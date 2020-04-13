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 Політика України, Фоторепортаж
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 Попри пандемію: США доставили для ЗСУ додаткові транспортні засоби, - посольство. ФОТО

США продовжують надавати Україні допомогу в оборонній сфері навіть під час пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Посольство США в Україні у Facebook.

"Навіть під час COVID19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати у зоні проведення ООС", - зазначено в повідомленні.

Попри пандемію: США доставили для ЗСУ додаткові транспортні засоби, - посольство 01
Фото: посольство США/Facebook

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"Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед лицем російської агресії", - додали в пресслужбі посольства.

Попри пандемію: США доставили для ЗСУ додаткові транспортні засоби, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188663
 
   
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головне без вірусу шоб. скільки часу вони діставалися до України? і чи продезинфікують їх на відстані від поставки до рук бійця?
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Та я думаю морським шляхом була доставка а це днів 20(це якщо з штатів ), стільки часу вірус не живе на поверхнях, ну і сан обробка сподіваюся була ретельною
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так я ж і пишу: від поставки до передачі. ще ж свої налапають під час доставки.
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Хорошие мащины хоть комфорта там меньше чем в современных. Специалисты их ценят
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Точнее с 80-х . До сих пор серийно производятся, модель LC J76. Наверное самый надежный внедорожник в мире, кто знает гражданскую 80-ку тот в курсе.
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Кукурузер 79 серии
Кросавчег
Жаль что их тут гражданским не продают
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Как это Зебил не возмутился - для служек урода лучше ведь баблишком! Попри пандемію: США доставили для ЗСУ додаткові транспортні засоби, - посольство - Цензор.НЕТ 2869
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я так понимаю, что самое интересное на крыше и в салоне.. а то что Тоета из 80х годов даже плюс..
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