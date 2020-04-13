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 Тіло зниклого напередодні дворічного хлопчика виявили у водоймі на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У селі Покостівка на Житомирщині у водоймі знайшли тіло дворічного хлопчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

12 квітня увечері до поліції звернуласЯ жителька с. Покостівки із повідомленням про зникнення її онука. Хлопчик грався у дворі будинку, але в якийсь момент опинився без нагляду дорослих і зник. Місцеві мешканці разом з поліцейськими упродовж ночі розшукували дитину. вранці 13 квітня тіло дитини знайшли у водоймі неподалік двору, де хлопчик грався.

У ході кримінального провадження, розпочатого за фактом безвісного зникнення, встановлено, що у родині жителів с. Покостівки виховувалосЯ троє дітей, віком 11, 9 та 2,5 років. Сім’я добропорядна та не потрапляла у поле зору соціальних служб чи правоохоронців.

Тіло зниклого напередодні дворічного хлопчика виявили у водоймі на Житомирщині, - поліція 01

Того дня, близько 19:00, родина перебувала у будинку родички неподалік свого місця проживання. Діти грали надворі, а дорослі розмовляли у веранді. За словами мами хлопчика, він залишився без нагляду упродовж часу не більше 5 хвилин.

Виявивши його відсутність, дорослі відразу кинулися на пошуки, оглянули довколишню місцевість, найближчі будинки, посадку, яр, поле, але дитину не знайшли. Рідні зниклого звернулися по допомогу до місцевої громади та поліції.

Тіло зниклого напередодні дворічного хлопчика виявили у водоймі на Житомирщині, - поліція 02

"Спільні групи поліцейських, мешканців села, рятувальників та єгерів упродовж ночі працювали у пошуках дитини. Перевіряли хати, горища, сараї, сінники, прилеглу територію у радіусі кількох кілометрів, але, на жаль, пошуки не дали бажаного результату", - розповідає заступник начальника ГУНП області Артем Лисогор.

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Тіло зниклого напередодні дворічного хлопчика виявили у водоймі на Житомирщині, - поліція 03

Неподалік подвір’я, з якого зник хлопчик, розташовані дві водойми та криниця. Уранці 13 квітня рятувальники обласного Управління ДСНС відкачали воду спочатку з криниці, а потім ближчої до обійстя копанки. Саме в ній і виявили тіло дитини. Нині призначено судово-медичну експертизу щодо причин його загибелі.

"Висловлюємо співчуття родині з приводу тяжкої втрати.

Тіло зниклого напередодні дворічного хлопчика виявили у водоймі на Житомирщині, - поліція 04
Фото: сайт поліції

Водночас звертаємось до усіх батьків: будьте максимально уважними, обачними та відповідально ставтесь до обов’язків по догляду та вихованню дітей", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188672
 
 
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Бідні батьки. Дитині вже все до лампочки.
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Ну и как 2,5годовалый ребенок за пять минут смог уйти со двора, найти водоем ...
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Всю жизнь родители будут свое доб&во переживать...
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Царство, дитині, небесне..Горе.Карантин....вони до родичів..."на веранді сидіти", мабуть книги читали...
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