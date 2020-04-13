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 Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили в Запоріжжі ексспівробітника розформованого в 2014 році спецпідрозділу міліції "Беркут" на незаконному виготовленні та збуті вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, колишній спецпризначенець, який наразі очолює підрозділ безпеки в одній із комерційних столичних структур, одночасно з легальною роботою займався протиправною діяльністю.

Зокрема, маючи спеціальні знання з ремонту вогнепальної зброї, чоловік переробляв для продажу травматичні та стартові пістолети на бойові. Клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи та реалізовував через особисті зв`язки в кримінальних колах у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

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Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі під час чергової спроби продажу за 50 тисяч гривень 10 стартових пістолетів, переведених у бойовий стан, та понад 200 патронів до них. Під час обшуку в його автомобілі було вилучено ще один "модернізований" пістолет із набоями.

Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів реалізації зловмисником зброї. Наразі всі вилучені засоби ураження направлено для проведення відповідних експертиз. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі клієнтів затриманого, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ 01
Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ 02
Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ 03
Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188617
 
   
 Топ коментарі
 
Ща Бенядиктова восстановит на службе...
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Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 7336 Попался, курчавенький. (с)
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А чего их сразу всех не пересажали? Вчера бывший беркутовец в Киеве по машинам стрелял и это уже с ним второй случай. Сегодня другой бывший беркутовец оружие продаёт.
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"...беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам..." (с) Так і писали б: "свій - своїм"!
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Жертва Майдану, партянка за нього безплатно впишеться, Бєнєдіктова вкупі з Бюром репресій ********** мудрим процессуальним руководством (чи рукоблудієм ?)
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А чего их сразу всех не пересажали? Вчера бывший беркутовец в Киеве по машинам стрелял и это уже с ним второй случай. Сегодня другой бывший беркутовец оружие продаёт.
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Тупо переделка с возможностью использования под патрон с резиновой пулей ДЛЯ САМООБОРОНЫ !!! от самих же ментов !! которые все со стволами ходят и трусят простой незащищенный ничем народ..диаметр ствола 6.8 - 7.0 БОЕВОЙ ПАТРОН НЕ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ !
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перестволить нуно. уже и дорны продают чтоб нарезные стволики делать.
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Anjey Odi Так а картеч підкаліберну хіба використати неможна? А потім шукай кіллера...
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Вернуть на службу. Это он от скуки и безденежья.
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции "Беркут" на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. Источник: https://censor.net.ua/p3188617

У беркутовців немає моральних орієнтирів і не було, схоже вони моральні виродки і Майдан тому краще підтвердження Ексберкутівця затримали під час продажу зброї злочинцям у Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 9706
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