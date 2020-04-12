EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Фоторепортаж
  7756  65
Все про:пожежа (2099) українці (1853) Чорнобиль (134) зона відчуження (109)

 У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження. ФОТОрепортаж

Українців закликали молиться за порятунок від пожежі Чорнобильської Зони відчуження.

Такий заклик розмістила на своїй сторінці в фейсбуці користувач Вікторія Гнатів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми молилися за Австралію, коли вона була у вогні.

Молилися за Нотр-Дам, і за Амазонський ліс, коли горіли вони.
Всі активно постили картинки зі словами жалю і співчуття.

Сьогодні вже 8-й день як горить Чорнобиль. І це наша з вами країна, де всі ваші репости новин і слова співчуття?

Чому ми забули? Чому ми ігноруємо це?
Невже це недостатньо важливо?

Рятувальники восьмий день не можуть погасити вогонь, палають ліси, тварини, будинки!
Деякі села можуть повністю вигоріти! Деякі з них вдалося евакуювати.

Давайте молитися тепер і за Чорнобиль, Україну", - закликала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині. ФОТОрепортаж

У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 01
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 02
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 03
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 04
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 05
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 06
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 07
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 08
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 09
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 10
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 11
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 12
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 13
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 14
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 15
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 16
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 17
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 18
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 19
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 20
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 21
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 22
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 23
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 24

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188508
 
   
 Топ коментарі
 
Все говорят про героев врачей и про то как они нам нужны, а про этих людей, которые за копейки тушат радиоактивный лес никто не вспоминает.

Они не меньшие герои чем врачи или атошники, потому что доза радиации это огромные последствия для жизни и здоровья.

Им никто не доплачивает.

Не представляю кто ещё соглашается это тушить и отправляет туда своих близких... Это действительно жертва.
 показати весь коментар
 
Там ребята с ног падают от усталости

В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения - Цензор.НЕТ 8972
 показати весь коментар
 
Куда делась пожарная авиация? Год назад на ходу были 4 самолета и 3 вертолета.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там ребята с ног падают от усталости

В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения - Цензор.НЕТ 8972
 показати весь коментар
 
 
Країна хоч грошима їм допоможе? Питання риторичне...
 показати весь коментар
 
 
Все говорят про героев врачей и про то как они нам нужны, а про этих людей, которые за копейки тушат радиоактивный лес никто не вспоминает.

Они не меньшие герои чем врачи или атошники, потому что доза радиации это огромные последствия для жизни и здоровья.

Им никто не доплачивает.

Не представляю кто ещё соглашается это тушить и отправляет туда своих близких... Это действительно жертва.
 показати весь коментар
 
 
Зато десятки тисяч нацгвардійців, екіпірованих до зубів, гуляє вулицями міст, виловлюючи людей без масок.Невже не можна організувати хоча б елементарні умови для відпочинку пожежникам?!

Оксана Майстренко· 18 год ·
Горит Австралия - украинцы в ФБ сочувствуют, ставят авы с подбадривающими рамочками, постят фоточки коал, кенгуру и прочей живности.
Горят леса в Чернобылськой Зоне Отчуждения - всем пофиг.

На фото наши спасатели спят прямо на земле, пока на смене работают их коллеги.


 показати весь коментар
 
 
то це диверсійний підпал чи вогняний заслон..?
 показати весь коментар
 
По всей стране сейчас. Часть - просто безмозглые, часть - специально.
 показати весь коментар
 
 
А толку в этих хомячковых флешмобах. Пусть поедут садить деревья туда, когда пожар потухнет, если действительно хотят помочь.
 показати весь коментар
 
 
Мужской монастырь под Ровно молился и вон что получилось ))
 показати весь коментар
 
 
потухнет в среду.
Во вторник должен быть дождь.
 показати весь коментар
 
 
А если не будет? А если пройдет мимо?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Флешмоб це,канешна, круто, а солидарность с пожаром воистину бесценна, завтра, наверно, и пожар самопогасится
 показати весь коментар
 
Куда делась пожарная авиация? Год назад на ходу были 4 самолета и 3 вертолета.
 показати весь коментар
 
 
Не суметь погасить пожар, который еще на второй день не превышал площадь в 5 га - это надо было очень сильно постараться. Сейчас даже цифру не сообщают.
 показати весь коментар
 
 
там был (и есть) сильный шквальный ветер и очень сильно сухой лес с такой же сухой подстилкой... опять же..подпалили в нескольких местах... там адище то еще...
 показати весь коментар
 
 
я не хотел с Вами спорить.. .и не спорю... у Вас свои предположения, у меня свои...
я видел однажды как разбегается огонь в степи... это раз моргнуть (и без ветра)
я видел как горит стог сена... это моргнуть (и без ветра).. но от огня и жара разлетались такие искры и обуглившиеся угольки, что их горячим воздушным потоком (без ветра на улице) относило на десятки метров, все гудело и стонало, и маленькими огненными смерчиками с завихрениями (без ветра на улице) уносилось в разные стороны... я дольше пишу, чем оно разлеталось и подпаливало по ходу сухую стерню в разных местах...это моргнуть..
я не видел как горит сухой лес... но представляю как искры разлетаются и вспыхивают кроны, а подстилка, как солома жарко горит под ногами... и огонь мчит и в кронах, передавая эстафету другим, и под ногами, не давая погаснуть этому кошмару...
 показати весь коментар
 
 
Посмотрите хронику пожаров в последние годы в той зоне.
 показати весь коментар
 
 
догадываюсь, что горит каждый год ..да?
мне кажется каждое лето есть угроза для любого лесного массива (и туристы, и любители сжечь сухую траву, и упоротые пироманы).. и горят леса и борются каждый год...
мы с Вами углубились в дебри, хотя нам не о чем дискутировать... людская бесхозяйственность, пофигизм ответственных за противопожарные мероприятия в лесу и ограниченные возможности МЧСников уже при тушении - вот несколько причин таких масштабных пожаров
 показати весь коментар
 
 
Я вынуждена отслеживать эти пожары каждый год. От дома порядка 40- 45 км по прямой. И вот такая ситуация, которую сейчас допустили эти так называемые руководители, для меня довольно волнительна.
 показати весь коментар
 
не знал, простите...
конечно Вам виднее и тревожнее...
 показати весь коментар
 
Не надо сжигать сухостой. Нашим людям туго доходит.
 показати весь коментар
 
 
оно должно было когда нибудь выгореть...столько лет и десятилетий этими хащами мало занимались, а самопоселенцами (а это в основном старики) еще меньше...
такая махина сухостоя, буреломов, ржавого леса, убитого радиацией и сухой подстилки - не могло не вспыхнуть (с чьей-то помощью, естественно)...
 показати весь коментар
 
Боже, твоя земляя горит, подождённая нечистьью, спасите землю Божью от кацапской нечисти.
 показати весь коментар
 
боше позволил станции взорваться и загадить "свою землю"?
 показати весь коментар
 
 
Можливо люди задумаються, це хоть щось а ніж мовчати.
 показати весь коментар
 
Хтось у Франції та Австралії не дає тепер молитись за Чорнобиль?
 показати весь коментар
 
Надо было несколько раньше начинать флешмоб "Дай кизды поджигателю!" .
 показати весь коментар
 
 
Почему не перепахивают полосами ? Сотню тракторов бросить на встречу огню. Широкая полоса не даст огню идти вперед. Пожарные автомобили должны тогда бить там больше для страховки.
 показати весь коментар
 
давно нужно было признать эту территорию "чернобыльским заповедником" и выселить оттуда всех людей.
 показати весь коментар
 
Придурошные, сидят в карантине в фейсбучиках и думают чего бы написать ради кликов,подписок, лайков. ,,Деякі села можуть вигоріть, треба евакуювать.,, Што? Какие села в Чернобыльской зоне?
 показати весь коментар
 
Як щирий християнин , вихований в строгих греко-католицьких традиціях , пропоную більш сильний крок . Щира молитва , разом з прийняттям закону про безапеляційний , безпопереджувальний , рішучий та потужний відстріл на місці підпалювачів сухої трави . Нехай цей закон буде маленьким доповненням до молитви .
І нехай допоможе нам Бог , Парламент і кулемет 😎👍
 показати весь коментар
 
 
Як щирий християнин ви пропонуєте вбивати людей?!! Браво!!!
 показати весь коментар
 
 
Ви бачите спалену траву , я - спалені села і сотні людей , перетворених на бомжів і біженців-погорільців . Ви бачите тупе бидло , яке після ухвалення закону продовжуватиме палити траву , я бачу розумних людей , що перестають палити після прийняття закону , розуміючи всю небезпеку таких дій . Ви - це бардак , розруха , пожарисько , смерть , горе і бідність . Я - порядок , процвітання , безпека і здоровий глузд .😎👍
 показати весь коментар
 
 
Лучше ядерными бомбами поджигателей мочить. Яхве весь мир затопил и ничего. щирий, ага У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження - Цензор.НЕТ 6378
 показати весь коментар
 
Вы действительно думаете, что в вопросе тушения крупномасштабного пожара поможет какое то бормотание слов? У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження - Цензор.НЕТ 6737
 показати весь коментар
 
 
Ви недооцінюєте силу молитви озброєних загонів , що діють іменем закону
 показати весь коментар
 
 
Тушите аваковскими вертолетами. Ато они без дела сейчас над Киевом каждый день летают хенеральские жопы на дачи возят
 показати весь коментар
 
может оно и к лучшему, дым препятствует распространению короновируса (механизм пока не известен, но отмечают такой факт), а слегка радиоактивный дым может быть еще более эффективным (но это уже предположение, не факт)!
 показати весь коментар
 
предлагаю не вмешиваться там, где нет риска для нужных хозяйству строений или жилья!
 показати весь коментар
 
ну, это уже крайности, истина всегда "посредине" (между крайностями)! У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження - Цензор.НЕТ 1670
 показати весь коментар
 
Правильно, а еще молуны пусть побормочут шоб Шморкаль, или как там, Шпыгаль ликвидировал дырищу в бюджете, не печатая новых денег. Или слабо?

\\\\\\\\\\\\Некоторые деревни могут полностью выгореть! Некоторые из них удалось эвакуировать Источник: https://censor.net.ua/p3188508\\\\\\\\\\
 показати весь коментар
 
перевод как-то что-то..... дяревни - на россии, не?
 показати весь коментар
 
Ця пожежа здійме в повітря радіоактивний пил. Дай Бог щоб не розлетілося по всій Україні. А поруч Київ.
 показати весь коментар
 
Проблема в тому , що поліція не реагує на виклики про підпал. Я тиждень тому подзвонив на 102 і сказав, що тут один негідник палить очерет. Мене розпитали що і де. Через 30 хв приїхав пожежник на мопеді з целофановим мішком і щось там гасив, а той що палив сидів в очереті. Я не міг нічого зробити, бо був із сім'єю на другому березі річки. Поліція НЕ З'ЯВИЛАСЯ. Тому і палять , що ніхто нікого не притягує до відповідальності.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору