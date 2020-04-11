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 Фоторепортаж
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 Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні. ФОТОрепортаж

За кілька годин до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус пацієнти, прибуло дві бригади швидкої допомоги. Одна з машин була з порожніми носилками.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв роботу медиків на камеру.

Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 01
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 02
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 03
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 04
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 05
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 06

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Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 07
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 08Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 09
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 10Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 11
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 12
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 13
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 14

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188384
 
 
 Топ коментарі
 
нема такої тему у якій Ігор не професіонал Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы - Цензор.НЕТ 2689
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я перед новим роком мав можливість лікуватися там, в лор відділенні. то був такий треш(ремонт який тривав, туалети, душові, кухні), і що було добре то це лікарі- справжні специ в своєму ділі. центральна лікарня виглядає як повне ує...біще
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А цей дешевий намет на дворі це повне уродство! Що не можна було надувні намети поставити?
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просто нет у него табу ни в какой теме )
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ну так! у него такой крутой шеф, как онтоле, тоже и швец и жнец ))
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І це Київ. Уявіть собі, в якому стані лікарні в райцентрах. Кожна нова влада трубить про реформи в медицині і турботу про здоров`я пересічного гречкосія, - а по факту штукатурка вже 26 років відпадає і хворі самі купують ліки. Нічого не міняється в цій країні, крім гетьманів.
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через КП на нижньому фото ще восени можна було за 10-20 грн заїхати..цікаво, а як зараз..?
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У нас в Крижополі, так само. Навіть крутіше.
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та что с путыми носилками вернулась, это от простолюдина. обнаглел, начитался официальных алгоритмов и на их основании, - неделю температура под 39, кашель, задышка,... осмелился настаивать на приезде скорой. бригада с трудом отбилась от его назойливых требований сделать тест. еле-еле удрали. вот из-за таких пустых панических вызовов можно ведь и какого-нибудь депутата потерять типо яременко, с не табу насморком в отдельных местах.
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в стране два фронта и на передовой военные и врачи... всем сил!...
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Коли поліція, ДБР, Генпрокуратура затримають "мінера"
Олександрівської лікарні - помічника зеленого "слугі" Тищенка Дмитра Богдана?

Це злочинець із-за якого проводили евакуацію сотен хворих.
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но есть и не плохие новости из столицы запоребрика "в мацкве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь ***** ********, передает тасс". так может для профилактики снова её сжечь nach!, как ту колонию в ангарске? ))
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Пишут что это очередь на дезинфекцию. В Новогорской больнице не лечат вирус. Фантазер твой Пыхтин. Может напыхался.)
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Русня в организации и финансировании борьбы с вирусом это примерно Европа, мы - примерно Африка. Хотя смишные картинки могут улучшить настроение на несколько секунд.
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Русня это примерно жопа. Но ты думай что Европа Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 8
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Смишные поговорки тоже улучшают настроение. А теперь о грустном.
Решение о строительстве этой спец-больницы в чистом поле под Масквабадом принято 12 марта, 26 марта подвели воду и газ, а через неделю уже планируют завозить заражённую русню. Вот так работают в Жопе, а теперь давай про нас - почти Европу.
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 8720
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рашенТелеграмканали жаліються на українські фейки ))
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Украинцы здесь ни при чем. Похоже это очередной фейк от Навального.


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З Навальним все зрозуміло
Опозиція "його королівської величності".
перетворився в клоуна(
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ко-ко-ко ничегонет мывсеумрем дажемасок нетвбольнице
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Давайте поможем медикам - нужно лишь сидеть дома и соблюдать масочный режим: ВИДЕО
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Тільки "завдяки" пандемії на сьогодні ухвалене рішення, що фінансування інфекційних стаціонарів залишатиметься в колишньому обсязі, принаймні пообіцяли так зробити. Якби не ця пандемія, то вони просто перестали б існувати у нас, ці інфекційні стаціонари. А разом із ними перестали б існувати через скорочення лікарі-інфекціоністи. Ось і все, це позитивний бік пандемії. Як і відновлення санітарно-епідеміологічної служби.

Як взагалі можна було її ліквідувати? Це була здійснена диверсія Супрун проти держави.
за яку її варто повісити,розстріляти і четвертувати..(
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І нам ще всякі професорки з тяжкою формою ідіотизму розказують що в нас ніби до Супрун була медицина.
Все що в них було це корито і взятки. Медицини в нас ще не було.
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То Зеля за рік так вгробив передову лікарню європейського зразка )))
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В інфекційних відділенях є ШВЛ? Там є ізольовані бокси?
В реальності там грибок є і гора інших болячок, якщо дивитись на фото із Хуста.
Тому не дивно. До речі їх ніхто не закривав, закон зобов'язує щоб мінімум один такий заклад був в кожній області. По факту проводилась перевірка їх стану і ті що не відповідали нормам - місцева влада мала забезпечити сама. І тоді з ними підписав би договір НСЗУ. Чому сама? Та тому що її на це залишається більша частина податків.
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- Чому, на вашу думку, уряд ліквідував СЕС?


- Коли СЕС почали реорганізовувати, бездумно взяли за основу якийсь сценарій. Його не можна реалізовувати наосліп, спочатку необхідно було з'ясувати, як він працюватиме в Україні. Профспілки подали позов до суду, і суд визнав, що ця реорганізація була зроблена незаконно, вона суперечить законодавству України. Після того, як Кабінет міністрів отримав це рішення суду, чиновники просто взяли і ліквідували її. Тобто замість незаконної реорганізації вони просто ліквідували СЕС. Робилося це під виглядом боротьби з хабарами... Але повірте, ліквідація служби цю проблему не вирішила ...

Зараз система повністю розбалансована. В екстреному порядку намагаються повернути людей, призначено головного санітарного лікаря, це добре, але вертикалі як такої на сьогодні немає. Але треба все ж таки справедливості заради сказати, що сьогодні повернули багатьох інфекціоністів, в оперативний штаб МОЗ із протидії коронавірусному захворюванню вперше включені троє колишніх санітарних лікаря, досвідчені люди, а також багато інших фахівців. Це вперше, адже п'ять років взагалі не було жодного інфекціоніста в Міністерстві охорони здоров'я, вони там були відсутні.
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Паша, с тебя дисер можно писать по психиатрии Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 9991
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