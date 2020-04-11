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 Київські новини, Суспільство
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 "Біля цієї стіни не соромно": чоловік у масці плаче біля Стіни пам'яті в Києві. ФОТО ДНЯ

Журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак зробив неймовірно зворушливе фото, на якому перед Стіною пам'яті з іменами загиблих українських воїнів плаче чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубчака у фейсбуці.

Біля цієї стіни не соромно: чоловік у масці плаче біля Стіни памяті в Києві 01

"Сидів хлопець і плакав.
Але біля цієї стіни можна. Біля цієї не соромно.
Та й людей не було. Карантин.
Може, тому і прийшов.

Я був зайвим", - написав журналіст у коментарі до знімка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188385
 
   
 Топ коментарі
 
А тварям зеленым стало "соромно"!! За героев Майдана, за войну с рашей!! Выбрали себе своего кумира!! При чем, 73% решило ВМЕСТЕ, что он лучший среди них!! Как можно быть такими ублюдками?!?!
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Зелена влада незабаром заборонить і плакати за загиблими майданівцями...
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То отримає физди. Якщо не вірить, най спитає в овоча.
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Це добре, що не чув, особливо коли вже знаєш, а ще краще, коли вже маєш "таке".
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У раші після провалу на нафтовому ринку зміна влади неминуча . Куди вони всі тікатимуть ?
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Я так вважаю, що до дружніх країн (Мозамбік, Зімбабве, Конго тощо). Куди ж ще?
А влада в них не зміниться доки пуйло живе.
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**** ОМАНОВСКАЯ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ПО СТАТЬЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА,А ДАЛЕЕ ПО СПИСКУ------ермаки,венедиктовы,портновы,следователи гбр,----НАДО ЭТО СУЧЬЮ ШОБЛУ ИЗОЛИРОВАТЬ И ЧЕМ РАНЬШЕ,ТЕМ ЛУЧШЕ !!!!
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Герої помирають за демократію а виродки нею зловживають !
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А хтос любить грошi и виддае за них життя украинцiв
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-Чим відрізняються антиукраїнські євреї в Україні від проукраїнських?
-Ординськими... менталітетом, мовою спілкування, методами дій, рівнем людяності...
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А тварям зеленым стало "соромно"!! За героев Майдана, за войну с рашей!! Выбрали себе своего кумира!! При чем, 73% решило ВМЕСТЕ, что он лучший среди них!! Как можно быть такими ублюдками?!?!
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Зеленський поклав квіти до пам'ятника жертвам німецького(!) нацизму.
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А ти думаєш за п'ять років десь зникли оті самі, що кричали ;нам майданіть нєкагда, ми работаєм!; та чекали російські війська з квітами?
Вони просто перестраждали, переничкарились і вибрали свого презедента.
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Це плаче честь, або совість. Безчестя не плаче - воно сміються, грає на балалайці і запкюускає св'яткові салюти. Можливо, люд на голосувала за це зелене неподобство і ткюепер плаче перед фото тих, кого підвела своїм голосуванням. У будь-якому разі людина зберегла честь.
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побратимів мабудь побачив... гарних, усміхнених на фото... як живих
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Нас окружила мгла могильными стенами...
Но бледная любовь стояла между нами...

(Тэффи)
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Банда зеленого наркомана скоро будет бежать, а под ногами будет гореть земля, если успеет убежать!
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У портнова , шария, зеленского и подобной шушеры нет никаких шансов перед памятью вменяемой части народа... Никаких.
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Здоровья парню, молодец, что в маске. Давайте беречь себя и своих близких: ВИДЕО
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Куда смотрит ГБР?! Срочно вручить подозрение за посягательство на конституционный строй!
Квратал-95 смотреть надо и "Сватов", а не у Стены памяти плакать.
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я не сижу там у стены, и никто там не погиб из знакомых и близких... но я тоже плачу каждый раз слезы накатывают и дух перехватывает... тяжело... за майдан события ...за погибших в АТО ...
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Низько схиляю голову перед Героями. Слава Героям
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московия чтоб уничтожить Украину
пошла на то, что скиздила у неё название Русь, обозвав всех у себя - «русскими»,
но она должна знать, что никто из украинцев не хочет быть и не будет в
прислугах у её гос.воров, не будет человеком второго сорта, каким -то униженным,
позорным рабом , которого они быстро во всех книжках для детей обзовут малороссом-
новоссом. Московия стала наглой таковой , только потому что у неё (пока что) …всего-
то навсего предостаточно природных ресурсов, которые она выдрала с кровью у других
народов, народов- рабов, позволивших ей это сделать с собою! Развалить московию,
забрать под контроль её ядерную дубину и лишить её огромных природных ресурсов -
должно быть и уже стало задачей всего человечества, если оно хочет жить мирно и
счастливо дальше! ЗЕ загляни ещё раз... но в глаза этим парням! Эти Герои отдали свою жизнь, потому что не хотели быть малороссами-рабами какой -то обосранной московии!!!
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Возможно родственник погибшего из Небесной сотни. В связи с последними событиями, возможно родственник того погибшего из Небесный сотни, который погиб от действий Татьяны Черновол.
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Хорошо, что в маске. Может Венедиктова на него дело не заведет.
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Без слез там находиться невозможно...
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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