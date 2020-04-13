EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події
  11811  39
Все про:пожежа (2106) ЧАЕС (145) Чорнобиль (134) зона відчуження (109)

 Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції "Янів", горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Прип'яті, - ДАЗВ. ФОТО

Пожежа в Зоні відчуження оминула Рудий ліс і вийшла до станції "Янів", яка розташована за три кілометри від ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

Основні осередки пожеж розташовані в районі с. Новий Мир, с. Стара Рудня, с. Кливини та с. Чистогалівка.

"У районі с. Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку Рудого лісу, "вийшов" до залізничної станції "Янів", - повідомляють у відомстві.

Рятувальники вживають усіх можливих заходів для максимального стримування вогню і недопущення його поширення на лісові масиви. На лівому березі річки Прип'ять жодних загорянь немає

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Намагаються не допустити переходу вогню на Прип'ять, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко

Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 01
Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 02
Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 03

Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188682
 
 
 Топ коментарі
 
С приходом бубачки на трон в Украине одна напасть за другой
 показати весь коментар
 
Закон переходу кількості в якість в ретроспективні.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
 показати весь коментар
 
Сгорела часть радиоактивного Рыжего леса, а нам сообщают, что фон ниже нормы и умный огонь обошел этот участок. Еще вчера там вообще не было ветра, сегодня уже возникли бушующие порывы. Может проще сказать, что больше недели надеялись на не пойми что и тушить начали 3 дня назад, а до этого изображали активность?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"которая находится в трех километрах от ЧАЭС" зашибись, еще этого не хватало
 показати весь коментар
 
 
С приходом бубачки на трон в Украине одна напасть за другой
 показати весь коментар
 
 
Закон переходу кількості в якість в ретроспективні.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну при Свинарчуке справедливости ради ничего лучшего не было, Склады рвались, пожары и тд... Да и кто же интересно выбрал бубочку? Хочу напомнить что Свинарчука избрали 54% населения. А Бубочку 73%. Можешь пошевелить свою извилину и подсчитать сколько порохосрани перебежало на сторону бубочки и что Свинарчук мог такое сделать народу что его стали все ненавидеть?
 показати весь коментар
 
 
а ответ прост - телевизор надо меньше смотреть, от этого мозг высыхает и тебя это тоже касается.
 показати весь коментар
 
 
Президент или насрано? Ответ - насрано... телевизором в голову 73%.
 показати весь коментар
 
 
Додумаються на майбутє так обробити територію, щоб ризику перекидування вогню на критичні об"єкти не буде?
 показати весь коментар
 
Сгорела часть радиоактивного Рыжего леса, а нам сообщают, что фон ниже нормы и умный огонь обошел этот участок. Еще вчера там вообще не было ветра, сегодня уже возникли бушующие порывы. Может проще сказать, что больше недели надеялись на не пойми что и тушить начали 3 дня назад, а до этого изображали активность?
 показати весь коментар
 
 
Нада бы уже привыкнуть что власти никогда правды холопам не скажут
 показати весь коментар
 
 
Да нет Ирада, у меня друг в отряде МЧС г.Нежин, они в...буют с самого начала. Ан-32п практически постояно проводят сбросы воды. Херачат сутки через сутки....
 показати весь коментар
 
 
Тогда не понимаю причины, первые два-три дня пожар был на площади 5 га, сообщали же. Это просто залить можно было по кругу.
 показати весь коментар
 
ну там же пожарные гидранты под каждым кустом не натыканы
 показати весь коментар
 
 
Были 4 самолета, хотя сейчас уже сообщают о 3, видно один за год похоронили и еще 3 вертолета. Эту площадь можно было просто залить с воздуха.
 показати весь коментар
 
 
Вот малый бизнес щимить - это да, тут МЧСникам равных нет, а как реальная работа, так сразу обложались...
 показати весь коментар
 
 
Содіваюся сталкери з Янова встигли змитися.
 показати весь коментар
 
При этом фартовом можем получить новый Чернобыль!
 показати весь коментар
 
 
Приближается годовщина аварии на ЧАЭС (26 апреля‎ ‎1986 года).
Это прям какой то знак судьбы.
И если тогда сумели побороть беду то сейчас все надежды на Господа всемогущего.
Тем более завтра обещают дождь в Чернобыле.
 показати весь коментар
 
 
"... -ну нехотят они дома сидеть как европейцы и американцы! не хотят!
- ну надо что то придумать,что то существенное!
- что же нам придумать!?
- есть идея !! ))) ..."
(из неопубликованного)
 показати весь коментар
 
ассоциацию туроператоров по Чернобылю, зарабатывавшую нехилые бабки на турах в зону нужно в полном составе с лопатами отправить на тушение
 показати весь коментар
 
Утром другая новость была: Пожары в Зоне отчуждения: ликвидированы возгорания на территории Котовского лесничества, - ГСЧС.
Брехуны как Зе.
 показати весь коментар
 
 
С бедоносцем зе, украина не выдержит так долго.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо хоть ветер все на кацапию несет
 показати весь коментар
 
беда одна не ходит, беда ходит с кацапом, кацап - со спичками
 показати весь коментар
 
 
на завтра обещают дождь на целый день надеюсь потушит ибо на криворуких надежды нет
 показати весь коментар
 
Это вообще нормально - называть людей, которые рискуют здоровьем, жизнью - криворукими? Все такие умные, сидя перед монитором, куда ни кинь, одни спецы. Только в эпицентре тушения этих умных нет. Прилипли одним местом к креслу...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору