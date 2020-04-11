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 Зеленський вшанував пам'ять пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою. ФОТОрепортаж

Перебуваючи з робочою поїздкою в зоні проведення Операції об'єднаних сил, президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка-Донецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

В ОП нагадали, що цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 "Град" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 зазнали поранень різного ступеня важкості. Президент ушанував пам'ять загиблих та поклав до меморіалу квіти.

Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 01

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 02

Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.

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Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 03
Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 04
Фото: ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188390
 
 
 Топ коментарі
 
Не надо Зеленского пускать к таким памятникам - это сплошное лицемерие.
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Вовік нап'ялив форму. І де він встиг відслужити?
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Можна подумати, що йому на них не по х*й. Лицемірство, піар та брехня.
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Не надо Зеленского пускать к таким памятникам - это сплошное лицемерие.
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І вистачає нето совісті, не то наглості у портянки путєна. маскуєтиься корєш.
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Його не треба до них пускати, бо воно їх оскверняє.
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На днях вандалом було зруйновано памятник айдарівцям, на відио руйнівник неопізнана особа, реально зеленський
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Вовік нап'ялив форму. І де він встиг відслужити?
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Шлем Зеленского@shlemofondo33





В семье Зеленских сегодня ночью был грандиозный скандал.
Сценарии для онлайн школы писала Елена Зеленская.
Все ошибки были прописаны в сценарии.
Зеленский сорвался и обматерил Зеленскую.
Елена Зеленская все время плакала.
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она до слез стремится вернуться на родину предков, в таёжную швецию?...
кияшко, есть, чтой-то скандинавское в этом
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Вчительку готували у Трускавецькому університеті
Зеленський вшанував пам'ять пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою - Цензор.НЕТ 1076
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Можна подумати, що йому на них не по х*й. Лицемірство, піар та брехня.
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Та всі це знають, але ж можна ці пам'ятники не оскверняти соєю присутністю.
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Говорят что его жена нюхает наперегтнки ))))))
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Хай нюхає в кого хоче, аби це на країну не впливало.
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Вы реально думаете что это возможно? Оно ж страну пронюхает
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свого часу предметом гордощів і заздрощі був рюкзак єрмак
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Цинизм этого лживого до мозга костей недоразумения зашкаливает, и чем дальше, тем больше. Оно целенаправленно превращает ВСУ в недееспособную, фанерную структуру, и, тут же, глядя своими бесстыжими зенками в глаза тех, кто жизни и здоровье кладет на алтарь Отечества, начинает свои старые российские песни (речи) о главном. Черного кобеля-Иуду не отмоешь до бела, и имя Предателя навсегда останется покрытым позором в памяти украинцев.
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какие вокруг бубочки богатыри...
(и даже кепи не дали... ибо позора с каской хватило на полгода для мемов))))
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Фуфел пиарится в то время как ватные "коллеги" этих самых террористов вовсю поднимают головы в Украине при полном попустительстве и поощрении клована.
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Порох постійно щось відкривав,а той постійно когось вшановує...Може,наступний накінець буде садити...не чекаючи весни...
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насколько я помню, то там МОНка сработала от обстрела...а не погибли от обстрела...
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