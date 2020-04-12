 Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк". З допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські поінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів і автопатрулів і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.
Или туда дроны не долетают?
Олени винторогие!
Все це на камеру.
Мусорами були, такими в лишились.
больное ************ общество...
А оккупационная власть, естественно, ищет способы преследовать граждан оккупированных территорий - а московский патриархат - их подельники.
менты, введите с Радой, притомный закон об оружии и расходитесь, хватит четверти нынешнего личного состава для реальной работы.. найух вы нужны, паразиты..