 У Нью-Йорку риють братські могили для жертв коронавірусу. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".
В Іспанії, яка донедавна була лідером в цьому сумному рейтингу, COVID-19 діагностований у 153 тисяч людей, в Італії - у 143 тисяч.
При цьому смертей в штаті Нью-Йорк менше, ніж в цих країнах - 7 тисяч проти 15 500 в Іспанії і 18 000 в Італії.
Китай, який став епіцентром спалаху і поширення епідемії, заявляє про 82 тисячі підтверджених випадків на своїй території, де померли 3 300 осіб.
Всього на території США зареєстровано 462 тис. випадків і 16 500 смертей.
Загальносвітова статистика у світі - понад півтора мільйона хворих, 95 тисяч померлих.
В інтернеті з'явилися знімки, зроблені з дрона в Нью-Йорку, на яких люди в захисному одязі опускають труни в братську могилу. Видно, як вони спускаються сходами на дно величезної ями.
Ця частина Нью-Йорка - острів Харт - понад 150 років використовується владою міста для масових поховань тих, у кого немає рідних або чиї родини не можуть оплатити похорон.
Тільки в четвер у цій братській могилі було поховано близько 40 трун з тілами померлих.
За даними мерії Нью-Йорка, похорони на острові Харт раніше проводилися не частіше разу на тиждень, тепер робота там зупиняється тільки у вихідні.
Зазвичай для цього залучали ув'язнених в'язниці на острові Райкерс, також розташованого в акваторії Нью-Йорка. Але в розпал епідемії похоронами займаються компанії-підрядники.
У Нью-Йорку третій день поспіль вмирає рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Минулої середи там померло 799 осіб, і відтоді щоденна кількість жертв зростає.
При цьому губернатор штату Ендрю Куомо повідомив, що кількість пацієнтів з COVID-19, що доставляються до лікарень, знижується другий день поспіль. На його думку, це відбувається завдяки запровадженим карантинним заходам і соціальному дистанціюванню.
"Ця епідемія - безшумний вибух, який накрив суспільство і вибирає своїх випадкових жертв з особливою жорстокістю, все це схоже на те, що ми вже бачили 11 вересня", - порівняв губернатор нинішню ситуацію з терактами в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.
В інтерв'ю телеканалу Ен-бі-сі глава екстреної комісії щодо боротьби з коронавірусом при Білому домі Ентоні Фаучиі сказав, що в США від COVID-19 загине близько 60 тисяч людей. В кінці березня Фаучі вважав, що жертв буде 100-200 тисяч.
За складеними раніше прогнозами уряду США, приблизно стільки ж - до 60 тисяч осіб - можуть померти від простого грипу в період з жовтня 2019 по березень 2020 року.
Просто, не хочу посягать на твой ареал обитания.
"Родина" - сезон 2ой.
Кстати годный сериальчик.
Почитывайте и дальше.
com
news.sky.com/story/coronavirus-new-york-victims-without-family-buried-in-mass-grave-on-hart-island-11971679
Есть разница между 25 захоронений в неделю и в день?
Бомжи тоже переохлаждаются, поскольку зачастую живут на улице, их иммунитет ослабляется и вирус быстро идет в рост. Да, они умирают от короновируса, и их хоронят теперь больше на том острове.
Скорее всего , мы все, или большинство из нас, уже инфицированы, поскольку за всем не уследишь и все не дезинфицируешь, и мы не в пустыне живем. Потому избегайте ситуаций, в которых ваш иммунитет может быть снижен. А снижен он может быть от сквозняка, переохлаждения, недостаточного питания , хронического стресса, а так же таких вот публикаций, которые вызывают ощущение безнадежности. Да , мы сделали что смогли, раздобыли маски , накупили дезрастворов, держим социальную дистанцию...но нас заставляют сидеть в четырех стенах уже почти без еды. Об этом должно подумать правительство. У голодающего человека обнуляется иммунитет. И вирус идет в рост.
Зазначається, що система адаптації пірнальної маски дуже проста - спершу прибирається дихальна трубка, на її місце монтується надрукований пластиковий конектор, до нього приєднується дихальний вірусно-бактеріальний фільтр.
Переваги такої системи в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність та ергономічність, а також можна уникнути пролежнів обличчя при тривалому використанні.
За особливої потреби така система може бути підключена до апарату ШВЛ у режимі самостійного дихання під постійним позитивним тиском. Такий підхід у лікуванні ускладнень COVID-19 вказаний у проміжній інструкції ВООЗ.
Оскільки місія виключно волонтерська, кожна виготовлена система безкоштовно потрапить до лікарів-анестезіологів, середнього медперсоналу, які працюють в лікарнях першої хвилі м. Дніпра та Дніпропетровської області, що контактують з хворими COVID-19.
https://www.theguardian.com/global/video/2020/apr/10/aerial-video-shows-mass-grave-on-new-york-citys-hart-island-amid-coronavirus-surge-video
"Поскольку Нью-Йорк имеет дело с растущим числом погибших от коронавируса и сокращением мест в моргах, городские власти сократили время, в течение которого будут хранить невостребованные останки, прежде чем они будут похоронены на общественном кладбище на острове Харт."