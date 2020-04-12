 11-річна школярка з Харківщини пошила і безкоштовно роздала 2000 масок. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Аліса щодня проводить за швейною машинкою від 3-х годин і більше. У день вона може пошити 50-100 масок.

Маски Аліса і її мама Юлія передають в лікарні, на ринок, просто роздають всім охочим.

Тканину дівчинці передають небайдужі люди. Вони ж допомогли з ремонтом швейної машинки, коли та зламалася.

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"Відгукнулися люди, коли у Аліси вийшла з ладу швейна машинка, і заплатили за ремонт. Є люди, які допомагають з тканиною, нитками та іншим необхідним матеріалом для пошиття масок. Є ті, які відмовляються приймати безкоштовно маски і платять якусь суму" , - розповіла мати дівчинки Юлія.

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"Ми будемо дуже раді будь-якій допомозі - нам потрібна тканина і гумка. Тканина повинна бути бавовняною, бажано новою. Вражають люди, які приносять нам нову постільну білизну, щоб Аліса комусь пошила маски. Це неймовірні люди", - додала Юлія.

Ті, хто хоче допомогти дівчинці, можуть зв'язатися з її мамою Юлією Пономаренко.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні заборонено перебувати в громадському місці без захисної маски або респіратора. За порушення загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



