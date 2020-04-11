 "Біля цієї стіни не соромно": чоловік у масці плаче біля Стіни пам'яті в Києві. ФОТО ДНЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубчака у фейсбуці.
"Сидів хлопець і плакав.
Але біля цієї стіни можна. Біля цієї не соромно.
Та й людей не було. Карантин.
Може, тому і прийшов.
Я був зайвим", - написав журналіст у коментарі до знімка.
А влада в них не зміниться доки пуйло живе.
-Ординськими... менталітетом, мовою спілкування, методами дій, рівнем людяності...
Вони просто перестраждали, переничкарились і вибрали свого презедента.
Но бледная любовь стояла между нами...
(Тэффи)
Квратал-95 смотреть надо и "Сватов", а не у Стены памяти плакать.
пошла на то, что скиздила у неё название Русь, обозвав всех у себя - «русскими»,
но она должна знать, что никто из украинцев не хочет быть и не будет в
прислугах у её гос.воров, не будет человеком второго сорта, каким -то униженным,
позорным рабом , которого они быстро во всех книжках для детей обзовут малороссом-
новоссом. Московия стала наглой таковой , только потому что у неё (пока что) …всего-
то навсего предостаточно природных ресурсов, которые она выдрала с кровью у других
народов, народов- рабов, позволивших ей это сделать с собою! Развалить московию,
забрать под контроль её ядерную дубину и лишить её огромных природных ресурсов -
должно быть и уже стало задачей всего человечества, если оно хочет жить мирно и
счастливо дальше! ЗЕ загляни ещё раз... но в глаза этим парням! Эти Герои отдали свою жизнь, потому что не хотели быть малороссами-рабами какой -то обосранной московии!!!