаю, будемо знову відправляти в зону пожежі. Всі звіти у мене на сторінці. Дякую за кожну копійку. Картки для допомоги 5218 5722 2178 3579 Приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова", - сказано в повідомленні.

Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 01
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 02
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 03
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 04
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 05
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 06
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 07Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 08
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 09Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 10
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 11
Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 12Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 13

Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188755
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос к зеленому недоразумению, решившему, что оно может управлять страной и к тем баранам, которые в это поверили.
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Страны нет после выборов в 2019, этой шайке дилетантов не до пожара, они думают как Коломойше угодить..
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Страны нет после выборов в 2019, этой шайке дилетантов не до пожара, они думают как Коломойше угодить..
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На хрен пошли для кого Украина уже не страна. Кацапские пропагандоны.
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У нас вся страна держится на волонтерах и добровольцах!
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Вопрос к зеленому недоразумению, решившему, что оно может управлять страной и к тем баранам, которые в это поверили.
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так вертолеты, закупленные рюкзаковым, есть или уже нет? пусть с них воду сбрасывают.
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Країна ще є.
Влади нема.
Вона якраз дуже зайнята тим, як чим швидше зробити так, щоб країна перестала існувати.
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Одного не пойму, на МВД тратится офигенная часть бюджета и им еще нужна помощь волонтеров?
Где Геращенко, пусть ответит!
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Ему некогда, он помогает откаты Авакову по карманам распихивать.
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Пожарные спят прямо на траве! Кто нибудь им о заразных клещах донести может?
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Им просто всё равно после такой работы. Поспать хоть час.
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И опять ни одной выписки из банка. Юсоупова, где обещанные отчеты??? Отчет это приход-расход, вы НИКОГДА не публикуете полученную сумму. Разница между расходом и приходом у вас всегда скрыта. Это говорит только об одном, что вы просто наживаетесь на чужой беде.
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Если православная - то не наживается! Иначе - "гореть вечно", ей это надо?
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В мене складається враження що у нас крім Наталі Юсупової і ще кількох волонтерів ніхто серйозно не вирішує НП по цілій країні. А ще тявки шмарклі на телеканалах відкривають ротяки і кажуть що вона "піариться". А чому ж зелена шобла не піариться? Я би з задоволенням подивився на такого роду "піар".
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Опрыскиватель аккумуляторный Grunhem GHS 16М емкостью 16 литров подходит для универсального использования в саду.
Лучше собирайте уже на ПРОВАЛ, хоть в сатиру когда нибудь попадете. Собираете профессиональным пожарным на садовые лейки, даже не смешно. Лохи конченные.
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Впрочем я скажу зачем опрыскиватель, когда пожарные откажутся, Юсупова его за полцены садоводам загонит, и опять за счет лохов деньгу поднимет.
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Так сделайте лучше чем плохая волонтер. Она не будет против.
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Лучше чем Юсупова никто разводит лохов не сможет. Предъяви отчет и потом возражай, и отчет не с потолка, а выписку из банка приход-расход.
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Это вас лохов кацапских постоянно разводят потому что вы и есть лохи. Статью почитай, там платежки представлены и Юсупову давно все знают и ей доверяют.
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Не прикрывайся руганью. Платежка это только расход!!! Воруют РАЗНИЦУ между приходом и расходом, а вот прихода Юсупова НИКОГДА не показывает. Отчет это банковская выписка с карточки, и её Юсупова тоже НИКОГДА не показывает. На крови и горе деньги делаются.
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латышский негражданин, твое мнение граждан Украины абслютно не интересует.
ты лучше вали в свою родную говень, и не мешай гражданам Латвии строить успешную страну. (С).
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этими садовыми лейками пожарные тушат траву уже много лет .кроме того обрызгивают друг друга постоянно . с робы пар идёт как с чайника .
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Пожарные никогда этим фуфлом ничего не тушили. У пожарных есть более серьезная техника, включая самолеты и вертолеты. И прежде чем что-то возражать предъявите отчет который обещала Юсупова, но вы никогда этого сделать не сможете, потому когда будет виден приход-расход, сразу будет видно сколько денег прикарманено.
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вы в сосну вье@лись ко мне с отчётом .? траву поливать с вертолёта ? это где в лугандонии ? пал травы лет где то уже 10-15 как начали тушить такими лейками .
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Ворьё совсем забрехалось вы хоть брешите покрасивее.
Cпасатели продолжают тушить пожары в Чернобыле: авиация сбросила 240 тонн воды

12 апреля, 04:00К тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС

https://www.segodnya.ua/kiev/kother/cpasateli-prodolzhayut-tushit-pozhary-v-chernobyle-aviaciya-sbrosila-240-tonn-vody-1429096.html
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не ну просто даун какой то . при чём тушение леса с помощью авиации к тушению травы в зоне я же на доступном написал - траву с помощью авиации не тушат . также и с брандспойтом не бегают по ней . пожарные тушат траву и прилетающие горящие куски деревьев не давая распространяться огню .
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Лейками садовыми тушат, на 16 литров. Какие идиоты пожарные Украины, слушали бы Юсупову и её банду, леек бы закупили и все было бы ОК. Слава Юсоповой, спасибо за лейки.!!!
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Опрыскиватель этот 769 грн,при покупке оптом скидка,распыление 1 метр и бегать каждые 5 минут заправлять эти 16 литров воды при верховом пожаре.Вам не смешно? Эпоха зубожиння окончилась,где деньги Бубочки,где его вклад в помощи стране? Ждем очередного видосика с сексуальными придыханиями,от которых балдеют з.********.
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Похоже государства Украина больше не существует. Зачем и кому платим налоги тогда?
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Машины с пожарными, топливо для них, одежду защиту для людей кто обеспечил? Государство. А это дополнительная помощь. Чтобы они продержались не уезжая на базу.
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И вы считаете что народ должен собирать помощь пожарникам для тушения пожаров? Давайте уж организуем помощь СБУ, МВД, ВСУ, ВРУ, врачам,учителям, всем всем всем. У тех ребят есть начальство
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Завтра по крайней мере в Киеве обещают дождь....
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Радиоактивной пыли там наглотаться можно запросто, а там и до кладбища не далеко. Я бы ни за какие деньги не поехал, да ещё нет оборудования, средств защиты и банально еды, раз всё это волонтёры собирают.
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І знову волонтери! Респект та уважуха вам, добрі та сильні духом! Доки влада на вас полює і чекає вашої помилки, щоб завести справу, ви, саме ви, рятуєте те, що від країни ще лишилось! Надії на владу вже давно немає...
Вже майже рік, як надії на владу сиплються, наче замок з піску під полуденним сонцем...
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дЕрьмак покупает мерс за 3 миллиона, разумков и зеленские продают госрезерв масок и зарабатывают 150 млн, коломойский получает многомиллиардную компенсацию для мау и нафты. *****, сколько народных денег ******** шапито зеленского, а на тушение пожара опять должны скидываться нищие работяги.
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Не на тушение пожара, а на садовые лейки. Читай внимательно и фотки изучай.
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латышский негражданин, твое мнение граждан Украины абслютно не интересует.
ты лучше вали в свою родную говень, и не мешай гражданам Латвии строить успешную страну.
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Зато посмєйомся, казали зебіли на виборах.

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Теперь время з.******** показать,как они любят свою страну и свою Бубочку.Агов,поклонники Шмаркли,где вы,помогите,не ждите повышения пенсий.Делайте как порохоботы в 14-17 годах,накормите пожарников,если Бубочка зажала деньги.Дерьмак на своем Мерсе должен подвезти воду для тушения пожара,Зе-ленка должна накормить пожрников,как Порох сейчас кормит пенсионеров.СЛАБО ??? это вам не 95 кывартал,смехоньки-хахоньки.Страна в опасности,спасайте Зелю и его ка-манду.
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А в нашей стране хоть какая то власть есть блд? Я понимаю война зебилу пох, но за пожар в Чернобыле ***** его все равно не похвалит.
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Обприскувач акумуляторний. Де і коли їм заряджати ті акумулятори на місцевості. Акумулятор заряджається кілька годин. Профанація.
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ну он также и рукой качается . просто с аккумулятором не придётся 12 часов в день рукой жать . если бы обратили внимание там и генератор куплен .
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В аварийно спасательных частях , в комплект птв входят генераторы , но если волонтёры решили ещё привезти , что же спасибо им за это . Лишними не будут . А вот опрыскиватели малоэффективны , особенно в такой ветер . Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8029 . Ими хорошо разве что подстилку тушить ,или траву , в тихую погоду . Когда сильный ветер там даже не вcегда помогает подача воды из АЦ под давлением .

Такой пожар как этот ,потушить невозможно ,, пока всё само не сгорит , огонь будет бушевать . Задача пожарных состоит в том чтобы не дать огню распространиться дальше , локализовать очаг . !
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Аби не волонтери та небайдужі громадяни, Україну про@рали б ще в 2014 році
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Прошёл слух , Квартал 95 тоже решил внести свой вклад и помочь пожарным ,, поддержав их своими шутками и песней - " Горила хата палала , пид нею Валерия плакала " . Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7516 .
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А где маски?..И не просто маски, а Лепесток-200....радиационный фон в 1 раз выше нормы...и радиоактивные элементы в виде аэрозолей....Маски не должны сниматься круглосуточно, а питание осуществляться в спецпалатке
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Зато Аваков глючные евровертолеты купил на миллиард евро почти.
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Когда уже нашим пожарним или военным не нужна будет помощь ???? Зелебобики давайте скидывайтесь....
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