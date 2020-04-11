 Зеленський вшанував пам'ять пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.
В ОП нагадали, що цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 "Град" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 зазнали поранень різного ступеня важкості. Президент ушанував пам'ять загиблих та поклав до меморіалу квіти.
Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.
Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.
Шлем Зеленского@shlemofondo33
В семье Зеленских сегодня ночью был грандиозный скандал.
Сценарии для онлайн школы писала Елена Зеленская.
Все ошибки были прописаны в сценарии.
Зеленский сорвался и обматерил Зеленскую.
Елена Зеленская все время плакала.
кияшко, есть, чтой-то скандинавское в этом
(и даже кепи не дали... ибо позора с каской хватило на полгода для мемов))))