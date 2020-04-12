 Троє дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"12 квітня о 13:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережній с. Костомарівка Бобринецького району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу встановлено, що займання виникло у житловому будинку площею 24 кв.м. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальниками виявлено тіла трьох загиблих дітей, 2019, 2017 та 2015 років народження.

Силами вогнеборців о 14:45 пожежу було локалізовано та о 16:20 – ліквідовано. На гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та 1 одиниця техніки 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бобринець.

Обставини смерті дітей та причину пожежі з’ясовують фахівці.

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Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.