 Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Рівненській області.
Інформація про пожежу надійшла на спецлінію "101". Зараз на місці пожежі працюють 40 рятувальників і 5 пожежних автоцистерн.
Площа пожежі - 400 квадратних метрів.
"Пожежу контролюють. Жертв і постраждалих немає. Загрози розповсюдження вогню немає. Проводяться роботи з остаточної ліквідації пожежі", - повідомили в ДСНС.
Що стало причиною загоряння і яких збитків завдала пожежа, наразі невідомо.
УПЦ МП -Вогненебезпечно !
на рузьке православие "благодатний огонь снизошел"..
видать МОЛИТВА БИЛА СИЛЬНА !!
----------------------------------------------------------------------------------------
а пожарники тут при чем ?
- В Параше.
-Что горит?
- Московского пархата.
- Гори, гори ясно, что бы не погасло.
палыть немножка