 Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 11 квітня о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію у 3-поверховому житловому будинку на вул.Павлокічкаська в Заводському районі Запоріжжя.



"Прибувши на місце події рятувальники встановили, що відбулося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал. Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 людей, решта, близько 40 людей - вийшли самостійно. Бійці ДСНС огородили осередок небезпеки та контролюють місце надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють співробітники поліції та представники органів місцевої влади. Співробітники газової служби перекрили газопостачання для запобігання вибуху. Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована.

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Постраждалих внаслідок події немає. Наразі органами місцевої влади вирішується питання стосовно забезпечення мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт.

Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 16 рятувальників.

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Фото: пресслужба ДСНС