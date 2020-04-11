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Все про:Запоріжжя (584) обвалення (81) ДСНС (2376)

 Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі. ФОТО

У суботу, 11 квітня, в Запоріжжі обрушився перший поверх багатоквартирного житлового 3-поверхового будинку на вулиці Павлокічкаська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 11 квітня о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію у 3-поверховому житловому будинку на вул.Павлокічкаська в Заводському районі Запоріжжя.


"Прибувши на місце події рятувальники встановили, що відбулося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал. Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 людей, решта, близько 40 людей - вийшли самостійно. Бійці ДСНС огородили осередок небезпеки та контролюють місце надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.

Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 01

На місці працюють співробітники поліції та представники органів місцевої влади. Співробітники газової служби перекрили газопостачання для запобігання вибуху. Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована.

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Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 02

Постраждалих внаслідок події немає. Наразі органами місцевої влади вирішується питання стосовно забезпечення мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт.

Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 03

Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 16 рятувальників.

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Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 04
Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 05
Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 06
Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі 07
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188387
 
 
 Топ коментарі
 


Пэт Люра сын печенега@Pet_lyra 5 ч

Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны.
Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну до абсурда, то лучше не придумать.
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Вот только не кизди - комуняки никогда ничего не строили! Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі - Цензор.НЕТ 6287 Только крали, врали и убивали! Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі - Цензор.НЕТ 2797 ДнепроГЭС построен американцами и немцами.
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хтось намагався у підвалі обладнати велике за площею приміщення і зруйнував стінку, яка виявилась несучою...таке буває часто...
або підвал затоплений і підмило ту ж таки стінку
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Пэт Люра сын печенега@Pet_lyra 5 ч

Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны.
Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну до абсурда, то лучше не придумать.
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Они враги. Враги, а не клоуны, понимаете, идиоты?
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это всё коммунисты виноваты -построили дом 70 дет назад вкак времянку но народ его использовал по принципу нет ничего постоянней времянки.. вот он и рухнул
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Вот только не кизди - комуняки никогда ничего не строили! Только крали, врали и убивали! Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі - Цензор.НЕТ 2797 ДнепроГЭС построен американцами и немцами.
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Был там пару раз проездом. Райончик там тот еще, в окружении промышленных заводов с видами на трубы и дымом самых разных цветов. Все вокруг уже давно надежно закапчено. Прикинь в таком жить?. А люди живут, кто деться никуда не может, кто свыкся обустроился привык под этот депресняк. И дом такой под стать всему.
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Будівля нагадує залізничні бараки часів імперії Миколи ІІ
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будивля нагадуе про 30 рокив незалежного зубожиння.
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В нього погані порівняльні якості, зате гарний розвиток речового апарату. Схоже це папуга))
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по сравнению с 1913 годом, дом хорошо выглядит.
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хтось намагався у підвалі обладнати велике за площею приміщення і зруйнував стінку, яка виявилась *******...таке буває часто...
або підвал затоплений і підмило ту ж таки стінку
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Соседи на первом этаже включили 95 квартал и так смеялись шо аж стены поломались)))))
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