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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують виконувати планову програму парашутних стрибків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, на цьому тижні військовослужбовці здійснювали як денні, так і нічні стрибки.

Десантники, які нещодавно розпочали проходження служби в частині, виконали свій перший ознайомчий парашутний стрибок з висоти 800 метрів без зброї, більш досвідчені та підготовлені військовослужбовці виконували програму стрибків з висоти 600 метрів зі зброєю та вантажним контейнером ГК-30, маючи в ньому бронежилет, шолом та запас води.

Підготовка до проведення десантування вночі почалася ще затемно: напередодні десантники пройшли відповідні тренування та інструктажі, підготували парашутні системи для роботи вночі; належним чином були освітлені майданчик зльоту і периметр майданчика приземлення.

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"Кожен з нас має три ліхтарі. Головний — для освітлення найближчого простору перед собою. Ліхтарик, закріплений на підвісній системі — для освітлення куполу над головою. Третій ліхтарик — під час приземлення спускається на п’ятиметровій стропі, освітлюючи простір внизу. Як тільки промінь світла "ляже", значить, через декілька секунд земля!"— розповіли десантники про особливості здійснення парашутних стрибків вночі.

Процес організації стрибків відбувається у робочому режимі згідно з планом підготовки.

Десантники виконали поставлені навчальні завдання, окрім того, свої фахові вміння і навички підвищив екіпаж гвинтокрилої машини.

Підготовка у військовій частині продовжується із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень.

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Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 01
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 02
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 03
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 04
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибулих з навчань НАТО в Латвії військовослужбовців помістили на обсервацію в Трускавці. ФОТОрепортаж

Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 06
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 07
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 08
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 09
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 10

Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 11
Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони 12
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188522
 
 
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Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны - Цензор.НЕТ 393
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а ведь, для того чтоб обезглавить и повалить москальскую ымперию не нужно ядерного оружия, нужна дерская, продуманная и хорошо слаженная спецоперация в тылу врага. У ымперии большое туловище, но маленькая голова на длинной шеи (как у бронтозавра) и оттрубить ее не составляет большого ума и труда!
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Зараз самий момент - такого креміня в кріслі президента в України ніколи раніше не було і дуже хочу хоб ніколи більше не було в майбутньому.
Десантники 79-й ОДШБр выполняют программу парашютных прыжков, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7449
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Слава Героям України!!! Тренуйтесь, Браття Українці, треба готуватись, орки кляті поруч!!!!
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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