 У Нью-Йорку риють братські могили для жертв коронавірусу. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".

В Іспанії, яка донедавна була лідером в цьому сумному рейтингу, COVID-19 діагностований у 153 тисяч людей, в Італії - у 143 тисяч.

При цьому смертей в штаті Нью-Йорк менше, ніж в цих країнах - 7 тисяч проти 15 500 в Іспанії і 18 000 в Італії.

Китай, який став епіцентром спалаху і поширення епідемії, заявляє про 82 тисячі підтверджених випадків на своїй території, де померли 3 300 осіб.

Всього на території США зареєстровано 462 тис. випадків і 16 500 смертей.

Загальносвітова статистика у світі - понад півтора мільйона хворих, 95 тисяч померлих.

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В інтернеті з'явилися знімки, зроблені з дрона в Нью-Йорку, на яких люди в захисному одязі опускають труни в братську могилу. Видно, як вони спускаються сходами на дно величезної ями.

Ця частина Нью-Йорка - острів Харт - понад 150 років використовується владою міста для масових поховань тих, у кого немає рідних або чиї родини не можуть оплатити похорон.

Тільки в четвер у цій братській могилі було поховано близько 40 трун з тілами померлих.

За даними мерії Нью-Йорка, похорони на острові Харт раніше проводилися не частіше разу на тиждень, тепер робота там зупиняється тільки у вихідні.

Зазвичай для цього залучали ув'язнених в'язниці на острові Райкерс, також розташованого в акваторії Нью-Йорка. Але в розпал епідемії похоронами займаються компанії-підрядники.

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У Нью-Йорку третій день поспіль вмирає рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Минулої середи там померло 799 осіб, і відтоді щоденна кількість жертв зростає.

При цьому губернатор штату Ендрю Куомо повідомив, що кількість пацієнтів з COVID-19, що доставляються до лікарень, знижується другий день поспіль. На його думку, це відбувається завдяки запровадженим карантинним заходам і соціальному дистанціюванню.

"Ця епідемія - безшумний вибух, який накрив суспільство і вибирає своїх випадкових жертв з особливою жорстокістю, все це схоже на те, що ми вже бачили 11 вересня", - порівняв губернатор нинішню ситуацію з терактами в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

В інтерв'ю телеканалу Ен-бі-сі глава екстреної комісії щодо боротьби з коронавірусом при Білому домі Ентоні Фаучиі сказав, що в США від COVID-19 загине близько 60 тисяч людей. В кінці березня Фаучі вважав, що жертв буде 100-200 тисяч.

За складеними раніше прогнозами уряду США, приблизно стільки ж - до 60 тисяч осіб - можуть померти від простого грипу в період з жовтня 2019 по березень 2020 року.