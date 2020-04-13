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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7672) Правоохоронні органи (994) стрілянина (1146) Геращенко Антон (528)

 Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

Приблизно о 19:48 11 квітня Віталій Бездітний їхав на власному Range Rover Набережним шосе в Києві і йому здалося, що водій Б. на BMW, перебудовуючись вправо для повороту на міст Метро, ​​не надав йому перевагу в русі прямо.

На з'їзді з моста в напрямку Броварського проспекту чоловік наздогнав BMW і "з заздалегідь заготовленого невстановленого предмета, бажаючи завдати тілесних ушкоджень Б., пошкодив праве скло передніх дверей транспортного засобу", повідомляє в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор .НЕТ.

Він уточнює, що водій Б. не постраждав - куля пройшла повз.

Вже о 21:00 патрульна поліція зупинила Range Rover, а Бездітного - затримано за підозрою в скоєнні злочину.

Як повідомили в поліції Києва, отримавши орієнтування з маркою і номерними знаками автомобіля підозрюваного, патрульні встановили напрямок руху і зупинили втікача на проспекті Соборності. "Затриманим виявився житель Дарницького району, 1981 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння хуліганських дій. Під час огляду його автомобіля експерти виявили та вилучили пістолет, який відправили на проведення експертного дослідження", - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

"Під час проведення обшуку автомобіля марки Range Rover співробітники поліції вилучили: предмет, схожий на пістолет, 13 предметів, схожих на патрони, 1 предмет, схожий на патрон 9 мм, розкладний металевий предмет, схожий на телескопічну палицю (кийок), предмет, схожий на ніж, предмет, схожий на гвинтівку №16-Р6307", - повідомив Геращенко.

За його словами, 12 квітня зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

"Поки йому пред'явлено звинувачення в хуліганстві з використанням зброї, але якщо в ході слідства з'ясується, що його постріл міг бути смертельним для громадянина Б., то звинувачення може бути перекваліфіковано в статтю 115 - замах на умисне вбивство", - уточнив Геращенко.

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Суд з обрання запобіжного заходу проходить у Дніпровському районному суді. Прокуратура і поліція вимагає обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Віталію Володимировичу Бездітному 39 років. Він працював у міліції, але був звільнений у 2006 році і пішов працювати в приватні охоронні структури. Зараз працює консультантом із безпеки в холдингу "Миронівський хлібопродукт".

Геращенко також повідомив, що в травні 2019 року Віталій Бездітний вже стріляв у іншого водія, але досі не покараний за це. "Щодо цього питання за моїм дорученням проводиться перевірка", - зазначив заступник міністра.

Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 01

Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 02
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 03
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 04
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 05

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Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 06
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188742
 
 
 Топ коментарі
 
!желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений..."
Ох как менты своих отмазывать умеют, а может это таки покушение на убийство?
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В этом событии все прекрасно-начиная с первой фразы- мент ехал на своем Рэндж Ровере!!!!!!! Ну вот и нтересно, откуда у мена бабло на такую машину?????? Тут даже никто не задается этим вопросом, все вроде как само собой разумеющееся! Насос..ой наколядовал? Или жена крутой бизнесмен, как всегда? Вот пока позволяем таким уродам безнаказано воровать, вымогать, закрывать и открывать дела за бабло, до тех пор они себя будут чувствовать почти богами, и творить все, что им на ум всбредет
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жаль, у водителя буэмэвэ не было пистолета, или гранатомёта, или на крайняк, пулемёта Максим, тогда преступность бы сразу сошла на нет
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Или огнемёта,кстати можно самому изготовить...
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Идиот должен сидеть -- похер кто он бывший. настоящий. на нары
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бывших ментов как и прокуроров не бывает - это диагноз на всю жизнь
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В этом событии все прекрасно-начиная с первой фразы- мент ехал на своем Рэндж Ровере!!!!!!! Ну вот и нтересно, откуда у мена бабло на такую машину?????? Тут даже никто не задается этим вопросом, все вроде как само собой разумеющееся! Насос..ой наколядовал? Или жена крутой бизнесмен, как всегда? Вот пока позволяем таким уродам безнаказано воровать, вымогать, закрывать и открывать дела за бабло, до тех пор они себя будут чувствовать почти богами, и творить все, что им на ум всбредет
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Читати уважніше потрібно. Це чучело не працює вже у поліції, воно консультатн з охорони на підприємстві Косюка, то ж звідки в нього така машина, як раз зрозуміло. Незрозуміло тільки чому в 2019му при аналогічному випадку йому добре по голові не настучали. Мабуть чекають, коли ж він нарешті влучить в когось.
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За 14 лет работы консультантом по безопасности в холдинге "Мироновский хлебопродукт" мог на Рэнж и заработать. Однако, за 14 лет ментовские привычки не потерял. Надеюсь что эту работу он точно потеряет, а на зоне приобретет ум и научится зашивать попу. Всем добра!
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это нова полиция - очьень важьно? Если нет, то зачем писать что это бывший мусор?
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только хотел написать - "А в США полицейские пристрелили бы этого урода без лишних разговоров"
Прочитал внимательно - а преступник оказывается и есть мент.... Суд избирает меру пресечения для бывшего милиционера, который стрелял в якобы подрезавшее его авто в Киеве, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 2117
Пичалька....
Каждый день такие новости - муссора ограбили, избили, подкинули и тд...
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А чому пишуть "похожий" , як що то справжня зброя ? Може треба писати й "громадянин, похожий на Віталія Бездітного" ? А експертиза нехай встановлює істину.
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"Лишние разговоры" как раз принципиально важны - либо мы признаем, что гражданин, имеющий оружие, имеет больше прав, чем гражданин, его не имеющий(тогда и зелю можно просто пристрелить с папой и мамой), либо мусор(одна из версий - работник Мацковского Уголовного Сыска) несет показательно максимальное наказание.
И начинать надо было раньше, с абреков, избивших Мустафу Найема, но аваков и, что меня сильно удивило, большинство пейсателей Цензора, были, как раз, против.
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Порохобот с оружием,не выпускать гниду.
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Судя по всему, там не "подрезание" было, а полицай с бандюком что-то "не поделили" и полицай решил "разобраться"... Но так как ни тот, ни другой сами на себя "криминал" "тянуть" не будут, то сошлись на "подрезке"...
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судя по тому, что на этом буэмэвэ даже нет шэдоулайн, то это, скорее-всего, как-то унылое ведро
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Я в этом слабо разбираюсь... Другое дело - выдвижение версий событий...
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Мусор бывший арсенал целый возит. Какое хулиганство??! Хотя бабло заплатит и будет "хулиганство". Все по-прежнему в прокурватуре украинской.
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!желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений..."
Ох как менты своих отмазывать умеют, а может это таки покушение на убийство?
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колымагу свою перепишет на следака , сделают условку потом ) это если бы обычный дед был в селе . с ружьем и промахнулся бы , то его бы точно посадили
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Чи я слепой, чи фото левое???? На фото я ЯВНО ВИЖУ АПС (в простонародии Стечкин)...
Их тоже уже стали переделывать на резинострелы??????? Или это "наградной" от Косюка????????
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Стріляв не вперше. Знову мосорок бувший буде на волі і далі бикуватиме.
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А чому пишуть "похожий" , як що то справжня зброя ? Може треба писати й "громадянин, похожий на Віталія Бездітного" ? А експертиза нехай встановлює істину.
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Что бы редакция не заплатила за моральный вред, когда эксперт напишет, что всё игрушечное.
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То зрозуміло, але предмет схожий на гвинтівку з додаванням точного номеру моделі звучить дещо кумедно.
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Це дійсно і є предмет лише схожий з гвинтівкою - пневматична гвинтівка
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Не, это не детский хирург и не АТОшник - отпустят под нечистое слово!
Это - СВОЙ!
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Штык-нож от АК 47, это вообще то 100 % холодное оружие. Да и винтовка пневматическая не простая.
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Що саме в цій гвинтівці здалось вам непростим?
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"Предмет похожий..."
Тут и слепому видно, что это ПМ с боевыми патронами, а не какой-то там травмат.
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Валера , по фото не опредилиш боевой или нет , если в теме расскажи чем внешне отличается газовый от боевого , или макета ПМ , если их положить не рядом , а на столе с другими предметами
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Как раз на фото не ПМ. Так что даже зрячий ошибся.
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Что то слабовато, "из пистолета".
Нужно из РПГ.
Бывший мент лох, наверное.

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а без этого арсенала - оно простое унылое ЧМО...
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Преступник бывший милиционер, правда бывший 14 лет назад. Хуже того, если хорошенько покопаться в биографии, может оказаться, что он еще и бывший пионер!
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