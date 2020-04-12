EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  6699  25
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2690) ОДА (906) Суми (187) COVID-19 (3564) коронавірус (2241)

 Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко. ФОТО

Голова Сумської ОДА Роман Грищенко підписував з представниками бізнесу меморандум про співпрацю без маски. Дія відбувалася в громадському місці - будівлі ОДА. Журналістка написала заяву в поліцію.

Про це Олена Адаменко розповіла в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб ви розуміли, Сумська ОДА видалила зі своєї офіційної сторінки відеозапис трансляції підписання Меморандуму з бізнесом, на якому задокументовано, як голова ОДА разом з Дашутіним, Федорченком, Дорошенком і рештою " бізнес-елітою" порушив правила карантину людей", - написала Адаменко.

Журналістка зазначила, що будівля обласної державної адміністрації є громадським місцем.

"До речі, фотки цього ж заходу залишилися і на офіційному сайті ОДА. Також збережені і відеозаписи з брифінгу губернатора Грищенка про "суворий контроль за дотриманням правил карантину в області", - додала Адаменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок. ФОТОрепортаж

За словами журналістки, вона написала заяву в поліцію і надала пояснення в письмовому вигляді.

"Сподіваюся, що нашій поліції вистачить складати протоколи не тільки на студентів з Йорданії і алкашів на велосипеді", - підсумувала журналістка.

На офіційному сайті Сумської ОДА та на сторінці ОДА в фейсбуці зазначено, що підписання меморандуму про співпрацю відбулося 10 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53 медпрацівники на Дніпропетровщині перебувають на ізоляції через контакт з інфікованою коронавірусом медсестрою

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні заборонено перебувати в громадському місці без захисної маски або респіратора. За порушення загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко 01Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко 02Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко 03
Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188509
 
   
 Топ коментарі
 
Та хай без масок. Я бы и Ослу разрешил ходить. Может. передохнут, бог даст.
 показати весь коментар
 
в резерве. если коронавирус подведёт (загнётся), достанут её.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну тоді треба перевірити ступінь їхньої безмертності - у воді не тоне, у вогні не горить...
Де ментяри Аваковські - нічого не бачили? Чи вони не зацікавленні?
 показати весь коментар
 
Та хай без масок. Я бы и Ослу разрешил ходить. Может. передохнут, бог даст.
 показати весь коментар
 
 
Ні, заявить, що не видали і в аптеках не було.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
,Та ещё была,был бы в наморднике -никто б и не заметил
 показати весь коментар
 
https://www.bbc.com/ukrainian/amp/features-52256286

"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."

До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.

А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.
 показати весь коментар
 
 
Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных уродов?!
 показати весь коментар
 
 
Такой вирус существует и называется он- Уголовный Кодекс.
 показати весь коментар
 
 
Діє тільки на слабких і незахищених, поки частково ще на патріотів, волонтерів і ветеранів АТО.
 показати весь коментар
 
КАРАНТИН.САМОИЗОЛЯЦИЯ,МАСКА.КОМЕНДАТСКИЙ ЧАС.ПУТЛЕР ВОЙДИ.
 показати весь коментар
 
в резерве. если коронавирус подведёт (загнётся), достанут её.
 показати весь коментар
 
 
На тлі карантину у ЕС ********** безлади.У Бельгії вуличні протести,а у Німеччині група чоловіків напала з камінням і залізними прутами на поліцейських, які контролювали дотримання заходів соціальної дистанції для запобігання поширенню коронавірусу.
 показати весь коментар
 
У Бельгії то були араби... Догралися в Європі з цими біженцями...
 показати весь коментар
 
І в Бельгії там не через карантин. Там арабський гопнік втікав на мопеді від поліції і убився в ДТП... І араби вирішили, що винна ...поліція!
 показати весь коментар
 
я не буду судити хто там гопнік,про жовті жилети забули як там розгорталося?вони влаштовують протести попри карантин.
 показати весь коментар
 
Конгрессмен США Джим Бэнкс обратился с письмом в Конгресс США чтобы тот обратился в ООН с предложением создать комиссию для расследования действий Китая в распространении Коронвируса.Если ООН запустит эту идею,а РАБссия использует право ВЕТО,то станет всему Миру понятно откуда подул ветер коронвируса.
 показати весь коментар
 
 
Управлять государством по телевизору можно конечно,но точку кипения,пройти будет уже невозможно.Терпение народа не беспредельно.
 показати весь коментар
 
а можливо це так задумано,зруйнувати рештки державних інституцій.
 показати весь коментар
 
Не мешайте служителям уродов ходить без масок
 показати весь коментар
 
Святая маска-кормилица. Кормит когда она есть и даже когда ее нет. Кормит аптекарей и полицейских, контрабандистов и таможенников. Теперь на отсутствии маски решила немного подкормиться и "журналистка" Адаменко.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору