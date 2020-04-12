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Все про:монастир (9) пожежа (2099) Рівне (206) УПЦ МП (596) ДСНС (2378)

 Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Полум'я охопило три господарські будівлі на території чоловічого монастиря УПЦ МП у с. Липки Гощанського району Рівненської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Рівненській області.

Інформація про пожежу надійшла на спецлінію "101". Зараз на місці пожежі працюють 40 рятувальників і 5 пожежних автоцистерн.

Площа пожежі - 400 квадратних метрів.

"Пожежу контролюють. Жертв і постраждалих немає. Загрози розповсюдження вогню немає. Проводяться роботи з остаточної ліквідації пожежі", - повідомили в ДСНС.

Що стало причиною загоряння і яких збитків завдала пожежа, наразі невідомо.

Дивіться також: Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу. ВIДЕО

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Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині 04
Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині 05
Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188475
 
   
 Топ коментарі
 
в Вербное воскресение монастыри просто так не горят.
только по воле Боженьки Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине - Цензор.НЕТ 1717
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против этого вируса только такая дизинфекция действенная. непонятно почему по всей стране не проводят такие же мероприятия.
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діяльність РПЦ "УПЦМП" - незаконна, неканонічна, розкольницька та ведеця з потурання промосковської влади
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а рядам стаіт лукашенка і строга так крічіт русскім папам - дишиті гарью!
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вообще непонятно, что делают там пожарники? неужели нельзя укротить огонь, молитвами возле горящих зданий, крестным ходом вокруг, наконец с вертолёта обрызгать. странно это. неужели вера слабше чем пожарники?
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Шо? Мацковський патріархат? Гори гори ясно!
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УПЦ МП работает на спецслужбы России и русскую мафию! К богу они не имеет никакого отношения! Они это от сатаны! Бог их покарал за службу дьяволу!
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Он сказал - паєхалі!...і відразу кудись зник...кажуть, що через 108 хвилин його потім побачили на полі...
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Наверно бадяжили ацитонку на праздники.
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горила хата палала , а в Кремли падла плакала -- ла ла ла
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)) "а рядом братия заждалась когда остынут кирпичи"
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ну зійшов вогонь на братву мп, то чого зразу гасити? Самі розберуться з святим дійством. То їхні цяцьки, а не пожежники, фотографи. Будьте толерантними, не заважайте!
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Взглянул я на фотографии с панорамой пожара и как то не получилось площади пожара 400 кв.метров.Длина пожарной машины более 7,5 метров.А 400 кв.метров это 20 х 20=400.Это на первом фото.Там двухэтажное здание уже сгорело.
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Надеюсь, что за порчу госимущества (в аренде) и за тушение пожара с них вычтут, не важно было это неосторожным обращением с огнем или от трения полового органа монаха об очко "собрата"!
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Це не пожежа. Це самоспалення, не перешкоджайте.
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Ох и Хорошее предзнаменование. Хунта ставит лайк
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Это Божий подарок на Пасху , чтоб дальше так сильно не грешили не смердели и успокоились
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та шо то их Бог припёр. Обе лавры заражены, московские попы двигают кони, монастыри горят, и это только начало.
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Ну дуже кликали паству на богослужіння, а Бог і розгнівався
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молитва била услишана..
на рузьке православие "благодатний огонь снизошел"..

видать МОЛИТВА БИЛА СИЛЬНА !!
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а пожарники тут при чем ?
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Боже , яке щастя . Ти чуєш наші молитви . Посібники роійсько-фашистських загарбників несуть втрати . Всіх християн - з святом . Добра , здоров'я і Божого благословіння . 😁👍
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- Где горит?
- В Параше.
-Что горит?
- Московского пархата.
- Гори, гори ясно, что бы не погасло.
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Интересно, сколько схронов с оружием от московского начальства найдут при разгребании пепелища?
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Это бараки сгорели, сам монастырь не пострадал, он на значительном расстоянии от пожара.
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Навіщо так засмутили?Я вже зраділа,що на одне вороже кубло стане меньше в Украіні,ворожих,брехливих попів.
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Московське "кубло" над легендарною "Гоцовою криницею" ! ФСБ ,свого часу,неодноразово туди навідувалось аби,офіційно, "задержать лиц находящихся в розыске",а насправді -хто знає! Горить-хай горить з Москвою разом!
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Горить моцьковський мотлох,який вже зесмердів своею брехнею,ліцемірством та ненавистю до Украіни ,весь простір в храмах.
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А як заказити множко?Хотілось би більше мацьковських тимошок ,які б зникли з Украіни назавжди.
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На Пасху хотілось би більшого Свята для душі,з перманентним зникненням мацьковських шпигунів в Украіні.
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єх, добре би було шо б така доля спідкала всі церкви сатаниського патріархату!
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Радикально на Ривненщине подошли к дезинфекции. Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині - Цензор.НЕТ 3318
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Пускай Лысый с квартала исполнит монахам московского патриархата песню. Но только с огоньком. Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині - Цензор.НЕТ 4
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Бог конкретно подошёл к вопросу мп в Украине...: ВОН ИЗ УКРАИНЫ, А ТО ХУЖЕ БУДЕТ , БЕЗБОЖНИКИ!!!!
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А зачем МЧС тушит блдагодатный огонь ? Ведь нада спасаться молитвами как изрекают самосвяты -раскольники банды ФСБ-РПЦ.
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Я, конечно, в теологии не специалист, но предполагаю, что в храмах, от греха подальше, икону Пантелеймона-палия надо бы не держать в дальних пределах, а продвигать к алтарю поближе.
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а кому нужны эти содомитские рассадники коронавирусной инфекции на территории района?
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