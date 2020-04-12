 Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Рівненській області.

Інформація про пожежу надійшла на спецлінію "101". Зараз на місці пожежі працюють 40 рятувальників і 5 пожежних автоцистерн.

Площа пожежі - 400 квадратних метрів.

"Пожежу контролюють. Жертв і постраждалих немає. Загрози розповсюдження вогню немає. Проводяться роботи з остаточної ліквідації пожежі", - повідомили в ДСНС.

Що стало причиною загоряння і яких збитків завдала пожежа, наразі невідомо.

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