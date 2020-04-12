 Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко. ФОТО

Про це Олена Адаменко розповіла в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб ви розуміли, Сумська ОДА видалила зі своєї офіційної сторінки відеозапис трансляції підписання Меморандуму з бізнесом, на якому задокументовано, як голова ОДА разом з Дашутіним, Федорченком, Дорошенком і рештою " бізнес-елітою" порушив правила карантину людей", - написала Адаменко.
Журналістка зазначила, що будівля обласної державної адміністрації є громадським місцем.
"До речі, фотки цього ж заходу залишилися і на офіційному сайті ОДА. Також збережені і відеозаписи з брифінгу губернатора Грищенка про "суворий контроль за дотриманням правил карантину в області", - додала Адаменко.
За словами журналістки, вона написала заяву в поліцію і надала пояснення в письмовому вигляді.
"Сподіваюся, що нашій поліції вистачить складати протоколи не тільки на студентів з Йорданії і алкашів на велосипеді", - підсумувала журналістка.
На офіційному сайті Сумської ОДА та на сторінці ОДА в фейсбуці зазначено, що підписання меморандуму про співпрацю відбулося 10 квітня.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні заборонено перебувати в громадському місці без захисної маски або респіратора. За порушення загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Де ментяри Аваковські - нічого не бачили? Чи вони не зацікавленні?
"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."
До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.
А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.