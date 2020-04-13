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Все про:контррозвідка (228) підробка (156) СБУ (5494)

 Житель Львівщини використовував підроблені дипломатичні номерні знаки і документи на авто за кордоном, - контррозвідка. ФОТО

Служба безпеки України викрила жителя Львівщини, який використовував підроблені дипломатичні номерні знаки і документи на авто нашої держави за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що дипломатичні номерні знаки, які використовував українець для свого елітного авто, видані на інший транспортний засіб і не мають жодного стосунку до цього громадянина.

Псевдодипломат використовував підроблені номерні знаки і техпаспорт на своє авто, адже розраховував на спеціальний захист згідно з нормами міжнародного права, дипломатичні привілеї та імунітет.

Наразі встановлюється можлива причетність українця до іншої протиправної діяльності.

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У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Житель Львівщини використовував підроблені дипломатичні номерні знаки і документи на авто за кордоном, - контррозвідка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188702
 
 
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Поддельные?Соневаюсь,в Украине возможно купить и официальные документы что вы первый космонавт в мире.
Вспомните на кадрах кинохроники когда на ворота Зимнего лезут матросы,так официальные удостоверения что именно они на эти ворота лезли в СССР имели аж 13 000 человек.Сам знаю людей которые при аварии на ЧАЭС имеют удостоверения сто они были на самом реакторе хотя и не покидали свой дом за сотни километров от Чернобыля и пользуются льготами вне очереди.
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Стопудов, шо этот злыдень из хитросракой соевой "патриотичной" элитки 4%.
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Неужели это смог провернуть простой громадянин , что-то не верится в простоту таких махинаций . Кто-то захотел без проблем расствориться в европейской среде , но где-то сбой произошёл ...
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какой то потужный реформатор попался.
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У Закарпатті багато ватажків контрабанди їздять з дипломатичними номерами і документами диппредставництв у західних країнах, ці мабуть щось не доплатили...)))
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Не думаю, що він розраховував на щось інше, ніж перетин кордону без колєйки.
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