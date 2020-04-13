 П'яний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"ДТП за участю трьох автомобілів сталася 12 квітня близько 21:00 на вул. Набережна Перемоги м. Дніпро. Всі транспортні засоби рухалися Набережною Перемоги в бік площі Перемоги. Як встановили слідчі, водій автомобіля Mercedes Benz скоїв зіткнення із задньою частиною автомобіля Daewoo Nexia, який стояв на червоний сигнал світлофору. Після цього за інерцією Daewoo зіткнувся з автомобілем Skoda Superb, який стояв попереду нього", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водій автомобіля Mercedes зазнав травми голови та був госпіталізований до лікарні. Попередньо, він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.



Фото: сайт поліції