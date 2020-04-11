 Морська піхота провела навчання на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю 36-ї ОБМП, заняття проводилися в два етапи — переміщення з району зосередження до вихідного рубежу з подальшим переходом у наступ і наступ роти з ходу з бойовою стрільбою, із залученням розрахунку ЗУ-23-2. Варто зазначити, що ці навчання охопили і вечірній час, для того щоб максимально приблизити до реальності та передбачити всі небезпечні умови.

Відповідно до легенди тренувань, у районі зосередження ворожий БПЛА скинув ВОГ-17, один військовослужбовець отримав поранення. Таким чином, особовий склад підрозділу морської піхоти мав змогу пригадати принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.

"Ми отримали бойове розпорядження — знищити взводний опорний пункт противника, зайняти вигідне положення для роти та бути готовими до виконання подальших завдань, — розповів командир роти морської піхоти лейтенант Андрій Камєнєв. — За підсумками тактичних навчань особовий склад показав чітку організацію, злагоджені, оперативні дії та високий професіоналізм. З поставленими завданнями справились в повному обсязі".

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Фото: facebook.com/36obrmp

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