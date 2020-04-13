 П'яний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.

Від травм потерпіла померла. Водій, попри скоєне, не зупинився і втік з місця події, через 500 метрів він в'їхав у придорожній стовп.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчими слідчого управління розпочате досудове розслідування. У рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України транспортний засіб вилучено та поміщено на територію Володимирецького відділення поліції.

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Результати освідування показали, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння — 3,07 промілле алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі житель Володимирця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.





