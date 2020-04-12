 Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у зоні ЧАЕС: за добу скинуто 250 т води. КАРТА

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:00 12 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими вогнищами", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю вранці.
До гасіння пожеж залучено 353 людей і 89 одиниць техніки, з них від ДСНС 294 людини особового складу і 64 одиниці техніки (зокрема 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 11 квітня здійснено 107 скидів - 250 т води).
Радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год., Київська область – у межах 0,011 мР/год. за допустимого фону 0,05 мР/год.).
У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль - 0,020 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,01 мР/год. за контрольно допустимого рівня до 0,055 мР/год.).
"Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС в районі пожежі та на радіаційно-небезпечних об'єктах (проммайданчик ДСП "ЧАЕС", ПЗРВ "Буряківка", КВ "Вектор") істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - йдеться в повідомлені.
Всього до гасіння залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки.
Повідомляється, що радіаційний фон у місті Києві та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).
"У зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль - 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)"
https://www.youtube.com/watch?v=oDVjp0Cshew
Снега не было только в этих местах?