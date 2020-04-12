 Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє місцеве видання АСС, передає Цензор.НЕТ.
"Вербну неділю в Україні святкують 12 квітня. Православні християни відзначають в цей день Вхід Господній в Єрусалим. Головною традицією цього свята є освячення гілочок верби. Для цього парафіяни йдуть на ранкову службу в церкву, а потім приносять ці гілочки в будинок, щоб захистити його від бід, злиднів і зберегти добробут в родині. У 2020 році вся Україна на карантині через коронавірус, тому служби транслюватимуть онлайн. Проте не всі парафіяни дотримуються карантину і все ж вирішили освятити вербу у храмах", - пише видання.
через пять минут что бы и духу не было.
Ну, и сильно они, эти веточки, их уберегли?
Сколько помню, все беды человечества от этих церквей: практически все войны были на почве религии. И все массовые болезни тоже зарождались в церквях, потому что там не придерживаются элементарной гигиены: целуют иконы, причащаются из одной ложки, стоят лицом к лицу- никакого карантина не соблюдают.
В Риме отказались от богослужений. В Иерусалиме все закрыто.
Только у наших попов нет ни грамма совести, не могут отказаться от пожертвований.
Хотят доказать, наверное, что больше любят Бога, чем даже Папа Римский.
И очень неохота попам ничего терять, как теряют теперь из-за карантина многие предприниматели.
То есть, что это за выборочность? Почему им можно, а другим предпринимателям нельзя?
Если это касается церкви, то ее не трожь, ведь она отделена от государства.
А как лечиться, то бегут в больницу.
Идите в церковь и пусть попы вас лечат своими вербами и молитвами.
Оооо а церковь таки костел)))) похоже православнутые или грекокатолики тупо отжали в 40-х годах ))))
Тут либо так ...
Либо так
Рубрика@rubryka 21 ч
Як вам таке рішення?
У центрі Кам'янця-Подільського встановили кошик із вже освяченою вербою!
Кожен може взяти собі гілочку без відвідання храмів 12 квітня, у Вербну неділю
Фото: Михайло Сімашкевич
Зеля обязан ее закрыть в целях безопасности граждан
Просто ужас!
вот только после, Глав.попов положат в элитные палаты, а простые прихожане будут умирать у себя дома, ожидая сутками приезда скорой помощи...