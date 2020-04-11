EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  25170  148
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2655) Нью-Йорк (61) смерть (4030) COVID-19 (3526) коронавірус (2205)

 У Нью-Йорку риють братські могили для жертв коронавірусу. ФОТО

Випадків захворювання COVID-19 в одному тільки штаті Нью-Йорк більше, ніж в будь-якій іншій країні. За останню добу там виявлено ще 10 тисяч хворих, і загальна кількість становить тепер 159 937.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".

В Іспанії, яка донедавна була лідером в цьому сумному рейтингу, COVID-19 діагностований у 153 тисяч людей, в Італії - у 143 тисяч.

При цьому смертей в штаті Нью-Йорк менше, ніж в цих країнах - 7 тисяч проти 15 500 в Іспанії і 18 000 в Італії.

Китай, який став епіцентром спалаху і поширення епідемії, заявляє про 82 тисячі підтверджених випадків на своїй території, де померли 3 300 осіб.

Всього на території США зареєстровано 462 тис. випадків і 16 500 смертей.

Загальносвітова статистика у світі - понад півтора мільйона хворих, 95 тисяч померлих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні. ФОТОрепортаж

В інтернеті з'явилися знімки, зроблені з дрона в Нью-Йорку, на яких люди в захисному одязі опускають труни в братську могилу. Видно, як вони спускаються сходами на дно величезної ями.

У Нью-Йорку риють братські могили для жертв коронавірусу 01

Ця частина Нью-Йорка - острів Харт - понад 150 років використовується владою міста для масових поховань тих, у кого немає рідних або чиї родини не можуть оплатити похорон.

Тільки в четвер у цій братській могилі було поховано близько 40 трун з тілами померлих.

За даними мерії Нью-Йорка, похорони на острові Харт раніше проводилися не частіше разу на тиждень, тепер робота там зупиняється тільки у вихідні.

Зазвичай для цього залучали ув'язнених в'язниці на острові Райкерс, також розташованого в акваторії Нью-Йорка. Але в розпал епідемії похоронами займаються компанії-підрядники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

У Нью-Йорку риють братські могили для жертв коронавірусу 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші за 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання

У Нью-Йорку третій день поспіль вмирає рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Минулої середи там померло 799 осіб, і відтоді  щоденна кількість  жертв зростає.

При цьому губернатор штату Ендрю Куомо повідомив, що кількість пацієнтів з COVID-19, що доставляються до лікарень, знижується другий день поспіль. На його думку, це відбувається завдяки запровадженим карантинним заходам і соціальному дистанціюванню.

"Ця епідемія - безшумний вибух, який накрив суспільство і вибирає своїх випадкових жертв з особливою жорстокістю, все це схоже на те, що ми вже бачили 11 вересня", - порівняв губернатор нинішню ситуацію з терактами в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

В інтерв'ю телеканалу Ен-бі-сі глава екстреної комісії щодо боротьби з коронавірусом при Білому домі Ентоні Фаучиі сказав, що в США від COVID-19 загине близько 60 тисяч людей. В кінці березня Фаучі вважав, що жертв буде 100-200 тисяч.

За складеними раніше прогнозами уряду США, приблизно стільки ж - до 60 тисяч осіб - можуть померти від простого грипу в період з жовтня 2019 по березень 2020 року.

У Нью-Йорку риють братські могили для жертв коронавірусу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188397
 
 
 Топ коментарі
 
у раши и мацквы есть реальный шанс "догнать и перегнать" и омерику, и нью-йорк. как дидыхотели.
 показати весь коментар
 
Простые гробы - необтёсаная доска, даже не обитые драпировкой. Это бездомных, бомжей, неизвестных... хоронят, а не от корововируса. А то, шо ритуальщики в костюмах - так карантин. Короче очередная туфта.
 показати весь коментар
 
Кстати, эта тема усиленно ольгинскими в рашке разгоняется. Мол, пиндосы сжигают и зарывают в братских могилах, а у нас всё ровно... Похоже на очередной кацапесдальский фейк, как военные грузовики в Италии.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Образився? Ну ладно, не буду чіпати бідненького.
 показати весь коментар
 
Нет.
Просто, не хочу посягать на твой ареал обитания.
 показати весь коментар
 
Кацапские ухи сторчат шо капец.
"Родина" - сезон 2ой.
Кстати годный сериальчик.
 показати весь коментар
 
 
Абідно за москалів, що вчергове всрались? Час вже звикати.
 показати весь коментар
 
 
В мацьквє, зсрання кілометрові затори «швидких», а цензор, про браццькіє могіли в Нью - Йорці.
 показати весь коментар
 
 
дебил кацапский, все уже видели что для вас, полудохлых, в мацкве уже даже в больницах мест нет, а оно пытается тут высраться)))
 показати весь коментар
 
 
Москальська звичка, кричати "держи вора".
 показати весь коментар
 
 
не постите фейки. это происходит десятелетиями на определенном острове где хоронят бездомных
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Прозрели почитатели цензора.
Почитывайте и дальше. В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 8549
 показати весь коментар
 
Мда. "Наддержава" по всьому світу стреляє маски, риє "братські могили". Схоже бульбашка лрпнула, друкарський верстат ще працює, а виробництво все в Китаї.
 показати весь коментар
 
Угу, США купило в рашки маски, що американці направили на допомогу Китаю.
 показати весь коментар
 
Мда. що жертимуть наші грантожери, ботоферми якщо Америка повернеться туди де вона віками й була до початку ХХ ст.
 показати весь коментар
 
Та пофіг що вони будуть жерти, а от хто буде годувати московитів як американці їх годували в кінці 19 ст? До речі, хто купив шматок Росії в середині 19 ст, чи ви маєте на увазі повернення США в 19 ст це покупка нових шматків росії?
 показати весь коментар
 
 
Кацапи стануть провінцією КНР. Тут без варіантів. Імх якщо Корона лабораторна робота китайців, Захід швидко не вирулить, в світі буде зовсім скоро одна наддержава. Уже й де-юре.
 показати весь коментар
 
Не стануть, можливо шматок Сибіру і ДС, китайці історично не лізуть так далеко на північ.
 показати весь коментар
 
Пішов нахер півень москальский.Взрыв в российской лаборатории «Вектора» в Кольцово, прогремевший 16 сентября 2019 года, также находится в фокусе внимания - как разведки США, так и китайских товарищей, кровно заинтересованных в поисках первых шагов вырвавшейся на свободу инфекции. Уже сейчас понятно, что человечество столкнулось с рукотворным модифицированным вирусом, способным к мутациям. И теперь заинтересованные стороны должны ответить на вопрос: с чьим конкретно «биологическим Чернобылем» мы имеем дело? Кому предъявлять итоговый счет: китайцам или русским?
 показати весь коментар
 
 
если будет доказано «Векторное» происхождение вируса - тотчас признают Россию биологически опасной для всего мира территорией. И закроют её навсегда. И заморозят счета, и недвижимость заморозят. А уж что будет с испанским общаком - и подумать страшно. И если тушку пахана братва сегодня бережет - то исключительно для того, чтобы предъявить потом разъяренной мировой общественности: на вертеле и в хорошо прожаренном виде. Вот и посылает он военных вирусологов в Италию, чтобы подсматривали, подслушивали и принюхивались.
 показати весь коментар
 
 
а разве при эпидемиях хоронят. а не кремируют?
 показати весь коментар
 
Удивляют комментарии, что это фейк. Понятно что так хоронят бомжей. Но дело в том, что раньше захоронения проводили раз в неделю, а теперь каждый рабочий день. И всё это написано в статье.
 показати весь коментар
 
 
Нічого дивного, це найменш захищена верства населення, ну і відповідно карантин вони не тримають.
 показати весь коментар
 
 
Таке просто не можливо! Вже не зрозуміло що тут так не ховають і жодна місцева газета і телебачення про це не писали!
 показати весь коментар
 
Это не фейк. Там действительно хоронят бездомных или чьи тела не забирают родственники, но также правда в том, что там хоронят, в том числе умерших от коронавируса бездомных и тех, чьи тела родственники не забрали, и то, что резко возросло количество захоронений: если до вспышки коронавируса на острове хоронили около 25 умерших за неделю, сейчас столько хоронят каждые сутки. Информация совсем не с российского сайта, а с крупного британского медийного ресурса sky
com

news.sky.com/story/coronavirus-new-york-victims-without-family-buried-in-mass-grave-on-hart-island-11971679

Есть разница между 25 захоронений в неделю и в день?
 показати весь коментар
 
 
Моя версия. Настоятель Ионинского монастыря заболел короновирусом после богослужения возле храма, на открытом воздухе. Поскольку сейчас погода достаточно прохладная , а богослужение длится несколько часов -настоятель переохладился, у него снизился иммунитет, и вирус активировался.
Бомжи тоже переохлаждаются, поскольку зачастую живут на улице, их иммунитет ослабляется и вирус быстро идет в рост. Да, они умирают от короновируса, и их хоронят теперь больше на том острове.
Скорее всего , мы все, или большинство из нас, уже инфицированы, поскольку за всем не уследишь и все не дезинфицируешь, и мы не в пустыне живем. Потому избегайте ситуаций, в которых ваш иммунитет может быть снижен. А снижен он может быть от сквозняка, переохлаждения, недостаточного питания , хронического стресса, а так же таких вот публикаций, которые вызывают ощущение безнадежности. Да , мы сделали что смогли, раздобыли маски , накупили дезрастворов, держим социальную дистанцию...но нас заставляют сидеть в четырех стенах уже почти без еды. Об этом должно подумать правительство. У голодающего человека обнуляется иммунитет. И вирус идет в рост.
 показати весь коментар
 
Ну вот это вот неплохо. Очень очень неплохо.....и даже местами супер....
 показати весь коментар
 
"Модифікації масок для пірнання зараз використовують в усьому світі як засіб індивідуальної безпеки. У Дніпрі цей проєкт також втілився у реальність. Компанії-виробники масок для пірнання відгукнулися на потреби медичної спільноти і безкоштовно виклали файли з 3D-моделями конекторів для вірусно-бактеріальних фільтрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що система адаптації пірнальної маски дуже проста - спершу прибирається дихальна трубка, на її місце монтується надрукований пластиковий конектор, до нього приєднується дихальний вірусно-бактеріальний фільтр.
Переваги такої системи в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність та ергономічність, а також можна уникнути пролежнів обличчя при тривалому використанні.
За особливої потреби така система може бути підключена до апарату ШВЛ у режимі самостійного дихання під постійним позитивним тиском. Такий підхід у лікуванні ускладнень COVID-19 вказаний у проміжній інструкції ВООЗ.
Оскільки місія виключно волонтерська, кожна виготовлена система безкоштовно потрапить до лікарів-анестезіологів, середнього медперсоналу, які працюють в лікарнях першої хвилі м. Дніпра та Дніпропетровської області, що контактують з хворими COVID-19.
 показати весь коментар
 
The Guardian.
https://www.theguardian.com/global/video/2020/apr/10/aerial-video-shows-mass-grave-on-new-york-citys-hart-island-amid-coronavirus-surge-video

"Поскольку Нью-Йорк имеет дело с растущим числом погибших от коронавируса и сокращением мест в моргах, городские власти сократили время, в течение которого будут хранить невостребованные останки, прежде чем они будут похоронены на общественном кладбище на острове Харт."


 показати весь коментар
 
Заголовок в духе кацапских инфо-помоек. Вполне достойно.
 показати весь коментар
 
Это фейк, уже разбирали. Там хоронят неопознанных и невостребованных. И это было еще задолго до коронавируса.
 показати весь коментар
 
Зря США торговую войну с Китаем устроили, такихмогил по всей Омерике будет теперь очень много.
 показати весь коментар
 
Вас з Мацькви ще випускають? Кажуть, що хочуть її огородити, щоб ви там всі тю-тю. Нє?
 показати весь коментар
 
странный метод захоронения, на долго хватит того острова ?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору