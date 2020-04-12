 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти на продукти для наборів збирали через волонтерську платформу "Солідарність". Кожен охочий може внести грошову пожертву і долучитись до цієї ініціативи, яку першим підтримав Фонд Порошенка.
Марина Порошенко, яка разом із дітьми і цієї суботи долучилася до волонтерів, розповіла, що вже втретє за місяць загальнодержавного карантину активісти ГО "Справа громад", "Солідарна молодь", народні депутати та партійці, а також просто небайдужі люди збираються в офісі "Європейської Солідарності" для підготовки продуктових наборів.
"Ми розуміємо, у яких важких умовах опинилися багато родин, які не мають доходів. Коли пенсіонери, люди з інвалідністю перебувають вдома і навіть не можуть придбати необхідного", - сказала вона.
За її словами, у Фонд Порошенка щодня надходять десятки заяв про допомогу. Загалом на сайті акції вже зареєструвались понад 30 000 людей, які потребують підтримки.
"Ми долучаємося до цієї акції, і вже 8 000 продовольчих наборів, які зібрано за минулі тижні, поїхали і були роздані адресатам", - розповіла Марина Порошенко.
"Сьогодні ми прийшли, щоб зібрати наступну партію - 5 000 продовольчих наборів. До кожного з них напередодні Великодня ми покладемо паску для святкового столу. І дуже сподіваємося, що на кожному столі буде присутня частина цих щирих, позитивних емоцій великої кількості волонтерів, які долучилися до акції", - сказала дружина п’ятого президента України.
У него выходной.
График - сут/сут.
"Знаете, што это? Гета щедрый Йузик передал на родину в Кривой Рог аж 450 одноразовых масок и 320 пластиковых очкофъ. Жируй, губерния!"
Открьівает гаджет, заходит в интернет.
Ищет знакомое лицо из партии "ЕС"
И слезно просит дать что нибуть поесть.
Сьогодні, рівно 59 років тому 12.04.1961, українець, Сергій Павлович Корольов, підготував і здійснив перший у Світі, орбітальний політ людини навколо Землі !
На цю дату, промосковська Страна.ua вігукнулась вчергово, московською брехнею:
«Как выглядит Киев из космоса и почему больше не летали на Луну. Пять интересных фактов ко Дню космонавтики»
https://strana.ua/news/260722-den-kosmonavtiki-12-aprelja-kakoj-sehodnja-prazdnik.html?utm_source=smi2.
Страна.ua, щоб ти не писала, але американські астронавти у рамках космічної программи США «Аполлон», ВІСІМ разів разів літали до Місяця, з них ПЯТЬ експедицій (1969-1972) завершилося висадкою астронавтів на Місяці.
(Страна.ua, от ти можеш НЕ БРЕХАТИ, в принципі?)
Нажаль, ********* москалям і українська Вікіпєдія, https://uk.wikipedia.org/wiki/Аполлон_(космічна_програма) , де пишуть про якусь міфічну «траєкторію Кондратюка».
Історична заслуга українського вченого Юрія Кондратюка у здійсненні вперше в історї досягнення іншого космічного об'єкту людиною, не «оптимальна траєкторія польоту до Місяця», а СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: « космічний корабель - посадочний місячний корабель/шлюпка.» , для досянення Місяца, посадки на його поверхню, і старту з нього.
Тільки прийняття американськими вченими і інженерами цієї СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ, українського вченого Юрія Кондратюка , зробило ВЗАГАЛІ можливою пілотовану експедицію астронавтів на Місяць.
Героям Оборони і Праці Слава !
В паре работаете, а то я уже не первый раз слышу - "Но он прав"?
А чтобы мы понимали друг друга - напомню:
Умножение
умножения, м.н. нет, ср. 1. действие по глаг. умножить - умножать и состояние по глаг. умножиться - умножаться. Умножение трех на два. Умножение доходов. 2. Арифметическое действие, повторение данного числа в качестве слагаемого столько раз, сколько единиц находится в другом данном числе (мат.). Таблица умножения. Умножение целых чисел.
(Толковый словарь Ушакова)
https://twitter.com/i/status/1248675584051462146
Так тому карликовому придурку треба було менше рєпи жерти.
на туалетной бумаге.
Чувство, когда ты президент чужого тебе народа...
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
одно из моих любимых...
но порошенко хотя бы не чурался украинских-христианских символов и атрибутов....
А Зеля бежит от них как чорт от ладана...
Он и есть чорт...
но Зеля даже не хочет понравится украинскому народу, который его избрал по своей тупости..
проявить к этому народу хоть какое то, пускай и не искреннее уважение
уважение к его обычаям и истории..
что хуже?
как сказал один умный раби:
ОН же типичный ШМАЗЛ
Пожалуй, лучшим объяснением данного слова является высказывание средневекового раввина-философа Ибн-Эзра. Если кто-то начинает заниматься изготовлением гробов, то люди перестают умирать, если он станет изготавливать свечки, то солнце будет сиять, не уходя с небосклона. Так что вывод таков: шлимазл - это патологический неудачник.
Читать далее: https://isralove.org/load/11-1-0-2640?utm_source=copy
Зеленский - типичный совецкий ВАТНИК
Потлер и Патлер тебя наверное покусали что так визжишь? Кривляется тут и тупо ржет. Петлер, ептель.
ШМЫГАЛЬ И ЗЕ ПОЗДРАВИЛИ УКРАИНЦЕВ, а голова ВР - нет
Позорище!!!!
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