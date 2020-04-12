 У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження. ФОТОрепортаж

Такий заклик розмістила на своїй сторінці в фейсбуці користувач Вікторія Гнатів, передає Цензор.НЕТ.
"Ми молилися за Австралію, коли вона була у вогні.
Молилися за Нотр-Дам, і за Амазонський ліс, коли горіли вони.
Всі активно постили картинки зі словами жалю і співчуття.
Сьогодні вже 8-й день як горить Чорнобиль. І це наша з вами країна, де всі ваші репости новин і слова співчуття?
Чому ми забули? Чому ми ігноруємо це?
Невже це недостатньо важливо?
Рятувальники восьмий день не можуть погасити вогонь, палають ліси, тварини, будинки!
Деякі села можуть повністю вигоріти! Деякі з них вдалося евакуювати.
Давайте молитися тепер і за Чорнобиль, Україну", - закликала вона.
Они не меньшие герои чем врачи или атошники, потому что доза радиации это огромные последствия для жизни и здоровья.
Им никто не доплачивает.
Не представляю кто ещё соглашается это тушить и отправляет туда своих близких... Это действительно жертва.
Оксана Майстренко· 18 год ·
Горит Австралия - украинцы в ФБ сочувствуют, ставят авы с подбадривающими рамочками, постят фоточки коал, кенгуру и прочей живности.
Горят леса в Чернобылськой Зоне Отчуждения - всем пофиг.
На фото наши спасатели спят прямо на земле, пока на смене работают их коллеги.
Во вторник должен быть дождь.
я видел однажды как разбегается огонь в степи... это раз моргнуть (и без ветра)
я видел как горит стог сена... это моргнуть (и без ветра).. но от огня и жара разлетались такие искры и обуглившиеся угольки, что их горячим воздушным потоком (без ветра на улице) относило на десятки метров, все гудело и стонало, и маленькими огненными смерчиками с завихрениями (без ветра на улице) уносилось в разные стороны... я дольше пишу, чем оно разлеталось и подпаливало по ходу сухую стерню в разных местах...это моргнуть..
я не видел как горит сухой лес... но представляю как искры разлетаются и вспыхивают кроны, а подстилка, как солома жарко горит под ногами... и огонь мчит и в кронах, передавая эстафету другим, и под ногами, не давая погаснуть этому кошмару...
мне кажется каждое лето есть угроза для любого лесного массива (и туристы, и любители сжечь сухую траву, и упоротые пироманы).. и горят леса и борются каждый год...
мы с Вами углубились в дебри, хотя нам не о чем дискутировать... людская бесхозяйственность, пофигизм ответственных за противопожарные мероприятия в лесу и ограниченные возможности МЧСников уже при тушении - вот несколько причин таких масштабных пожаров
конечно Вам виднее и тревожнее...
такая махина сухостоя, буреломов, ржавого леса, убитого радиацией и сухой подстилки - не могло не вспыхнуть (с чьей-то помощью, естественно)...
І нехай допоможе нам Бог , Парламент і кулемет 😎👍
\\\\\\\\\\\\Некоторые деревни могут полностью выгореть! Некоторые из них удалось эвакуировать Источник: https://censor.net.ua/p3188508\\\\\\\\\\