EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  3000  19
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2690) Нацполіція (9298) COVID-19 (3564) коронавірус (2241)

 Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві для контролю карантину поліція вирішила застосувати безпілотники. Перший подібний рейд провели 12 квітня на столичній Оболоні та в Гідропарку.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк". З допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські поінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів і автопатрулів і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

Читайте також: Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 01
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 02
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 03
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 04
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188487
 
 
 Топ коментарі
 
В церквях искать пробовали?
Или туда дроны не долетают?
Олени винторогие!
Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина - Цензор.НЕТ 544
 показати весь коментар
 
коли собаці нема чого робити вона...
 показати весь коментар
 
бабло списує на патрулювання ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В церквях искать пробовали?
Или туда дроны не долетают?
Олени винторогие!

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Испольуйте Клячка на велосипеде
 показати весь коментар
 
коли собаці нема чого робити вона...
 показати весь коментар
 
 
А в генделиках в закрытых помещениях?
 показати весь коментар
 
Мені цікаво, кого вони шукають?
Все це на камеру.
Мусорами були, такими в лишились.
 показати весь коментар
 
 
Ну если есть распоряжение Президента и санитарного врача, то надо выполнять. Они ж блин, проффесионалы! Хотя, как говорил Зеленский, отсутствие опыта, это плюс. Вот теперь сидите дома. Потому что есть распоряжение: "Запрещено посещать парки, скверы,лесопарковые и прибрежные зоны." Карантин нужен конечно, но пределы этого карантина должны быть: В лесопарке безопаснее, чем в многоэтажном доме.
 показати весь коментар
 
какие же мрази....
больное ************ общество...
 показати весь коментар
 
 
думаю что московский патрархат специально предпринимает всё возможное...

А оккупационная власть, естественно, ищет способы преследовать граждан оккупированных территорий - а московский патриархат - их подельники.
 показати весь коментар
 
 
А с каких пор у них дроны ? При Выте небыло 100% при Зеле тоже ничего не того
 показати весь коментар
 
"самолетики" запускать и на лодочках кататься....это служба и опасна и трудна Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину - Цензор.НЕТ 6750
 показати весь коментар
 
 
я б тоже на лодочке покатался, за казённый счёт
 показати весь коментар
 
 
а уже есть для полицейских служебные проститутки?
 показати весь коментар
 
Скоро Вертерів побачимо з гучномовцями
 показати весь коментар
 
..не полиция, а "чёрная дыра" тощего украинского бюджета, с КПД паровоза..
менты, введите с Радой, притомный закон об оружии и расходитесь, хватит четверти нынешнего личного состава для реальной работы.. найух вы нужны, паразиты..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору