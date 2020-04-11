 МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Мелітополі, обставини розслідує ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України), пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 10 квітня 2020 року близько 21 години вечора пілот однієї з військових частин Збройних сил України, що дислокується у місті Мелітополі, під час планової посадки літака "МІГ-29" порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака. У результаті події жодна особа не постраждала.
Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця посадки літака та з’ясовують причини події.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.
раньше часто видел самолеты ВСУ над своим районом (днепропетровщина)...
За последний год - ни хрена....
у нас уже нет...
истребитель жаль, конечно, может подрехтуют
вот летчик и приступил к окончанию... сильно президент желает
у вас же ефів немає.
PS: Вiтаю, милая Ксюша.
что есть - на том и летаем....
Добре, що ти нарешті усвідомив нашу відміннсть і покинув свої загарбницькі плани.
в зашквареного троля ?
залєтєл.
раз так уверенно сообщают
бухой чтоли летал?
Логика слегка хромает...
але старшому
скажіть ДБР це Дебільна *** Разруха ?
Оптимизма это не добавляет.
Скоро назначат "виновного" добровольца, волонтера или майдановца и посадят.
а Таня яким боком до ДБР ?
какое нарушение правил полетов,неучи из гбр?
запчастей и "гуманитариев", как свинарчуки, то ничего удивительного в этой аварии я не вижу