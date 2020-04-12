 Троє дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"12 квітня о 13:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережній с. Костомарівка Бобринецького району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу встановлено, що займання виникло у житловому будинку площею 24 кв.м. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальниками виявлено тіла трьох загиблих дітей, 2019, 2017 та 2015 років народження.
Силами вогнеборців о 14:45 пожежу було локалізовано та о 16:20 – ліквідовано. На гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та 1 одиниця техніки 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бобринець.
Обставини смерті дітей та причину пожежі з’ясовують фахівці.
Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.
Датчики диму (WiFi) коштують не так багато, щоб за рахунок держави поставити їх в кожному будинку.
Зачем было ...ся, рожать, чтобы потом оставить таких крох одних? Дети изначально были обречены, увы. Разве это у них была жизнь? Ужас...
Спитайте ваших батьків, як жили вони, спитайте ваших бабусь-дідів, в яки умовах жили вони?
В поганих. Тож може варто було вашим бабусям теж зробити стерилізацію, ну щоб вони не народили вашу маму та тато?
Оцей ваш вислів - "людішки". То ви вже поділили суспільство на людей та "людішок"?