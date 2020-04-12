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 11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок. ФОТОрепортаж

П'ятикласниця Аліса Пономаренко з Балаклії шиє від 50 до 100 масок щодня і роздає їх усім охочим. Тканиною дівчинку постачають волонтери, вони ж допомогли їй з ремонтом зламаної швейної машинки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Аліса щодня проводить за швейною машинкою від 3-х годин і більше. У день вона може пошити 50-100 масок.

11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 0111-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 02

Маски Аліса і її мама Юлія передають в лікарні, на ринок, просто роздають всім охочим.

Тканину дівчинці передають небайдужі люди. Вони ж допомогли з ремонтом швейної машинки, коли та зламалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 0311-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 0411-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 05

"Відгукнулися люди, коли у Аліси вийшла з ладу швейна машинка, і заплатили за ремонт. Є люди, які допомагають з тканиною, нитками та іншим необхідним матеріалом для пошиття масок. Є ті, які відмовляються приймати безкоштовно маски і платять якусь суму" , - розповіла мати дівчинки Юлія.

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"Ми будемо дуже раді будь-якій допомозі - нам потрібна тканина і гумка. Тканина повинна бути бавовняною, бажано новою. Вражають люди, які приносять нам нову постільну білизну, щоб Аліса комусь пошила маски. Це неймовірні люди", - додала Юлія.

Ті, хто хоче допомогти дівчинці, можуть зв'язатися з її мамою Юлією Пономаренко.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні заборонено перебувати в громадському місці без захисної маски або респіратора. За порушення загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 06
11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188506
 
   
 Топ коментарі
 
Читая такие новости хочется верить что у Украины, как и у всей планеты есть будущее. Удачи тебе Алиса!
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С ТАКИМИ ДЕТЬМИ УКРАИНА ВЫЖИВЕТ!!!!! СПАСИБО ТЕБЕ АЛИНОЧКА!!!ТВОИМ РОДИТЕЛЯМ НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ВОСПИТАНИЕ!!!!!!А ГДЕ ЖЕНЯ ТИМОШЕНКО С МАСКАМИ, ЧАЙ НЕ БЕДНАЯ СО СВОЕЙ МАМАШЕЙ????????? ПОЗОРИЩЕ ВСЕЙ ПАРТИИ БАТЬКИВЩИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Варе кажете, жіночко.
Аді, відтисніт бо капсльоку на клявіатурі - не тре' отік піворити-єс! Пуду дає!
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Хтось шиє маски , а хтось бігає по церквах , розносячи заразу .
Так хоче спастися , що йому ні заклики очільників церков різних конфесій не указ , ні життя сотень людей .
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Согласна. В моей семье ходить на Пасху в церковь - это традиция. Но не сейчас. Сегодня видела 3 (три!!!) коляски возле церкви. Слова закончились...
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.".... Это невероятные люди", - добавила Юлия"...Нет, мама Юлия,--это Вы,со своей Алисой невероятные люди--спасибо Вам,Господу,за то,что Вы есть,--такие есть!!!
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Вот как надо. А вы все у президента маски канючите.
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Какая молодец! А что же ЗЕк? Организовать в Украине не может. Он может их только за госбюджет возить из Китая. На пошиве школьницы бабла не своруешь. г-нДон.
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Вроде Юзик обещает прислать Алисе свою футболку. С нее выйдет 250 масок.
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тільки цьому сонечку доля швачки, тоді як іншим - дворци, шуби із баргузінського соболя, діаманти, дорогі тачки, лондонські колєджі
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Не будемо так песимістично... сподіваємося, вона отримає гідну освіту та професію (або вдало вийде заміж) 11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок - Цензор.НЕТ 4933
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Розумничка!Дай тобi боже всього найкращого у цьому життi !
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Вот уже и юные Стахановцы появились. Скоро появятся Павлики Морозовы - папа вышел с собачкой из дома без маски.
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ты дебил? что ты сделал хорошего в своей жизни? чем тебе не нравиться, что девчушка вместо того, чтобы втыкать в интернете, шьет маски?
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Есть такой сорт людей, они умеют только срать в прямом и фигуральном смыслах. Это жизненно важно, потому, что если они не будут срать, то лопнут от всего того дерьмища, которое их отчего-то переполняет. Поэтому не нужно их подпитывать, иначе они будут вынуждены ещё больше срать. Не мучай человека.

А девчушка молодец! Добра ей и тем, кто ее воспитал.
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"З сортиру чути огидливе пердіння" (с) Лесь Подерв'янський

Отак і в житті. Хтось робить добру справу, а комусь треба з цього приводу випустити в ґатмосферу порцію метану 11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок - Цензор.НЕТ 5618
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Пока тети и дяди ,которые при власти, разворовывают народные деньги и распиливают их по оффшорам, ребенок старается хоть как то защитить простых людей.
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Это вам не контрабандой заграницу вывозить!...
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"11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок."
А У!!! кернесы и крнесята,а вам не стыдно ??!!! 11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок - Цензор.НЕТ 5051 а что такое стыд...
Алиса,будь счастлива!
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кернесы и крнесята,а вам не ...пробачте, ЩО?

"Гепа" і "встидно" - це несумісні поняття.
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Дай тебе здоровья,деточка. Спасибо родителям.
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Спасибо родителям, что воспитали такую чудесную доченьку.
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а офшорный зелибоба миллионер дулю всем дал
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Це - ненормально. В Україні такого не повинно бути.
Але, витер сльозу і читаю далі.
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Зеленський - А шо так можна???
- Так треба було зробити ще місяць тому і роздавати кожному українцю і тоді я може би повірив,що ти слуга,а так - обкурений баламут.
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Деванька, за такими как ты - наше будующее
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Девочка просто прелесть, побольше бы таких для нашей Украины. Дай Бог тебе всего самого хорошего в жизни, за такую твою доброту, за заботу о нашем народе, счастья тебе и твоим родителям, и мирного неба.
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Ця золота дитина - це майбутнє нашої країни. Саме такі діти змалечку є патріотами. Щасти тобі, добра дитинко!
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++++++++
Французькі бульдожки мімімішні майже як котики :3
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