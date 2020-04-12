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 Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19. ФОТОрепортаж

Найбільший літак у світі, український Ан-225 "Мрія", увечері 11 квітня здійснив посадку в аеропорту Алмати (Казахстан) на шляху до Китаю, куди відправився за гуманітарним вантажем для європейських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-акаунт Aeronews.

Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 01

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Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 02
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 03
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 04
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 05

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Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 06
Фото: facebook.com/groups/kazaviation

"11 квітня 2020 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" вилетів із міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2" у перший рейс після модернізації. "Мрія" приєднається до "Русланів" і стане шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", задіяним у перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п'ять літаків Ан-124-100 "Руслан" виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО і ЄС", - йдеться в повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".

Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 07

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Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 08
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 09
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 10
Фото: facebook.com/ukroboronprom

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188442
 
   
 Топ коментарі
 
Добре що Мрія в Україні залишилась в 1991, кацапи б її угробили як угробили Буран.
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Для начала тому, что самолёт сохранили рабочим.
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Целая "мрия" летит за товарам для борьбы с вирусом для неназванной европейской страны. А что в это время делают зеленые дебилы? Они грабят Украину, вывозят из страны защитные средства, сажают патриотов по фейковым делам, штрафуют спортсменов за занятия спортом на природе, ну и самое главное - отводят войска вглубь страны. Недаром, зеленского называют главным врагом Украины!
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НЕ они презервативы делают для тебя и тебе подобным-чтобы вы не размножались
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А исчо зелёнайа власть порохоботов на тяжелые наркотики подсадила
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а что в это время делает соевая шваль?! радует своими постами прокацапских падалей. Как говорится - деньги не пахнут!
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Какая же всё-таки красавица.... =)

Касательно же "без совка ничего не могут" и сравнениями с "Энергия-Буран", то: АНТК им. Антонова с 1991г. не только обеспечивает эксплуатацию ранее произведённых бортов, но всё-таки разрабатывает и производит новые (Ан-148/158 как минимум). Какие успехи у РКК "Энергия" за этоже время? Можете почитать на wiki (последние 3 абзаца раздела "История")... =)
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Не смеши. Покажи пальцем где Ан-148/158 ? Нет и не будет уже после отказа России в кооперации забудь.
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Правильно, нахер кому нужен 148 если 178 уже есть вместо него.
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что значит "производит новые"?
ан-148 никто уже не выпускает. украина сделала 5-6 самолетов. счас в строю 3.
основная масса 148 произведена по лицензии в воронеже. счас их производство остановлено.
ан-158 имеет кучу недостатков. постоено 7 самолетов. счас производство остановлено.
с 2017 года не выпущено ни одного самолета.

SS100 - производится. произведено 195 единиц.

а причем РКК Энергия? они же косм аппараты делают. завод антонова закрыл это направление вообще.

успехи просты: завод антонова - банкрот. ркк энергия - очень прибыльна.
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То только не говори им, что с нуля начали произвидить Ил-476. модификацию советского Ил-76. который собирался в Ташкенте
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С нуля начали произвродить ВАЗ-2106 - вот что такое Ил-476 из 70-х годов
П Р О Ш Л О Г О _ В Е К А ! ! !
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Украина пишется с большой буквы, вкурил, " эстонец" Ты понемножку серешь на Украину на всех ветках, " только тупой украинец" - твои слова, дятел?
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конечно мои слова. есть тупые, есть умные украинцы. есть и трусливые. есть и храбрые.
храбрые счас в ато. трусливые в киеве, по барам сидят...
вот основной народ украины - 73% они какие? как ты думаешь? и другие 23%.
напиши. обсудим.
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То правильный прапор - жёлтый сверху, синий снизу.
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Патриоты тут так не навидят СССР, но при этом так восхищаются полностью на 100% СОВЕТСКИМ самолётом.
Уровень двуличия зашкаливает.
АН-225 это Советская коммунистическая Украина, а что за 30 лет независимости вы смогли создать кроме легендарного миномета Молот?
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щас они тебя заспамят! Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7243
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Да я уверен что админ забанит, или Ксения стукачка стуканёт на меня админу Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6824
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Антонов - москальская хфамилия! Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6623
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Антонов тоже москальское КБ. приказом переведенное в 50-х с Новосиба в Киев
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На украинском хлебе с украинской колбасой бюро стало украинским.
После успеха Ан-22 Олег Константиновис мог легко перебраться в Москву.
Но предпочел Украину, и за его самолеты не стыдно даже сегодня.
Ан-12 всё еще летают по всему миру, Ан-22 до сих пор возит грузы,
Ан-124 - самый востребованный тяжеловес.
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Вторую почему не собирают? Корпус уже сгнил.
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Так и первая бы не летала. если бы не британские деньги в конце 90-х на движки
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Уже не самый большой самолет...
Уже есть больше...
https://fakty.ua/302230-samyj-bolshoj-samolet-v-mire-sovershil-pervyj-polet-foto-video
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Назначение правда у них разное...но факт есть факт...Мрия уже не самый большой самолет...
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Не сцым зеля и так лидерам моз в багажники отправляет а не больницы купленое так что пусть хоть ЕС помогут !
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Польські агенції зробили негарну помилку, пишучи що "Мрія це по російськи маженє". Коли їм звернув увагу, то дехто, наприклад "Польське радіо-24" негайно поправили, а, наприклад, польська агенція пресова - ні. Хоча й обіцяли.
Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 2914

Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 1083

Написав їм, що розрекламую в Україні. "Рекламую".
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А Украина потом этот груз отправит в качестве гуманитарии в Италию... страна дебилов.
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Почему потом? Груз для стран Евросоюза. В Украины денег не хватит такой самолет оплатить. Им Ил-76 затратно гонять, а тут Мрия.
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через місяць китайці зроблять копію "Мрії"...)
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Нафига им нужна копия самолета образца прошлого века?
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Китайцев понять можно. Им нужен региональный пассажирский самолёт,
который будет перевозить 1000-1500 пассажиров.
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Это очень специфический самолет. Для каких то уникальных редких работ. Если у тебя есть один, который к тому же достался тебе бесплатно - хорошо. Но тратить деньги чтоб такой построить и пользоваться - бессмысленно. Ты просто не окупишь затраты на его создание. Он не на столько востребован.
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Для тех кто забыл или не знал. Самолет был создан в СССР. Ни Украина сама ни РСФСР в одиночку не смогли бы построить такой самолет. Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 5319
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Для тех кто забыл или не знал москву основали Киевляне а ссср была организована в результате госпереворота.
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Так называемый "ссср" целых 15 лет вообще не признавался Америкой.
Так как считался результатом бандитскоо антиосударственного переворота.
Сталин грабил банки, грабил селян, грабил целые народы, а создавать ничего не умел.
Разве что ГУЛАГ и соцлагерь. Лагерная психология зэка.
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Украина и сейчас может построить такой самолёт - цена вопроса 170 миллионов.
Такие деньги есть у Порошенка, Ахметова, Фирташа, Пинчука и десятка других буратин.
Вопрос - для чего ?
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Ничего мы не можем. Последний построенный самолёт - прототип Ан-132 для арабов сколько-то лет назад. Сейчас турки строят самолёты, а мы покупаем и радуемся как дети.
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Мы можем всё.
Но Кучма его внебрачный сыночек Ахметов развязали войну, если ты не в курсе.
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Во время войны страны обычно увеличивают выпуск авиатехники. Если ты не в курсе.
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Достроить.

Построить с нуля - едва ли. Разорваны все цепочки кооперации. Например часть элементов крыла из за их большой длинны можно было делать только в Ташкенте, где делали Ил 76. А теперь там даже того завода нет. Его к себе перевезла РФ, и что то мне подсказывает что Украина там ничего заказывать не станет. Придется налаживать выпуск самостоятельно. А делать это ради одного самолета никто не станет (а много их - не надо).
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2- 3 это рыночно оправданное количество для мира негабаритных перевозок а вот то шо из него ещё можно запилить это вопрос, пожарник, казино или космодром.
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Надо не забывать, что после создания "Мрии" и "Бурана" СССР остался в одних трусах.
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Країна яка колись робила космічні ракети і супутники, купує у вузькооких паперові маски.

Я вибачаюсь, а що виробляють ті 270 заводів і фабрик, які побудував Порошенко, що у нас навіть маски не можуть виробити?
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Куча кацапских ботов, мимикрировавших под порохоботов...
Бутусов доиграется со своим отделом пропаганды! Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 3485
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Московитов ЖАБА ДАВИТ - это наш воскресный позитив.
Их кваканьем мы удовлетворены.
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Ну а под зебота и мимикрировать не надо , прокацапскее некуда.
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