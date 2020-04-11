 Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка. ФОТО

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Донецьку потихеньку крадуть плитку на Набережній, покладену в минулому ситому житті за часів України. Так цвіль під назвою "ДНР" поступово і зжере місто. Навіть доріжок не залишиться", - написав він у коментарі під фото.

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