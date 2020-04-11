 МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України), пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 10 квітня 2020 року близько 21 години вечора пілот однієї з військових частин Збройних сил України, що дислокується у місті Мелітополі, під час планової посадки літака "МІГ-29" порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака. У результаті події жодна особа не постраждала.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця посадки літака та з’ясовують причини події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки збитого літака МАУ можливо повернути в Україну, - Шмигаль









Также читайте: ГБР завершило расследование против двух бывших сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года





