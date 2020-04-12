 Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк". З допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські поінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів і автопатрулів і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

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