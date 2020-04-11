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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:вишкіл (1365) Херсонщина (529) 36 окрема бригада морської піхоти (63)

 Морська піхота провела навчання на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Ротні тактичні навчання підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського ВМС ЗС України на Херсонщині відбувалися за участю 1-го окремого батальйону морпіхів, який неодноразово притягувався до виконання завдань в зоні АТО/ООС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю 36-ї ОБМП, заняття проводилися в два етапи — переміщення з району зосередження до вихідного рубежу з подальшим переходом у наступ і наступ роти з ходу з бойовою стрільбою, із залученням розрахунку ЗУ-23-2. Варто зазначити, що ці навчання охопили і вечірній час, для того щоб максимально приблизити до реальності та передбачити всі небезпечні умови.

Відповідно до легенди тренувань, у районі зосередження ворожий БПЛА скинув ВОГ-17, один військовослужбовець отримав поранення. Таким чином, особовий склад підрозділу морської піхоти мав змогу пригадати принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.

"Ми отримали бойове розпорядження — знищити взводний опорний пункт противника, зайняти вигідне положення для роти та бути готовими до виконання подальших завдань, — розповів командир роти морської піхоти лейтенант Андрій Камєнєв. — За підсумками тактичних навчань особовий склад показав чітку організацію, злагоджені, оперативні дії та високий професіоналізм. З поставленими завданнями справились в повному обсязі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибулих з навчань НАТО в Латвії військовослужбовців помістили на обсервацію в Трускавці. ФОТОрепортаж

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 02
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 03
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 04
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 05

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 07
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 08
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 09
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 10

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 12
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 13
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 14
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 15

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 16
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 17
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 18
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 19
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 20

Также смотрите: Прибывших с учений НАТО в Латвии военнослужащих поместили на обсервацию в Трускавце. ФОТОрепортаж

Морська піхота провела навчання на Херсонщині 21
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 22
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 23
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 24
Фото: facebook.com/36obrmp

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188418
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы ребятки. Так держать! Зеленая пошесть пройдет, а Украина останется.
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настоящие мужики, которые способны здорова дать под зад русне и их приспешникам-предателям
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а хлопцям-морпєхам, звісно ж ШАНА !
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Молодцы ребятки. Так держать! Зеленая пошесть пройдет, а Украина останется.
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настоящие мужики, которые способны здорова дать под зад русне и их приспешникам-предателям
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поставили б хоча противокулятивні решьотки на цю ср..нь БТР-80 ! Морская пехота провела учения на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8781

знову волонтьорів чекаєте ?
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не хвилюйся, ЗЕлю закопаємо і знову станемо на тропу войны під проводом Гетьмана
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Це все бла бла бла...ніхто нікого не закопає (хоча і треба було б) .А Гетьман це який ?
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Зараз хоч у хлопців пристойнa снаряга , в 14 році ще голімий совок був
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Все как по старинке в полный рост и цепью в атаку. Интересно в реальном бою сколько минут врагу понадобится чтобы положить всех вместе с техникой из ПТУРов и снайперок? Морская пехота провела учения на Херсонщине - Цензор.НЕТ 48
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Пороху з Турчем подяка. Згадаймо 14 рік та стан нашого війська.
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Сколько же тем БТР десятилетий? Та и вроде Уралам тем? Ох и топливо жрут! Но хоть это. По крайней мере вся эта техника знакома многим поколениям.
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