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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2840) Рівненщина (508) смерть (4038)

 П'яний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

44-річний водій легковика "Audi А6" на перехресті допустив наїзд на жінку-пішохода, яка, попередньо, йшла проїжджою частиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.

Від травм потерпіла померла. Водій, попри скоєне, не зупинився і втік з місця події, через 500 метрів він в'їхав у придорожній стовп.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчими слідчого управління розпочате досудове розслідування. У рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України транспортний засіб вилучено та поміщено на територію Володимирецького відділення поліції.

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Результати освідування показали, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння — 3,07 промілле алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі житель Володимирця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Пяний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція 01
Пяний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція 02
Пяний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188589
 
 
 Топ коментарі
 
Водій був п'яний! Ось вам і наслідок пияцтва. Тепер точно буде сидіти.
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негайно заборонити рух автотранспорту.
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А где личный биотуалет. Говорят ***** его с собой возит даже в загранкомандироваки Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4864
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***** срёт алмазами, поэтому его дерьмо на вес золота
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Водій був п'яний! Ось вам і наслідок пияцтва. Тепер точно буде сидіти.
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негайно заборонити рух автотранспорту.
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бапка нарушила карантін - послє 60 сіді дома, а вона до хлопців бігала
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в столице! милицейское авто (принадлежащее ведомству) сбило человека. человек умер. а цензор молчит )
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развє 500 метрів це "збєжал"??? Закотився
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Як мінімум десяточку з конфіскацією ушльопку-переростку.
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