 Зеленський ознайомився із планом розвитку бази "Схід" ВМС України в Бердянську. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.
Як зазначили в ОП, президент оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві.
"Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці", – зазначив Володимир Зеленський.
Цьогоріч, зокрема, розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони від Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку та розроблять проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.
Наступного року, поміж іншого, побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.
украинский флаг там не к месту...
белый должен быть...
".... Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
http://censor.net.ua/ua/n3188391
Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха"
А може таки назва бази «Схід»?
2.Тошнит от босоногих диванных стратегов с их российскими смерчами- ураганами. Они думают , что стрелять за 100км очень просто. Или лучше катера перегнать в Полтаву - там русские не достанут. Я бы запретил рядовым уклонистам на эти темы высказваться.
речные катерки Гюрза в азов. море...бесполезны и кацапы их потопят на раз два из ракетных катеров своих.
Воно там щось розуміє який має бути ******* база ВМС ??
Зеленский окончательно скатился в русский мир.