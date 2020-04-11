 Бунт у колонії РФ: сотні поранених і повішений в'язень, - ЗМІ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", повідомляють російські засоби інформації з посиланням, зокрема, на уповноваженого з прав людини в Іркутській області Віктора Ігнатенка.
Тіло чоловіка, 1989 року народження, виявили під час розбирання завалів після пожежі, що спалахнула під час бунту. Тіло було виявлене повішеним, є версії як про самогубство, так і про вбивство іншими в’язнями. "Одна з версій, що він співпрацював з адміністрацією", – сказав омбудсмен. За словами Ігнатенка, інших загиблих після бунту в колонії немає.
Кілька незалежних джерел повідомляють про значну кількість поранених, за окремими повідомленнями, таких до 300.
Усього в колонії №15 є понад 1200 в’язнів.
9–10 квітня кількадесят ув’язнених колонії суворого режиму в місті Ангарськ порізали собі вени на знак протесту проти дій адміністрації і підпалили кілька робочих будівель. До колонії увійшли спецпризначенці, які застосували силу. За фактом заворушень порушено кримінальну справу.
Усі пенітенціарні заклади в Росії на тлі поширення коронавірусної інфекції стали ще менш доступними для зовнішнього контролю, ніж раніше. У більшості колоній заборонені зустрічі з родичами та адвокатами, заблоковано отримання передач.
Зараз під слоганом АУЄ.
Іван Бунін знав, що породить криваве бидло...
ja, ja....
Хай бачуть її такою, як вона є.
А не як у кіно, для хахлов.
Голодоморы в угоду Патлеру кто не признает?
Беснуется с Петлером на дидобесии премьер - чей?
"друзей" нашел мля.
мы аравийские саУдовцы,
вам из пустыни шлем привет)
Гли́нские - угасший литовский княжеский род.
Традиционно считается, что род имеет ордынское происхождение, по другой версии - ветвь Ольговичей.Елена Глинская - Дочь князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, которая была родом из Сербии, дочери сербского воеводы.
Где тут половцы?
Работа учителя - для души, а закладки - ради денег! Всё как Дмитрий Медведев советовал!
Чарiвний край-Черемоша й Прута...
пУтлер на Валдаї- мАсквабад горить - доганяють НьюЙорк..
Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19
У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом - біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.
У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.
Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19 / 4 фотографии
За даними оперативного штабу, за останню добу в Росії підтверджено 1 667 нових випадків коронавірусу в 49 регіонах, зафіксовано 12 летальних випадків. За добу у Росії повністю одужали 250 чоловік.
відеоhttps://fakty.com.ua/ua/svit/20200411-chergy-shvydkyh-v-rosiyi-ne-vstygayut-pryjmaty-hvoryh-na-covid-19/
https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372709/
Мол заложи всех, зачем ты воду мутишь?
Скажи кто в опера стрелял и ты сухой,
Иначе сам себе на полную раскрутишь.
А в синеве алели снегири
И зайчик солнечный на крыше серебрился.
Сегодня не увидеть мне зари.
Сегодня я последний раз побрился.
И зайчик солнечный согреет стены снова.
Ну а сегодня скрипнут сапоги.
И сталью лязгнут крепкие засовы.
Откуда знать им как всё это было...