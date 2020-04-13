 Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції "Янів", горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Прип'яті, - ДАЗВ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Держагентства з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.
Основні осередки пожеж розташовані в районі с. Новий Мир, с. Стара Рудня, с. Кливини та с. Чистогалівка.
"У районі с. Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку Рудого лісу, "вийшов" до залізничної станції "Янів", - повідомляють у відомстві.
Рятувальники вживають усіх можливих заходів для максимального стримування вогню і недопущення його поширення на лісові масиви. На лівому березі річки Прип'ять жодних загорянь немає
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
Это прям какой то знак судьбы.
И если тогда сумели побороть беду то сейчас все надежды на Господа всемогущего.
Тем более завтра обещают дождь в Чернобыле.
- ну надо что то придумать,что то существенное!
- что же нам придумать!?
- есть идея !! ))) ..."
(из неопубликованного)
Брехуны как Зе.