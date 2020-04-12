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Все про:пожежа (2099) ЧАЕС (144) ДСНС (2378)

 Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у зоні ЧАЕС: за добу скинуто 250 т води. КАРТА

У зоні ЧАЕС на території Корогодського, Денисовецького та Котовського лісництв, як і раніше, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 12 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими вогнищами", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю вранці.

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До гасіння пожеж залучено 353 людей і 89 одиниць техніки, з них від ДСНС 294 людини особового складу і 64 одиниці техніки (зокрема 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 11 квітня здійснено 107 скидів - 250 т води).

Радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год., Київська область – у межах 0,011 мР/год. за допустимого фону 0,05 мР/год.).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль - 0,020 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,01 мР/год. за контрольно допустимого рівня до 0,055 мР/год.).

Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у зоні ЧАЕС: за добу скинуто 250 т води 01

Держагентство з управління зоною відчуження

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188451
 
 
 Топ коментарі
 
Украли миллион, помогли на тысячу. Бойко и Королевская держат нас за идиотов
https://www.youtube.com/watch?v=oDVjp0Cshew
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Хтось ще вірить цій наскрізь брехливій, корумпованій і некомпетентній владі?
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За інформацією ДСП "Екоцентр", радіаційна ситуація в зоні відчуження в районі пожежі (станом на 12.00) знаходяться у звичних межах.

"Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС в районі пожежі та на радіаційно-небезпечних об'єктах (проммайданчик ДСП "ЧАЕС", ПЗРВ "Буряківка", КВ "Вектор") істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - йдеться в повідомлені.

Всього до гасіння залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки.

Повідомляється, що радіаційний фон у місті Києві та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

"У зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль - 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)"
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Хтось ще вірить цій наскрізь брехливій, корумпованій і некомпетентній владі?
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Украли миллион, помогли на тысячу. Бойко и Королевская держат нас за идиотов
https://www.youtube.com/watch?v=oDVjp0Cshew
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Кучные самовозгорания. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у зоні ЧАЕС: за добу скинуто 250 т води - Цензор.НЕТ 5021
Снега не было только в этих местах?
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Кхе, кхе ..надо иметь в виду, что ситуация далее будет складываться более плачевно!!! А именно обезвоживание территории( а это мода Н21) и выхревые потоки будут и далее моделировать сверх пожароопастную ситуацию. Но это будет уже лето...!!!! И на подходе будет новый урожай, которые неизвестно сможем ли вырастить и тем более спасти от тех же пожаров. Это не паника, но элеваторные комплексы должны подстраховать население, на случай масштабных пожаров на полях. Здесь надо правильно просчитать, сколько можно продать, а сколько оставить....
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