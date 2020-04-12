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Все про:Кіровоградщина (205) пожежа (2099) ДСНС (2378)

 Троє дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТО

У с. Костомарівка Бобринецького району Кіровоградської області під час гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіла трьох загиблих дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"12 квітня о 13:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережній с. Костомарівка Бобринецького району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу встановлено, що займання виникло у житловому будинку площею 24 кв.м. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальниками виявлено тіла трьох загиблих дітей, 2019, 2017 та 2015 років народження.

Силами вогнеборців о 14:45 пожежу було локалізовано та о 16:20 – ліквідовано. На гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та 1 одиниця техніки 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бобринець.

Обставини смерті дітей та причину пожежі з’ясовують фахівці.

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Троє дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині, - ДСНС 01
Троє дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині, - ДСНС 02

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188516
 
 
 Топ коментарі
 
Ти думаєш в тій хаті знали що таке "Wifi" або датчики диму?
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Вы посмотрите на этот дом.Это же эпоха доисторического материализма.За чем смотрели соответствующие органы.Нельзя в такой богатой стране найти приличное жилье для троих малолетних детей?Или жулье все растащило по Лондонам и Монако.Вы ответите за все сволочи!Придет час расплаты!
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Пошли собачку выгуливать--детей же брать с собою низзя...
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Це просто жах якійсь. Я в цей час насолоджувалась весняним сонцем, а неподалік від мене. згоряли заживо діти.
Датчики диму (WiFi) коштують не так багато, щоб за рахунок держави поставити їх в кожному будинку.
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воно ************ мокшанський В нього замість мізків -спіралька з гівна.
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Увы, такие людишки понятия о спиралях и вообще о противозачаточных не имеют.
Зачем было ...ся, рожать, чтобы потом оставить таких крох одних? Дети изначально были обречены, увы. Разве это у них была жизнь? Ужас...
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Ви були колись в селі? Ви бачили тих людей? Ви народились в заможній родині і вам діти з незаможних родин псують всю картину мира, так, що ви ладні зробити все для того, щоб вони не народжувались?
Спитайте ваших батьків, як жили вони, спитайте ваших бабусь-дідів, в яки умовах жили вони?
В поганих. Тож може варто було вашим бабусям теж зробити стерилізацію, ну щоб вони не народили вашу маму та тато?
Оцей ваш вислів - "людішки". То ви вже поділили суспільство на людей та "людішок"?
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Ти думаєш в тій хаті знали що таке "Wifi" або датчики диму?
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Звісно не знають. В той час, коли в усіх цивілізованих країнах, жодна будівля (включаючі і приватні) не може бути побудована без відповідних сигналізацій, без перевірки електропровідки і ще багато чого, у нас просто сгорають заживо діти.
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Вы посмотрите на этот дом.Это же эпоха доисторического материализма.За чем смотрели соответствующие органы.Нельзя в такой богатой стране найти приличное жилье для троих малолетних детей?Или жулье все растащило по Лондонам и Монако.Вы ответите за все сволочи!Придет час расплаты!
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На жаль, все розтазкують, щоб їхні діти в це час відпочівали в ОАЄ в єлітних отелях та насолоджувались життям. Мразоти.
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Вы посмотрите на этот дом.Это же эпоха доисторического материализма.За чем смотрели соответствующие органы.Нельзя в такой богатой стране найти приличное жилье для троих малолетних детей?Или жулье все растащило по Лондонам и Монако.Вы ответите за все сволочи!Придет час расплаты!
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Халупа 24 м.кв. троє дітей. Батькі якісь недолугі, залишили дітей з піччю розпаленою.
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Лише пару днів тому була схожа новина в іншому селі -теж згоріли 3-е дітей.=((( не знаю, але деяким не потрібно розмножуватись, а взагалі краще б вони на світ не народжувались .це невимовне горе та ганьба нашого суспільства.
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