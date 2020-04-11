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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський ознайомився із планом розвитку бази "Схід" ВМС України в Бердянську. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Як зазначили в ОП, президент оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві.

"Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці", – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МБАКи "Нікополь" і "Бердянськ", і буксир "Яни Капу", які побували в російському полоні, найближчим часом повернуться з ремонту, - Воронченко

Зеленський ознайомився із планом розвитку бази Схід ВМС України в Бердянську 01

Цьогоріч, зокрема, розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони від Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку та розроблять проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.

Зеленський ознайомився із планом розвитку бази Схід ВМС України в Бердянську 02

Наступного року, поміж іншого, побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.

Зеленський ознайомився із планом розвитку бази Схід ВМС України в Бердянську 03
Фото: ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188413
 
   
 Топ коментарі
 
Не показывайте этой кацапской шлюхе наши расположения войск. Он не украинский Президент
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Кто это недорвзумение допустил к гостайне?
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Да забросьте его в море, в конце концов!!!
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Не показывайте этой кацапской шлюхе наши расположения войск. Он не украинский Президент
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Ніякої бази ВМСУ в Бердянську бути не може бо Бердянськ може бути знищений масованим обстрілом РСЗВ Смерч, бо Бердянськ всього лише в 75 км від російського берега, тобто в зоні ураження російських РСЗВ Смерч-Торнадо які мають дальність ураження 100км! Базу потрібно зміщувати далі від російського берега, щоб росіяни не могли бомбардувати її звичайними реактивними снарядами, бо інакше в цій базі не буде ніякого змісту, її знищать за півгодини масованим ударом реактивних снарядів Смерч!
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На узбережжі ближче до Мелитополя можна знайти зручне місце для будівництва бази ВМСУ, щоб це була найбільш віддалена точка від Криму та російського берега, щоб жодні реактивні системи залпового вогню не могли дістати до цієї точки і не могли знищити базу ВМСУ разом з катерами та кораблями раптовими ударами!
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Є місця на узбережжі де РСЗВ з Криму та російського берега не дістають!
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Он украинский Президент
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Вот это чмо с руками в карманах на могиле защитников страны?

Зеленський ознайомився із планом розвитку бази "Схід" ВМС України в Бердянську - Цензор.НЕТ 9869
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Рашкоговнище,вон отсюда и послышался шум сливающегося унитаза...
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Ещё хорошо бы НАТО помогло.. Но это не при зеленой плесени.
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Да забросьте его в море, в конце концов!!!
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Шо оно понимает. Ознакомился. Думал журнал Мурзилка посмотрит а показали какие- то стрелочки))))
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не, ну клован же о будущем думает. Не вечно ж презом... еще месяц-другой, а потом шо? Вот и будет о чем ножками в дебильном квартале подрыгать, военных облицедеять... четырежды уклонист, фуле... мне бы, если б был в строю, было бы унизительно отдавать честь и докладывать этому шуту... шо ж, в дембеле есть свои прелести...
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Идет 6-й год войны и наконец только "знакомятся с планами"! А потом еще удивляются почему Крым фактически подарили (просрали, если писать прямо) и Донбасс в оккупации!
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Особенно когда "величайший" слушает доклад командующего ВМФ с руками в карманах. Люмпен-совок есть люмпен-совок, как его не называй.
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то такэ...
украинский флаг там не к месту...
белый должен быть...
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Причем реально есть за что. Только из сегодняшнего

".... Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман

http://censor.net.ua/ua/n3188391

Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха"
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Огорчил маму Римму. С моря дует, а Бубочка без шапки. Хоть бы шарфик повязал.
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так он же голодный, ему кушунькать пора...
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отсель грозить мы будем щведам Зеленский ознакомился с планом развития базы "Восток" ВМС Украины в Бердянске - Цензор.НЕТ 6056
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База в несколько катеров это хорошо. Но только в мирное время.
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В закрытой луже. простреливаемой насквозь. под названием Азов Некуда деньги деввать. Один залп Смерча из-за поребрика и от нее ничего не останется
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по моему Зеля не правильно ермолку носит . нужно на затылке

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Считайте, что вся инфа по развитию базы уже в смартфоне у какого-нибудь Козака...
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кто этого потенциального агента ФСБ/ГРУ туда впустил???
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Два катерка на фото это и есть военно-морская база? Это стеб такой?
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Точно «Восток»? Па рюсськє написано?
А може таки назва бази «Схід»?
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1.Бердянск - вообще какбы чисто место -там не стреляют и не страшно. Флот - в Одессе,Очакове. А тут как вроде фронт. Видосик можно забацать с командующим ВМФ.
2.Тошнит от босоногих диванных стратегов с их российскими смерчами- ураганами. Они думают , что стрелять за 100км очень просто. Или лучше катера перегнать в Полтаву - там русские не достанут. Я бы запретил рядовым уклонистам на эти темы высказваться.
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Нам потрібно 5-10 ******** кораблів, з ракетним та протиракетним озброєнням, а не лушпайки порошенківські, плюс берегова інфраструктура. Тоді з нами будуть рахуватися.
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А когда начнут поступать Ракетные катера ВМСУ??! Или это далекое будущее...
речные катерки Гюрза в азов. море...бесполезны и кацапы их потопят на раз два из ракетных катеров своих.
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В Азов - никогда. Через пролив их никто не пропустит
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Це теж саме що розповісти йому про методу термодинамічних потенціалів, де сигналами входу в систему є енергія гідратованих іонів, виходу - електромагнітна енергія, яка заснована на струмовому диполі, поляризації рухомої субстанції та конфігураційній ентропії.
Воно там щось розуміє який має бути ******* база ВМС ??
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Баран, який витріщається на нові ворота і то розумніший за блазня вигляд має.
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