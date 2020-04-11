EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2380  35
Все про:Луганщина (1969) зброя (1474) Нацполіція (9298)

 РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом і понад тисячу набоїв вилучили у мешканки Трьохізбенки, - поліція Луганщини. ФОТОрепортаж

Співробітники карного розшуку, слідчі поліції і вибухотехніки під час перевірки оперативної інформації виявили та вилучили у 46-річної мешканки прифронтової Трьохізбенки Новоайдарського району зброю і боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганській області, на місці події правоохоронці вилучили РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом, 1 080 набоїв калібру 5.45 мм.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", під час якого слідчим належить встановити, звідки у жінки вибухонебезпечні предмети та навіщо вона їх зберігала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя. ФОТОрепортаж

РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом і понад тисячу набоїв вилучили у мешканки Трьохізбенки, - поліція Луганщини 01
РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом і понад тисячу набоїв вилучили у мешканки Трьохізбенки, - поліція Луганщини 02
РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом і понад тисячу набоїв вилучили у мешканки Трьохізбенки, - поліція Луганщини 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл біля Новозванівки: поранено захисника України

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188427
 
   
 Топ коментарі
 
запасливая тетка... - лугандонец без рпг и не лугандонец...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так это Зоя Космедемьянская - я ее знаю.
 показати весь коментар
 
 
Шо тут неясного у хлопцев или сепаров денег не хватило на горілку.
 показати весь коментар
 
 
запасливая тетка... - лугандонец без рпг и не лугандонец...
 показати весь коментар
 
 
Да если бы я в Трехизбенке жил, так у меня еще бы и автомат был, и пулимет, и гаубица на огороде!
 показати весь коментар
 
 
даже боюсь представить шо бы было если бы ты жил в афгане
 показати весь коментар
 
 
Вот честно, в афгане не был. Но, ребята, из "афганцев", говорили что наши *****, ничем от афганских не отличаются. Вернее афган так, детский утренник, у духов ни Градов, ни арты, ни танков не было.
 показати весь коментар
 
зато были Стингеры и даже небольшого их количества им хаватило,
шо бы краснопузых выгнать.
 показати весь коментар
 
 
Стингер это хорошо! Стингер это круто! Вот только чем он тебе под Градом поможет, хоть убей не пойму.
 показати весь коментар
 
 
А че так? Напугай меня гением своей тактической мысли.
 показати весь коментар
 
 
я тебе зачем?
подойди к любым воротам и холка у тебя имерская тут же нахохлится, как у любого барана.
 показати весь коментар
 
как быстро с кацапа американские звезды осыпались... и полосы пропали...печалька....
 показати весь коментар
 
 
печалься в одиночестве с етого момента.
и да спасибо, развлек на 20 минут....
 показати весь коментар
 
Кацапа, а вот чисто интересно, какого вы все здесь топчитесь? или работа?
 показати весь коментар
 
 
Град в горной местности малоэффективен
 показати весь коментар
 
Та просто всё. Продаёт по наводке. Вдруг накрыли---мол в поле нашла присыпано было, кормить деток надо. На условно чтоб сажали.
 показати весь коментар
 
Та просто прикольно буде понаглядати як лаптєногий буде тужитись тут, вялічіє напрягать своє.
 показати весь коментар
 
 
Все просто -************ активно сотрудничает с коллаборантами-власовцами
 показати весь коментар
 
Гарик, открою тебе большой секрет: - в прифронтовой полосе, зайди в любой двор, и ты там нароешь такое....что порой на грузовике вывезти тяжело.
 показати весь коментар
 
 
миномет гладит,
а вы с какой целью интересуетесь? с новой какой?
 показати весь коментар
 
 
Вообще то, настоящий склад оружия должен быть у КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА! А так как это запрещают, то пусть никто не обманывается, нет в Украине ГРАЖДАН (кроме как на бумаге в "конституции" или в "закона"), в лучшем случае держат за ПОДДАННЫХ, в худшем за РАБОВ (и что самое печальное, что БОЛЬШИНСТВО по своему менталитету действительно РАБЫ и ПОДДАННЫЕ)!
 показати весь коментар
 
 
И это что, преступление? У меня дома больше лежит, да и в Луганске ещё 6 лет назад припрятал до лучших времён. Молодец тетка, в неспокойные времена надо держать оружие под рукой.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору