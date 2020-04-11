 Зеленський вшанував пам'ять пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

В ОП нагадали, що цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 "Град" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 зазнали поранень різного ступеня важкості. Президент ушанував пам'ять загиблих та поклав до меморіалу квіти.

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.

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Фото: ОП