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 Фоторепортаж, За кордоном
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 В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19. ФОТОрепортаж

Територію залу прильоту в токійському аеропорту Наріта перетворили на зону з картонними ліжками для міжнародних мандрівників, які очікують результатів тестування на коронавірус.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Тимчасова імпровізована зона очікування з десятками картонних ліжок призначена для тих, чиї друзі та родичі не можуть забрати їх особистим транспортом. Поки люди чекають результати, персонал у захисному спорядженні розносить закуски і воду", - йдеться в повідомленні.

Водночас використання простору в аеропорту Наріта під тимчасовий "табір" викликало критику в японських соціальних мережах: користувачі зазначили, що це може сприяти поширенню коронавірусу, а не стримувати його.

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В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 01
В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 02
В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188616
 
   
 Топ коментарі
 
у вас из говна памятники делают
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А оманське Брехло розпускало їх на всі 4 сторони.
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Дикари.

Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?
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Дикари.

Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?
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Мне вообще кажется, что нарушают конституционные права японцев, они свободные люди и без какой либо обсервации, могут пойти в гости к своим друзьям
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Картон очень хорош для разжигания костров для шашлыков.))
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у нас бы уже власть с говном мешали)))
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Одобряю . Люди ценят себя и свои ресурсы .
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что картонньіе, то хорошо. а вот что между ними нет пленки, загораєєивающую соседа - єто плохо. сидя тм можно похватить то, от чего тебя там держут.
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А то, что они в одном самолёте прилетели - не считается 😉
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не всегда. много людей жили с зараженньім в одном помещении, и ничего. вирус передается вьідьіхаемьім аєрозолем, а водух в самолете вентилируется - берется за бортом и туда же вьікидается. еще " воздух, попадающий в салон, слишком сухой. Разреженный в атмосфере, он содержит меньше влаги, а при доставке в салон осушается дополнительно." а вирусу нужна влага.
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а кровати стоят без соблюдения 2 метрового расстояния. поєтому хотя бьі пленка между ними нужна.
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Может ещё и задницу за ними подтирать? Да, норм карантина нужно придерживаться, но это уже больше похоже на истерию.
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А оманське Брехло розпускало їх на всі 4 сторони.
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да, ваш мародер після програшу все своє барахло накрадене разом із стільчиками на Банковій в іспанію викрало
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І цю вигадку Зе-прокурори вже рік довести не можуть? Ай-яй-яй. Всіх в Трускавець на перепідготовку!
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а особо отличившихся наградил плюшевым мишкой и именными часами )))
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что даже не потратили сотню миллионов долларов? Срамота, наших (или не нашых) бы зеленых туда....
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І де там ліжка з картону? З картону лише стінки.. Журналюгі як всегда
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Что плохого в картоных кроватях? Лучше чем сидеть на полу. К тому же они одноразовые и их сожгут а не посадят на зараженую кровать другого человека
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Они что, весь пассажмропоток токийского аэропорта кладут на эти кровати?
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пассажиропоток давно закончился. по всему миру карантин. возврвщаются свои граждане.
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Молодцы. Потом сжигаются эти кровати. И уважение у людям. Не на полу лежат. В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6203
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практично, не дорого...и с жизнью бомжа знакомство
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