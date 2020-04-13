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 Поліцейський автомобіль насмерть збив людину в Києві, чоловік перебігав дорогу в забороненому місці, - Нацполіція. ФОТО

За попередніми даними, потерпілий перебігав проїжджу частину в забороненому місці. Причини цієї ДТП буде встановлено під час розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"На Харківському шосе водій, керуючи автомобілем Skoda Octavia, скоїв наїзд на чоловіка. На місці події працювали патрульні поліцейські і слідчі головного управління поліції Києва. Також за адресою прибула карета швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Попередньо було встановлено, що водій службового автомобіля рухався по шосе в напрямку вулиці Фанерної, а тим часом пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Унаслідок наїзду чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер дорогою до лікарні.

Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

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Поліцейський автомобіль насмерть збив людину в Києві, чоловік перебігав дорогу в забороненому місці, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188608
 
 
 Топ коментарі
 
Полицейский автомобиль насмерть сбил человека в Киеве, мужчина перебегал дорогу в запрещенном месте, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4296 Ни хрена себе оштрафовали.
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Может и сбили потому, что без маски бегал.
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Премию дарвина заслужил.
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Полицейским премию и почетные грамоты! Ходил без намордника- достоин Смерти, чтоб заразу не распространять.
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В 21.20 куда же направлялось служебное авто, и фото с места происшествия 1, че так скромно когда простой водитель совершает дтп, то и видео фото полно а здесь скромно так, на алкоголь хоть не забыли проверить?
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Может и сбили потому, что без маски бегал.
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а где были полицейские, когда их автомобиль сбивал прохожего..., сидели в кафешке и жрали пончики?
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А с какой скоростью мусора ехали? 50 км в час соблюдали?
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полицейская машина без опознавательных знаков
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Это институт химии. Там в подземка в пяти метрах. Заслуженная премия Дарвина.
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а водила не причем?)))ехал 40 км.аж крыло вырвало))))
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Судя по заборам из смайликов ты тоже бегаешь через шесть полос.
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если б эти ублюдки ехали с скоростью 60 км в час то успели бы среагировать.а так оно козляра перло наверное 120 или 150 как вечером летают по Перова от вседозволенности что ментов нету.Скоты тупые.Хотят уважения а сами ведут себя как последниее быдло
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Олень устроивший забег через шоссе конечно не виноват?
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чергова смерть від аваківських подонків..то пишуть мусорськи ЗМІ не вірте..мусорило летіло з шаленою швидкістю точно.
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Якщо в недозволеному місці , то получається що пішохід , який скакав по дорозі - заатакував поліцейську автівку .
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смерд к богу в погонах под колеса попал...нужно его родных всех оштрафовать ! а лучше посадить)
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А фото номеров не сделали, что бы народ не прохавал о том, что она не «служебная», а частная?
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