 Тіло зниклого напередодні дворічного хлопчика виявили у водоймі на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

12 квітня увечері до поліції звернуласЯ жителька с. Покостівки із повідомленням про зникнення її онука. Хлопчик грався у дворі будинку, але в якийсь момент опинився без нагляду дорослих і зник. Місцеві мешканці разом з поліцейськими упродовж ночі розшукували дитину. вранці 13 квітня тіло дитини знайшли у водоймі неподалік двору, де хлопчик грався.

У ході кримінального провадження, розпочатого за фактом безвісного зникнення, встановлено, що у родині жителів с. Покостівки виховувалосЯ троє дітей, віком 11, 9 та 2,5 років. Сім’я добропорядна та не потрапляла у поле зору соціальних служб чи правоохоронців.

Того дня, близько 19:00, родина перебувала у будинку родички неподалік свого місця проживання. Діти грали надворі, а дорослі розмовляли у веранді. За словами мами хлопчика, він залишився без нагляду упродовж часу не більше 5 хвилин.

Виявивши його відсутність, дорослі відразу кинулися на пошуки, оглянули довколишню місцевість, найближчі будинки, посадку, яр, поле, але дитину не знайшли. Рідні зниклого звернулися по допомогу до місцевої громади та поліції.

"Спільні групи поліцейських, мешканців села, рятувальників та єгерів упродовж ночі працювали у пошуках дитини. Перевіряли хати, горища, сараї, сінники, прилеглу територію у радіусі кількох кілометрів, але, на жаль, пошуки не дали бажаного результату", - розповідає заступник начальника ГУНП області Артем Лисогор.

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Неподалік подвір’я, з якого зник хлопчик, розташовані дві водойми та криниця. Уранці 13 квітня рятувальники обласного Управління ДСНС відкачали воду спочатку з криниці, а потім ближчої до обійстя копанки. Саме в ній і виявили тіло дитини. Нині призначено судово-медичну експертизу щодо причин його загибелі.

"Висловлюємо співчуття родині з приводу тяжкої втрати.



Фото: сайт поліції

Водночас звертаємось до усіх батьків: будьте максимально уважними, обачними та відповідально ставтесь до обов’язків по догляду та вихованню дітей", - йдеться в повідомленні.