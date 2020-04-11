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Все про:Мелітополь (43) літак (815) ДБР (1011)

 МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР. ФОТОрепортаж

Пілот військової частини в Мелітополі порушив правила польотів, що призвело до аварійної посадки МіГ-29. Обставини розслідує ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України), пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 10 квітня 2020 року близько 21 години вечора пілот однієї з військових частин Збройних сил України, що дислокується у місті Мелітополі, під час планової посадки літака "МІГ-29" порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака. У результаті події жодна особа не постраждала.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця посадки літака та з’ясовують причини події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки збитого літака МАУ можливо повернути в Україну, - Шмигаль

МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 01
МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 02
МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 03
МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 04

Также читайте: ГБР завершило расследование против двух бывших сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 05
МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 06
МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188411
 
 
 Топ коментарі
 
Пора уже F-16 закупать, хотя бы подержанные. Сколько летать можно на совковых отбросах?
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Самому новому самолеты ВВС Украины, скорее всего 29 лет...
Оптимизма это не добавляет.
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Летают ныне много. Просто человек - это не машина и от ошибок не застрахован. А тут скоростя...
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Может это от того что мало военные летчики летают? Зачем спешить его судить?
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Летают ныне много. Просто человек - это не машина и от ошибок не застрахован. А тут скоростя...
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Лестор Нетописец - летают ныне мало...

раньше часто видел самолеты ВСУ над своим районом (днепропетровщина)...
За последний год - ни хрена....
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Живу в пару десятков км от полка фронтовых бомбардировщиков. Летают часто и на этой неделе так же летали.
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хорошо что у вас летают...
у нас уже нет...
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У нас летали, когда на Донбассе были задействованы, тогда садились в аэропорту Днепра. А так у нас ведь нет авиабазы.
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главное что пилот живой - это самое главное

истребитель жаль, конечно, может подрехтуют
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Не . не подрехтуют. Деформация корпуса. Только на переплавку. Движки еще могуть стать дорами для другого самоля
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похоже, стерег мирное небо для президента, у которого усилилось желание закончить войну...
вот летчик и приступил к окончанию... сильно президент желает
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Судя по первому фото в чистаполе вспахал чернозём на сверхмалой . Либо не дотянул до взлётки, плюхнулся раньше, либо выёжывался.
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Я к тому что научить нового вместо этого, если его посадить, будет дольше и дороже для страны.
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а ГБР до военных вообще каким боком? Оно же держпосадовцями повинно займатись...Есть военная прокуратура-это ее работа!
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Пора уже F-16 закупать, хотя бы подержанные. Сколько летать можно на совковых отбросах?
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для рашки підійде.
у вас же ефів немає.
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Украина -- не Россия!

PS: Вiтаю, милая Ксюша.
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что есть - тем и стреляем,

что есть - на том и летаем....
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Вітаю, Антон..
Добре, що ти нарешті усвідомив нашу відміннсть і покинув свої загарбницькі плани.
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Я что-то такое написал? Я много чего пишу, часто с юмором. Серьёзно я только к тебе отношусь. Напомни, о чём таком я написал, пожалуйста?
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Сразу навскидку самолю 30 лет. Даже если склепали в 1990г. И то врядли. Какие тут коменты?
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Посмотри сколько служат бомбардировщики США. 30-ть -- это не возраст.
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Вы и правда считаете что то что склепано в г. Братске и в США одинаково качественно?
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Щоб не падати, потрібно просто перестати взлітати.
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Ваши ваши
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нещастя гамериканське, ти в кого нік скопіпастило ?
в зашквареного троля ?
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и каким образом нарушил интересно
раз так уверенно сообщают
бухой чтоли летал?
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та мало ли... хулиганил, скорее всего... хлопцы насмотрятся "Топганов", как американские ассы на предельно низких высотах по каньонам реки Колорадо гоняют, вот и хочется по степям погонять... давай не будем гадать. Может, опубликуют выводы комиссии...
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Асс на американском - то жоппа. А ас - то туз...
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Правильно. А удвоенная ПП, шоб поширше...
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Этож дословный перевод. Асс две "с", значит там - две "п".
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Та знаю... я из тех, кто членн с двумя НН пишет, шоб длиннее, а грудЪ с твердым знаком, шоб пружинистее...
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Нарушил тем шо вообще в старье залез. Хорошо не развалился в воздухе. Они так одного-второго посадят, а остальные нахрен поувольняются. Доник писал что щас творится в артиллерии и с посадами - я х.з., даже не верится, короче выдавливают самых толковых.
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Могло быть хуже...легко отделался...оказался не готов к ночным полетам..
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он шо, под шторкой летал? По приборам?
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Это рабочие моменты, главное - никто не погиб. Технику починят. Можно было и не ставить в новость. Лучше поставьте в топ новость о том как на россии/на параше бушует (внезапно) эпидемия коронавируса и как десятки скорых стоят в очереди в больницы. Пусть люди видят и знают, шо путин - черт и обрекает ватников на смерть.
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Самолет это не Ваз копейка который переваривают с середины 70-х годов. Тут уже на разборку на комплектующие. Какой то наш украинский Чкалов показал как он ,,может,, на низких высотах.
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Еще выясняют причины происшествия но уже обвинили в нем пилота?
Логика слегка хромает...
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А це взагалі в компетенції портновських шавок? Вони вже і проти військових почнуть справи?
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Думаю навiть с правом передачi гетьманськоi булави синовi.
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Даже не сомневаюсь, что виноватым назначат пилота.
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Мабуть я не правий, але до чого тут ГБР? Льотчик щось зробив проти держави? Або в них нема чим займатися? Шахраї во владі більш ніж потрібно, а вони льотні події розслідують!
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дык пилот же колесо в полі одламав, щоб потім вкрасти - ще ж по часті ДБР (воровство в особо крупых). МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР - Цензор.НЕТ 8220

скажіть ДБР це Дебільна *** Разруха ?
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Самому новому самолеты ВВС Украины, скорее всего 29 лет...
Оптимизма это не добавляет.
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ГБР расследует? Ну тогда можно спать спокойно.

Скоро назначат "виновного" добровольца, волонтера или майдановца и посадят.
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Головне, що пілот не загинув. А ця вся совкова техніка уже майже вичерпала свій ресурс, і ніякі ремонти чи модифікації вже не допоможуть.
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на початок 2015 року в Україні цього "майна" було 120 шт, на ньому літати нікому і ремонтувати собі дорожче, так що висновок один,- дякувати БОГУ що живий і тренуватися далі, а дбр займатися важливими справами,- танею чорновіл та петром порошенко і взагалі повернути ростовського емігранта
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а дбр займатися важливими справами,- танею чорновіл та петром порошенко ?

а Таня яким боком до ДБР ? МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР - Цензор.НЕТ 5097
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а может эти - с ГБР пойдут воевать если что ...- внештатных ситуаций бывает сотни ...- все никто никогда не предвидит...
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по моему обычная ошибка в технике пилотирования,посадка до полосы и отлом стоек.
какое нарушение правил полетов,неучи из гбр?
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Если к ремонту этого МИГа привлекали таких поставщиков
запчастей и "гуманитариев", как свинарчуки, то ничего удивительного в этой аварии я не вижу
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не, "ЗЕсвинарчуки" сейчас тесты по коронавирусу из Мин Здрава тырят МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР - Цензор.НЕТ 2007
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Беспилотники уже пора делать основной ударной силой (меньше человеческого фактора - меньше ошибок)!
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dв ДБР є фахівці?? Або фахівці роботу зроблять, ДБР від рапортуе? Чистий совок
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портновско-венедиктовская антиукраинская группировка ДБР много на себя берёт
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