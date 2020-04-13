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 Події, Фоторепортаж
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 П'яний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Дніпрі загинуло двоє людей - 29-річний водій автомобіля Daewoo Nexia та його 28-річна пасажирка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"ДТП за участю трьох автомобілів сталася 12 квітня близько 21:00 на вул. Набережна Перемоги м. Дніпро. Всі транспортні засоби рухалися Набережною Перемоги в бік площі Перемоги. Як встановили слідчі, водій автомобіля Mercedes Benz скоїв зіткнення із задньою частиною автомобіля Daewoo Nexia, який стояв на червоний сигнал світлофору. Після цього за інерцією Daewoo зіткнувся з автомобілем Skoda Superb, який стояв попереду нього", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водій автомобіля Mercedes зазнав травми голови та був госпіталізований до лікарні. Попередньо, він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Пяний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція 01

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Пяний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188618
 
 
 Топ коментарі
 
Пьяный урод убил молодых . Теперь он будет рассказывать , что отказали тормоза или потерял сознание .
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Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семи, передает "112-Украина".

Согласно сообщению, управлявший джипом в пьяном состоянии 45-летний Мухаммед аль-Кахтани на скорости в 200 км/час врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети.

Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

Казнь была проведена в понедельник в столице страны Эр-Рияде: виновнику ДТП отрубили голову.
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пора просто расстреливать - пора...
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Пьяный урод убил молодых . Теперь он будет рассказывать , что отказали тормоза или потерял сознание .
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Этих ****** владельцев BMW и мерсов на дурку проверяют.
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Нехило же он разогнался по городу, чтобы не просто в зад Нексии влетететь, а и убить находящихся в ней.
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Вот только как показывает практика стоят и смотрят как бараны.
Зайцевой даже подсрачника никто не решился дать, хотя людей было уйма.
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Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семи, передает "112-Украина".

Согласно сообщению, управлявший джипом в пьяном состоянии 45-летний Мухаммед аль-Кахтани на скорости в 200 км/час врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети.

Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

Казнь была проведена в понедельник в столице страны Эр-Рияде: виновнику ДТП отрубили голову.
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у нас в стране голову отрубят скорее всего тому кто просто проходил рядом, а если еще и имел административку за неправильную парковку или курение , то вообще четвертуют..)
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Пока родственники не начнут мстить виновникам дтп и их семьям, ничего не изменится
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