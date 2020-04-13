 Попри пандемію: США доставили для ЗСУ додаткові транспортні засоби, - посольство. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Посольство США в Україні у Facebook.

"Навіть під час COVID19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати у зоні проведення ООС", - зазначено в повідомленні.



Фото: посольство США/Facebook

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"Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед лицем російської агресії", - додали в пресслужбі посольства.