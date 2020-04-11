Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні. ФОТОрепортаж
За кілька годин до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус пацієнти, прибуло дві бригади швидкої допомоги. Одна з машин була з порожніми носилками.
Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв роботу медиків на камеру.
Олександрівської лікарні - помічника зеленого "слугі" Тищенка Дмитра Богдана?
Це злочинець із-за якого проводили евакуацію сотен хворих.
Решение о строительстве этой спец-больницы в чистом поле под Масквабадом принято 12 марта, 26 марта подвели воду и газ, а через неделю уже планируют завозить заражённую русню. Вот так работают в Жопе, а теперь давай про нас - почти Европу.
Опозиція "його королівської величності".
перетворився в клоуна(
Як взагалі можна було її ліквідувати? Це була здійснена диверсія Супрун проти держави.
за яку її варто повісити,розстріляти і четвертувати..(
Все що в них було це корито і взятки. Медицини в нас ще не було.
В реальності там грибок є і гора інших болячок, якщо дивитись на фото із Хуста.
Тому не дивно. До речі їх ніхто не закривав, закон зобов'язує щоб мінімум один такий заклад був в кожній області. По факту проводилась перевірка їх стану і ті що не відповідали нормам - місцева влада мала забезпечити сама. І тоді з ними підписав би договір НСЗУ. Чому сама? Та тому що її на це залишається більша частина податків.
- Коли СЕС почали реорганізовувати, бездумно взяли за основу якийсь сценарій. Його не можна реалізовувати наосліп, спочатку необхідно було з'ясувати, як він працюватиме в Україні. Профспілки подали позов до суду, і суд визнав, що ця реорганізація була зроблена незаконно, вона суперечить законодавству України. Після того, як Кабінет міністрів отримав це рішення суду, чиновники просто взяли і ліквідували її. Тобто замість незаконної реорганізації вони просто ліквідували СЕС. Робилося це під виглядом боротьби з хабарами... Але повірте, ліквідація служби цю проблему не вирішила ...
Зараз система повністю розбалансована. В екстреному порядку намагаються повернути людей, призначено головного санітарного лікаря, це добре, але вертикалі як такої на сьогодні немає. Але треба все ж таки справедливості заради сказати, що сьогодні повернули багатьох інфекціоністів, в оперативний штаб МОЗ із протидії коронавірусному захворюванню вперше включені троє колишніх санітарних лікаря, досвідчені люди, а також багато інших фахівців. Це вперше, адже п'ять років взагалі не було жодного інфекціоніста в Міністерстві охорони здоров'я, вони там були відсутні.