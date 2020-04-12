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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Великдень (112) допомога (1045) Порошенко Марина (48) Європейська Солідарність (344)

 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності". ФОТОрепортаж

У вихідні в офісі партії "Європейська Солідарність" для літніх людей, малозабезпечених сімей, ветеранів АТО/ООС і людей з інвалідністю збирають продуктові набори. Цього разу до них кладуть паски, які отримають 5 000 адресатів.

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти на продукти для наборів збирали через волонтерську платформу "Солідарність". Кожен охочий може внести грошову пожертву і долучитись до цієї ініціативи, яку першим підтримав Фонд Порошенка.

Марина Порошенко, яка разом із дітьми і цієї суботи долучилася до волонтерів, розповіла, що вже втретє за місяць загальнодержавного карантину активісти ГО "Справа громад", "Солідарна молодь", народні депутати та партійці, а також просто небайдужі люди збираються в офісі "Європейської Солідарності" для підготовки продуктових наборів.

"Ми розуміємо, у яких важких умовах опинилися багато родин, які не мають доходів. Коли пенсіонери, люди з інвалідністю перебувають вдома і навіть не можуть придбати необхідного", - сказала вона.

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За її словами, у Фонд Порошенка щодня надходять десятки заяв про допомогу. Загалом на сайті акції вже зареєструвались понад 30 000 людей, які потребують підтримки.

"Ми долучаємося до цієї акції, і вже 8 000 продовольчих наборів, які зібрано за минулі тижні, поїхали і були роздані адресатам", - розповіла Марина Порошенко.

"Сьогодні ми прийшли, щоб зібрати наступну партію - 5 000 продовольчих наборів. До кожного з них напередодні Великодня ми покладемо паску для святкового столу. І дуже сподіваємося, що на кожному столі буде присутня частина цих щирих, позитивних емоцій великої кількості волонтерів, які долучилися до акції", - сказала дружина п’ятого президента України.

5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі Європейської Солідарності 01
5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі Європейської Солідарності 02
5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі Європейської Солідарності 03
5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі Європейської Солідарності 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188468
 
   
 Топ коментарі
 
Щя 73% малоросов набегут которых Порох целых 5 лет обворовывал
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Сначало Петя за 5 лет сделал их малоимущими, а теперь покупает их голоса за коробку с гречкой и макаронами.
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Слиною не похлинись, лахтинский трудяга.
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Щя 73% малоросов набегут которых Порох целых 5 лет обворовывал
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А де на фото сивочолий? Мабуть в бункері сидить як путен
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Сегодня смена у Марины.
У него выходной.
График - сут/сут.
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Блогер рассказал о «гуманитарной помощи» от «слуги народа» и друга президента Юзика
"Знаете, што это? Гета щедрый Йузик передал на родину в Кривой Рог аж 450 одноразовых масок и 320 пластиковых очкофъ. Жируй, губерния!" 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 6955
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Нахріна вам та фоточка. Це цікавіше "10 млн из бюджета отдали Албании. ЗЕ полностью албанулся." https://www.youtube.com/watch?v=PxjxnjIp7jA&t=11s
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шукай "класичну музику зеленого роялю" ,вона для Тебе що , для москаля - "вставай страна огромная" 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3151
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Слиною не похлинись, лахтинский трудяга.
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а є деякі пани, які х.. на роялі показують малоімущім на паперті 5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 8581
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Пожилой Малоимущий Инвалид (Дед)
Открьівает гаджет, заходит в интернет.
Ищет знакомое лицо из партии "ЕС"
И слезно просит дать что нибуть поесть.
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І всіх віруючих і не віруючих українців, з МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

Сьогодні, рівно 59 років тому 12.04.1961, українець, Сергій Павлович Корольов, підготував і здійснив перший у Світі, орбітальний політ людини навколо Землі !
На цю дату, промосковська Страна.ua вігукнулась вчергово, московською брехнею:
«Как выглядит Киев из космоса и почему больше не летали на Луну. Пять интересных фактов ко Дню космонавтики»
https://strana.ua/news/260722-den-kosmonavtiki-12-aprelja-kakoj-sehodnja-prazdnik.html?utm_source=smi2.
Страна.ua, щоб ти не писала, але американські астронавти у рамках космічної программи США «Аполлон», ВІСІМ разів разів літали до Місяця, з них ПЯТЬ експедицій (1969-1972) завершилося висадкою астронавтів на Місяці.
(Страна.ua, от ти можеш НЕ БРЕХАТИ, в принципі?)
Нажаль, ********* москалям і українська Вікіпєдія, https://uk.wikipedia.org/wiki/Аполлон_(космічна_програма) , де пишуть про якусь міфічну «траєкторію Кондратюка».
Історична заслуга українського вченого Юрія Кондратюка у здійсненні вперше в історї досягнення іншого космічного об'єкту людиною, не «оптимальна траєкторія польоту до Місяця», а СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: « космічний корабель - посадочний місячний корабель/шлюпка.» , для досянення Місяца, посадки на його поверхню, і старту з нього.
Тільки прийняття американськими вченими і інженерами цієї СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ, українського вченого Юрія Кондратюка , зробило ВЗАГАЛІ можливою пілотовану експедицію астронавтів на Місяць.
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Слава Україцям !
Героям Оборони і Праці Слава !
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Приятно бедному и обездоленному получить набор и пасочку.
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це просто принизливо після 144 потужних реформ
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так рік вже зеленський при владі, шош такоє?
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То всі були заможні і раптом за рік збідніли резко? )))
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Сначало Петя за 5 лет сделал их малоимущими, а теперь покупает их голоса за коробку с гречкой и макаронами.
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В спам вали, троллятина ЗЕблевотная
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Ти лизькнув під хвостом росіянину-гею.
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Прав в том, что агрессия паРаши, при никакой армии, не должна была вынуть ничего из карманов налогоплательщиков, как и любая другая война?
В паре работаете, а то я уже не первый раз слышу - "Но он прав"?
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Вынуть из одного кармана и переложить в другой. (круговорот вещества в природе)
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не ври как путин, не было никакой войны при януковиче.
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Лахта, а я не знал, что **** начал войну когда при убийце-Януковиче президентом был Порошенко ?
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Т.е. ***** агрессией должен был привнести благосостояние украинцам, а Порошенко это проср...?
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Однако эта агрессия не помешала некоторым отдельным лицам приумножить свое благосостояние!
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Кому приумножить?
А чтобы мы понимали друг друга - напомню:

Умножение
умножения, м.н. нет, ср. 1. действие по глаг. умножить - умножать и состояние по глаг. умножиться - умножаться. Умножение трех на два. Умножение доходов. 2. Арифметическое действие, повторение данного числа в качестве слагаемого столько раз, сколько единиц находится в другом данном числе (мат.). Таблица умножения. Умножение целых чисел.

(Толковый словарь Ушакова)
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Заявило чудо з довідкою негромадянина.
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Если бы за коробку...а то просто лапши навешает и 8% препудренных ведутся на его вранье
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Расскажи про рос экономики и окончание эпохи бедности, ведь после этого хоть на пасху должно хватить у обворованных и обмародёренных Порошенко?
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малоимущие те,кто орали "путя спаси от биндер" а теперь приезжают в Украину за "кормовыми"-Украина нам должна"
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Каждому по 17 тыщ штрафа за нарушение карантина.
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потому что ума у ЗЕ хватало только на то, чтобы членом по роялю стучать
https://twitter.com/i/status/1248675584051462146
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Зе не причем, после навороченного порошенко.
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Ти про пукнувшого з цигаркою в ліфті Моторолу?
Так тому карликовому придурку треба було менше рєпи жерти.
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Таки да. Розворочав в бюджеті діру неймовірних розмірів.
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То же самое, 1994й 1995й год, милионные купюры уже печатали
на туалетной бумаге.
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Не хвилюйтеся, зебіли, один маленький єврей з комплексом Наполеона зніме для вас прикольний відосік.
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Зеля наверняка сейчас думает... - "Скорей бы уже эти гои отпраздновали свою Пасху.. Что бы закончился этот кашмар.."

Чувство, когда ты президент чужого тебе народа...
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відверто кажучи попередник теж не дуже себе з українцями асоціював..мораліст..
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
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да, это сильное видео....
одно из моих любимых...
но порошенко хотя бы не чурался украинских-христианских символов и атрибутов....
А Зеля бежит от них как чорт от ладана...
Он и есть чорт...
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просто більш хитрий та підступний..краще мімікрує.. для мене вже зрозуміло - обидва вороги..
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может и так...
но Зеля даже не хочет понравится украинскому народу, который его избрал по своей тупости..
проявить к этому народу хоть какое то, пускай и не искреннее уважение
уважение к его обычаям и истории..
что хуже?
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азехенвей, можно подумать, что Зеленский еврей !

как сказал один умный раби:
ОН же типичный ШМАЗЛ

Пожалуй, лучшим объяснением данного слова является высказывание средневекового раввина-философа Ибн-Эзра. Если кто-то начинает заниматься изготовлением гробов, то люди перестают умирать, если он станет изготавливать свечки, то солнце будет сиять, не уходя с небосклона. Так что вывод таков: шлимазл - это патологический неудачник.

Читать далее: https://isralove.org/load/11-1-0-2640?utm_source=copy

Зеленский - типичный совецкий ВАТНИК
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Это типа компенсация за 5 лет нищеты и откровенного издевательства над Украиной?! Домушник прислал открытку жертве с поздравлением и пожелал хорошего здоровья 5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 4123 Песя на другое и не способен!
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Ватноголовое, почему у тебя прокси не светится?))
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На какой помойке вас Петя только набирает 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1138 таких особо одарённых....
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Бутусов, забань троляку)) зарание спасибо))
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Там, где излишки сбрасывают, после окончания эпохи бедности. :D
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Правильно называть эту партию "еврейская солидарность" которая нанесла Украине за 5лет больший ущерб чем путен и гитлер вместе взятые
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ЗЕбильные боты сбежались как гиены паршивые
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Большинство не Зеленые, они в ахере сейчас сидят и уже сами понимают что их надули. Это троли с кацапостана под ВПН приходят)) при чем заметь, всегда, под новостью про Пороха, любой))
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А что, попы не взбрызгнули в пакунки? Получатели же попрутся в капища потом "святить" это все.
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Кацапская морда,－ты еще не в бане ?
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ты еще не в храме? а поцчему? аааа, только скулить готов, иди приложись ка, к сушенным костям с мясом ка 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 9265 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 8179
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РАБссиянцы дабы Запад снял Санкции за Крым прибегли к хитрому Трюку.отправили в Италию свои Паровозы КАМАЗЫ с губазаточным Камвоем,а потом и США подмазали типа они крутое дерьмо от Мать Терезы Путлера,Италия быстро раскусила эту Туфту Путлера,а омериканцы просто сказали,Путлер ты идиот Тупой.. 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 2679
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Таблеточки.....
Потлер и Патлер тебя наверное покусали что так визжишь? Кривляется тут и тупо ржет. Петлер, ептель.
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1:1000000000 часть от навареного на ротердам+ с надпотужными рехвормами
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СЕГОДНЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА
ШМЫГАЛЬ И ЗЕ ПОЗДРАВИЛИ УКРАИНЦЕВ, а голова ВР - нет
Позорище!!!!
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Я бы на месте Пороха вам бы дал леденец пососать 73 % долбодятлов... 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 9643
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Может, просто, из-за снижения спроса у конфет вышел срок годности?
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Про конфеты не известно,но твое снижение интеллекта на лицо !
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А,понятно.Участник секты 73% зебаранов .
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і олії, і муки, і круп, і медичних масок, все просрочка зєбільониш.
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Вифсёврёти . Каждый зрадофил знает шо Порошенко под видом продуктовых наборов , пакует в коробки пакраденные миллиарды ,, наличку и другие несметные багацтва . 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 8508 . И прямо "под носом" у Венедиктовой готовит их к вывозу на Мальдивы .

5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 528.
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В Украине работает 9 религиозных Конфессий,даже есть Иудаизм и Буддизм.На РАБссии есть только один Шаман Якутский идущий на Мацковию-Мокшандию Путлера грохнуть... 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3468Остальные Гундяйцы убийцы....
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артист-пианист наворованным делиться не торопится -Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
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