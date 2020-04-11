 СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Одеській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двоє мешканців регіону організували механізм незаконного переправлення українських громадян та іноземців до однієї з європейських країн, а також у зворотному напрямку. Своїм клієнтам ділки забезпечували перехід через держкордон поза встановленими пунктами контролю", — сказано в повідомленні.

Вартість послуг фігурантів становила від 500 до 1000 американських доларів з кожного "туриста".

Співробітники СБУ затримали організаторів каналу відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби переміщення за кордон чергового нелегала.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється інформація щодо причетності посадовців Держприкордонслужби до протиправної діяльності.