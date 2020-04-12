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 Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан. ФОТОрепортаж

За останніми даними МОЗ, Чернівецька область суттєво випереджає інші регіони за кількістю хворих Covid-19 (432 випадки), проте 12 квітня в Вербну неділю біля храмів у Чернівцях достатньо людно.

Про це повідомляє місцеве видання АСС, передає Цензор.НЕТ.

"Вербну неділю в Україні святкують 12 квітня. Православні християни відзначають в цей день Вхід Господній в Єрусалим. Головною традицією цього свята є освячення гілочок верби. Для цього парафіяни йдуть на ранкову службу в церкву, а потім приносять ці гілочки в будинок, щоб захистити його від бід, злиднів і зберегти добробут в родині. У 2020 році вся Україна на карантині через коронавірус, тому служби транслюватимуть онлайн. Проте не всі парафіяни дотримуються карантину і все ж вирішили освятити вербу у храмах", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого. ФОТОрепортаж

Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 01
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 02
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 03
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 04
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 05
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 06
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 07
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 08
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 09
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188491
 
 
 Топ коментарі
 
а пoчему пoлиция бездейсвует, пoчему не сoставляет прoтoкoлы за нарушение карантина?
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Обратите внимание - когда много народу аваковские мусора скромно наблюдают из далека. А вот когда дама с собачкой, или парень на самокате, или спортсмен на турнике, отец с коляской... вот тогда они кидаюся в десятером как тузик на грелку.
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Вполне возможно. Поэтому и спрашиваю в чем его заблуждения.
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Но как говорил мессир Воланд, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. ..
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Добро пожаловать на кладбище господа!

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А полицаи молча наблюдают на етот беспредел. Зато завтра все попрут в больницы лечиться за государственный счет и требовать от государства помощи и льгот
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Та ради бога. У нашего государства где сядешь, там встанешь.
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Суки, да позакрывайте нахер эти богодельни - карантин для всех! Сколько еще должно заразится людей, чтобы зеленые дегенераты раздуплились!
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Они собираются на законных основаниях, а вот карантин - сомнительно выглядит.
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Французы и испанцы тоже говорили о сомнительности и не особо прислушивались к рекомендациям. Сейчас сидят по норам как миленькие.
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Ага, зато на побережье - незаконно и штраф 17000 грн. И как же насчет " больше 2 не собираться?" Законы для одних, а для других - нет?
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Это вы худоба . Вам в парк - нельзя, а в ломбард -- да хоть три раза в день.
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Как то вы черезчур болезненно воспринимаете эти ограничения. Кто вам дома то молиться мешает?
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Зажопы собрались их тут больше чем наших ребят да и зебилы тоже там 100%
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А якщо хтось з цих їб#онутих потім захворіє,то нехай іде лікуватись до попів.Можуть навіть вербу з собою взяти. Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 478
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Так ведь не только сами. Вот придут домой, обнимут внучков...
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побегут в атбшчку скупица, за пенсией ворвутся лихо-бойко и по парадному сопли размажут ехидно
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Да уж, Дарвину придется премии штамповать конвеером... 21 век, ****.
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Ну не все, конечно. Просто первыми переболеют. А кто-то и нет. И првда, Дарвин.
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Ладно бы просто болели своей сектой - но они же будут распространять дальше и заражать нормальных ((
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Истественный атбор в действии. Пока не будет как в Нью Йорке мне кажется до наших людей не дойдет. Хотя конечно очень не хочется.
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Ось і підтвердження, що релігія не тільки опіум для народа, але і смерть.
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50 человек-,, толпы народу,, для областного центра причем сильно религиозного...
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Нацгвардию и по горбу дубинкой

через пять минут что бы и духу не было.
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В прошлом году они также приходили освятить веточки вербы, чтобы положить их в доме от несчастий.
Ну, и сильно они, эти веточки, их уберегли?
Сколько помню, все беды человечества от этих церквей: практически все войны были на почве религии. И все массовые болезни тоже зарождались в церквях, потому что там не придерживаются элементарной гигиены: целуют иконы, причащаются из одной ложки, стоят лицом к лицу- никакого карантина не соблюдают.
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Начнём с того, что в оригинале не верба, а ветви пальмы.
В Риме отказались от богослужений. В Иерусалиме все закрыто.
Только у наших попов нет ни грамма совести, не могут отказаться от пожертвований.
Хотят доказать, наверное, что больше любят Бога, чем даже Папа Римский.
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Так тут дело не столько в боге, сколько в суммах пожертвования.
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Да, дело у батюшек не в вере, а в том, что это - такой себе выгодный бизнес.
И очень неохота попам ничего терять, как теряют теперь из-за карантина многие предприниматели.
То есть, что это за выборочность? Почему им можно, а другим предпринимателям нельзя?
Если это касается церкви, то ее не трожь, ведь она отделена от государства.
А как лечиться, то бегут в больницу.
Идите в церковь и пусть попы вас лечат своими вербами и молитвами.
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В нас все бутафорське: держава,поліція,влада,громадяни яким на всіх н...ть.А потрібно було б так як вІзраїлі.
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В Израиле тоже ортодоксов много. И Президент у нас - еврей. Так что пример неудачный . Ни о чем.
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Чому ж ти до сих пір тут? Мерщій в свій улюблений Їзраєль!
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Не такой страшной вирус, как последствие карантинов
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Вся надія на природу . Лише вона одна може різко скоротити популяцію дибілів в країні , щоб нормальним ,здоровим людям жилося легше й безпечніше . Це єдине , про що зараз треба просити в Бога в своїх домашніх молитвах . Миру і здоров'я нормальним людям .
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Умом и сообразительностью наш народ никогда не отличался а это просто зомби .попов нужно к ответственности привлекать
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Там губернатор в області дуже шустрий...Він ту епідемію так повернув,що його просто бояться рухати...Всі винні,лишень не він...
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Если они из УПЦ(МП) почему их еще не запретили? Порошенко 5 лет рассказывал про победу украинской церкви.
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Ну ты даешь?😊 Сейчас у нас уже почти как год Президент- Зеленский. Или Порошенко должен был и за себя реформы делать, и за Зеленского на 5 лет вперед? 💥
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Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 8926

Оооо а церковь таки костел)))) похоже православнутые или грекокатолики тупо отжали в 40-х годах ))))
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Это вновь построенный или отжатый коммуняками после войны ?
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Он был построен по заказу православного фонда Буковины в 1864 году.
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Свято-Духовский собор. Построен во времена Австро-Венгрии как православный собор. За основу был взят один из проектов петербургского Исаакиевского собора, подаренный епископу Гакману во время его паломничества в Троице-Сергиеву лавру.
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Та ты шо...и две семметричные башни-колокольни...
Тут либо так ...

Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 2301
Либо так
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 9032
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А ты видел Исаакиевский Собор? Он тоже мало похож на православную церквушку.

Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 5386
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Естественный отбор никто не отменял.. Премия Дарвина ищет своих героев
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Рубрика@rubryka 21 ч

Як вам таке рішення?
У центрі Кам'янця-Подільського встановили кошик із вже освяченою вербою!
Кожен може взяти собі гілочку без відвідання храмів 12 квітня, у Вербну неділю
Фото: Михайло Сімашкевич

Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 6931
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Синагога рулит. Пасхи освящают по телевизору, власти все сделают , лишь бы ты не шел в храм.Вербу курьером домой, и любисток на Троицу. В похоронных домах начнут крестить детей, потому что это тоже ритуал. ( Кстати, здесь я не ерничаю, пришлось столкнуться с такими претензиями от директора бюро ритуальных услуг). Епифаний, если ты не вкуриваешь, что происходит, то простым верующим давно уже все понятно. Лижи задницу властям дальше. Реально происходит атака на православие. Порвут московских, возьмутся за тебя. Твое обращение к верующим, чтобы не шли в храм святить вербу - очень большая твоя ошибка.
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во всем виноват президент???))))дебилам "патриотам-дякую"хоть кол на голове тиши!!))
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Ну что тут еще сказать.......не пуганные идиоты(с)..........🙁
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То есть нарушает карантин Мордорская секта?

Зеля обязан ее закрыть в целях безопасности граждан
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А причина: они нарушили распоряжение Президента и главного санитарного врача. Вон , смотрите сколько по 17000 грн собралось. Это же какое пополнение! И с нарушившей церкви. Вот и деньги на их бесплатное лечение.
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Значит, медики говорят, что осложнения после заражения начинаются на 5-14 день. Вот будем наблюдать за статистикой.
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Та вже є сумна статистика в Житомирській області , та й в тій же Чернівецькій . Спочатку мошковську церкву відвідує хворий парафіянин , заражуючи попа і єдиновірців і якби на тому скінчилося , то хай там би робили , що хотіли . Так ні ж , вони йдуть додому , заражуючи свою рідню , по магазинах , по вулицях , несучи всім заразу , отриману від своїх "братів" по вірі та мошковських попів .
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Ты посмотри! Никого не смущает толпа в эпицентре и Ашане а тут прямо все кары Господни на верующих. Религия - частное дело Гражданина, никто не имеет права совать свои грязные руки в это дело. Есть ещё люди не желающие ползать на четвереньках с термометром в ж...перед полицаями.
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"А віруючий громадянин має право совать своі грязниє рукі " до інших громадян , до продуктів в магазинах ,,, врешті до своїх власних дітей і онуків , розносячи інфекцію від попів ?
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Любой любой гражданин имеет такие же права как и ты. Не больше и не меньше.
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Мошковські попи чинять коронавірусну диверсію заради бабла , а люди їм по х-р .
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Неужели для того, что бы у наших людей включились мозги и появилось чувство ответственности, Украине нужно выйти на первое место по количеству смертей от этой заразы...
Просто ужас!
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По информации СМИ, 30 духовников из 44 получили положительные результаты. Над результатами тестов работали в лаборатории Диаген.
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_Да что с вами не так?! Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 8394 Что вы делаете, безумцы? Ва жить надоело? Ваших родных тоже не жаль под смерть подставить?
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Карантин карантином, но права умереть вас никто не лишал.
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Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 1380

вот только после, Глав.попов положат в элитные палаты, а простые прихожане будут умирать у себя дома, ожидая сутками приезда скорой помощи...
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