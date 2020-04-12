 Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-акаунт Aeronews.
"11 квітня 2020 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" вилетів із міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2" у перший рейс після модернізації. "Мрія" приєднається до "Русланів" і стане шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", задіяним у перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п'ять літаків Ан-124-100 "Руслан" виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО і ЄС", - йдеться в повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".
Касательно же "без совка ничего не могут" и сравнениями с "Энергия-Буран", то: АНТК им. Антонова с 1991г. не только обеспечивает эксплуатацию ранее произведённых бортов, но всё-таки разрабатывает и производит новые (Ан-148/158 как минимум). Какие успехи у РКК "Энергия" за этоже время? Можете почитать на wiki (последние 3 абзаца раздела "История")... =)
ан-148 никто уже не выпускает. украина сделала 5-6 самолетов. счас в строю 3.
основная масса 148 произведена по лицензии в воронеже. счас их производство остановлено.
ан-158 имеет кучу недостатков. постоено 7 самолетов. счас производство остановлено.
с 2017 года не выпущено ни одного самолета.
SS100 - производится. произведено 195 единиц.
а причем РКК Энергия? они же косм аппараты делают. завод антонова закрыл это направление вообще.
успехи просты: завод антонова - банкрот. ркк энергия - очень прибыльна.
П Р О Ш Л О Г О _ В Е К А ! ! !
храбрые счас в ато. трусливые в киеве, по барам сидят...
вот основной народ украины - 73% они какие? как ты думаешь? и другие 23%.
напиши. обсудим.
Уровень двуличия зашкаливает.
АН-225 это Советская коммунистическая Украина, а что за 30 лет независимости вы смогли создать кроме легендарного миномета Молот?
После успеха Ан-22 Олег Константиновис мог легко перебраться в Москву.
Но предпочел Украину, и за его самолеты не стыдно даже сегодня.
Ан-12 всё еще летают по всему миру, Ан-22 до сих пор возит грузы,
Ан-124 - самый востребованный тяжеловес.
Уже есть больше...
https://fakty.ua/302230-samyj-bolshoj-samolet-v-mire-sovershil-pervyj-polet-foto-video
Написав їм, що розрекламую в Україні. "Рекламую".
который будет перевозить 1000-1500 пассажиров.
Так как считался результатом бандитскоо антиосударственного переворота.
Сталин грабил банки, грабил селян, грабил целые народы, а создавать ничего не умел.
Разве что ГУЛАГ и соцлагерь. Лагерная психология зэка.
Такие деньги есть у Порошенка, Ахметова, Фирташа, Пинчука и десятка других буратин.
Вопрос - для чего ?
Но Кучма его внебрачный сыночек Ахметов развязали войну, если ты не в курсе.
Построить с нуля - едва ли. Разорваны все цепочки кооперации. Например часть элементов крыла из за их большой длинны можно было делать только в Ташкенте, где делали Ил 76. А теперь там даже того завода нет. Его к себе перевезла РФ, и что то мне подсказывает что Украина там ничего заказывать не станет. Придется налаживать выпуск самостоятельно. А делать это ради одного самолета никто не станет (а много их - не надо).
Я вибачаюсь, а що виробляють ті 270 заводів і фабрик, які побудував Порошенко, що у нас навіть маски не можуть виробити?
Бутусов доиграется со своим отделом пропаганды!
Их кваканьем мы удовлетворены.