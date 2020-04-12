 Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у зоні ЧАЕС: за добу скинуто 250 т води. КАРТА

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 12 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими вогнищами", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю вранці.

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До гасіння пожеж залучено 353 людей і 89 одиниць техніки, з них від ДСНС 294 людини особового складу і 64 одиниці техніки (зокрема 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 11 квітня здійснено 107 скидів - 250 т води).

Радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год., Київська область – у межах 0,011 мР/год. за допустимого фону 0,05 мР/год.).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль - 0,020 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,01 мР/год. за контрольно допустимого рівня до 0,055 мР/год.).

Держагентство з управління зоною відчуження