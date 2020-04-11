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 СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Одеській області. ФОТО

Служба безпеки України викрила і блокувала в Одеській області канал нелегальної міграції через державний кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двоє мешканців регіону організували механізм незаконного переправлення українських громадян та іноземців до однієї з європейських країн, а також у зворотному напрямку. Своїм клієнтам ділки забезпечували перехід через держкордон поза встановленими пунктами контролю", — сказано в повідомленні.

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Вартість послуг фігурантів становила від 500 до 1000 американських доларів з кожного "туриста".

Співробітники СБУ затримали організаторів каналу відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби переміщення за кордон чергового нелегала.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. 

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СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Одеській області 02


Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється інформація щодо причетності посадовців Держприкордонслужби до протиправної діяльності. 

СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Одеській області 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188406
 
 
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А какой смысл нелегалом сейчас в ЕС? Где жить, работать? Или жить и трястись до первой проверки полицией.
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Ну отнєсітєсь с поніманієм: нє можєт Иван Баканов воєвать сам с собой!СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области - Цензор.НЕТ 3737
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если бы они прибывали в Украину тогда понятно беспокойство, а так как драпают, остается подозрение, что погранцы просто ловят конкурентов, видимо дешевле у тех прейскурант! СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области - Цензор.НЕТ 6339
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О Адіки, БМВ, лиса голова, щось це мені нагадує.....
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так в европу пущай тикают, а вот в землю обетованную -украину пущать никого не надобно
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