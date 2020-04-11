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Все про:Донецьк (629) окупація (2196) Казанський Денис (157)

 Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка. ФОТО

В окупованому РФ Донецьку на Набережній методично крадуть плитку, якою вимощено пішохідні доріжки.

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Цвіль ДНР пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка 01

"У Донецьку потихеньку крадуть плитку на Набережній, покладену в минулому ситому житті за часів України. Так цвіль під назвою "ДНР" поступово і зжере місто. Навіть доріжок не залишиться", - написав він у коментарі під фото.

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Цвіль ДНР пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188376
 
 
 Топ коментарі
 
русский мир пришел-классика
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А у нас зелена пліснява з'їдає Україну.
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не скажи . я встречался с девушкой из Луганска ( переехала сюда еще до войны ) так вот из ее наблюдений . если оставить дом без присмотра в Луганске то обнесут в первую же ночь . свои же соседи . если оставить дом без присмотра у нас ( в Полтаве ) то обнесут . наверное . рано или поздно . а может и нет . а их дом в Ивано-Франковске . стоит не один год не тронутый . мало того соседи следят что бы не трогали
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Ну, скажемо відверто в нас народ не кращий..... Давайте не будемо самі себе на*обувати. Мишебратья... Різниця тільки в тому, що в нас в голові і царя не має.
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не скажи . я встречался с девушкой из Луганска ( переехала сюда еще до войны ) так вот из ее наблюдений . если оставить дом без присмотра в Луганске то обнесут в первую же ночь . свои же соседи . если оставить дом без присмотра у нас ( в Полтаве ) то обнесут . наверное . рано или поздно . а может и нет . а их дом в Ивано-Франковске . стоит не один год не тронутый . мало того соседи следят что бы не трогали
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Да тут страну не на кого оставить, чтоб не обнесли, не то что квартиру...
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смотря на кого оставили . если на циркача то да . если сам не сворует так дружков приведет
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Ти встречался с девушкой із луганска. Екстремал. Ну, що тебе не обнесла? Зараз девушки з любого міста тебе можуть так обнести і ще щось принести, що це від місця проживання не залежить. А плитку, урни, лавки і ялинки з іграшками в нас крадутькругом. Дикуни, що ще можна сказати.
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не знаю . умная и красивая девушка Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 5457
еще одно из ее наблюдений . когда переехала сюда первое время было непривычно . на переулке из соседей ни кто в тюрячке не сидел . в Луганске отсидели все мужики и половина женщин . для них это как у нас отслужить в армии . альтернативная служба Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 2910
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та кое где на Донбассе район на район даже в 2012 драться выходили
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В вас може і крадуть а в нас в Україні (Львів) і бруківочка з лавками стоїть і і ялинки ростуть,навіть в спальних районах замість сересеравськага асвальту бруківку стелять...Уявляєш?!?
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Та ти шо?! Ну,можливо бруківку ви не крадете, але що у вас на кордоні робиться і в Карпатах, може розкажеш? Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 3761
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Та я тобі багато чого можу розказати,навіть теорему Піфагора... але до чого тут кордон і Карпати? Ти ж писав про лавки і ялинки...Нє?
П.С. До речі,Львів кордону немає та і Карпати не у Львові... Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 6222
П.П.С. А що твориться на кордоні? Просвіти бо я не обізнаний?
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Ага, тобто кордону державного в Львівській області не має. І корумпованих прикордонників, митників, правоохоронців, державних службовців теж? А те що лісу у вас карпатського вже не має, то то ми знаємо, питання тільки чому? Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 5235
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а так хочется, что бы и у них, как на данбасе твоем было...уголёк вонючий, ты ж нам урку с тремя ходками подсунул благодаря Кучме поддонку....какие же вы мрази....украинською вiн тут базарит.
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так старшой там им сказал, шо если они сами всё не разворуют, то это могут сделать солдаты нато.
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То ху*ня...За то біндєравцев нєт,па рузькє гаваріть нізапріщяют і главноє... нахлєбніков із Євросоюза карміть нінада...
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Нормуль. Рано поки що вертати їх - є ще чим їм годуватись
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Та хоч якась різноманітність серед новин "Бубочка обісрався"
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То була некошерна "хахлацкая" плитка. Тепер правильну покладуть, скрєпну.
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Ниче страшного. Зелупа с Ермаком восстановят за наш счет и еще город-сад сепарам построят
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А у нас зелена пліснява з'їдає Україну.
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предприятия и железку руцкий мир уже распилил, очередь и до плитки дошла. В раиське нищета по-ходу образовывается.Так держать товарисчи!!!
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Где кацапо-фашисткая нечисть.там всегда так
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Странная реакция на порно у школьника.
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Конечно странная, сходя из того что вокруг тебя одни п.ларасы мальчик в первый раз увидел гетеросексуалов.
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Всё правильно, нечего скрепным свои каблуки сбивать о бандеровскую плитку. Пусть месят глину. Плесень "ДНР" пожирает город: на Набережной оккупированного Донецка стала пропадать плитка - Цензор.НЕТ 5537
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Чтобы как при царе-батюшке всё было.
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aθvilad͡ʒeɾar@azzafrok 8 апр.

Когда боевики днр захватили депутата Горловского горсовета Рыбака, они еще и забрали его машину. Потом они несколько лет ездили на ней по городу, даже не снимая номеров. Пару лет назад, то ли бухие, то ли под наркотой, они врезались на ней в столб. Разбитую машину просто бросили.
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и верещали что укры пришли их убивать! Забыли , с...ты, кто первый кровь пустил!
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Если не ошибаюсь, то в день захвата Рыбака одна известная шоу-студия давала там концерт и вечером в баре отдыхала...
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Этот день в истории.
11 апреля 1945 американская армия освободила концлагерь Бухенвальд, живыми оставалось 20.000 человек.
Увиденное американцами навсегда сформировало у них и всего цивилизованного мира подход "никогда больше", поэтому они и есть реальные освободители.
А мечтатели "можем повторить" - вечные оккупанты.

Плесень "ДНР" пожирает город: на Набережной оккупированного Донецка стала пропадать плитка - Цензор.НЕТ 3926
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Удивительно не то, что плитку воруют, а что еще не всю украли.
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Плесень "ДНР" пожирает дамбасов: на окраинах оккупированного Донецка стали массово пропадать дамбасы.
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Сидит в дяревне Ванька в сортире, а мимо идет бабка:
- Ванька! Бесстыжа твоя харя! Ты хотябы дверь на свой нужник повесил! Сидишь то, вон всю твою срамоту видать!
- Дверь?? А на хрена? Чего тут брать то??
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І нахрена нам тепер ці території? свої проблем повно, ще кармильцам відбудовувати!

Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 3109

А это почти центр города, в районе детской областной больницы
Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка - Цензор.НЕТ 6790
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Вообще-то крыша торгового ряда упала год назад. В ту зиму из-за снега опять же в Макаковке частично обрушилась крыша хрущевки, которую кажется так и не отремонтировали.
Мусор не убирался тогда же, потому что дороги не чистились от снега.

Сейчас в моем районе мусор вывозят каждый день.
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Буквы Р и А уже спи.дили козломордые любители местного кружка эзотерики, ведь РА это древнеегипетский бога солнца.
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При лучшей жизни? Её при яныке перед евро 2012 укладывали
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Там залишились майже всі хто ненавидить Україну. Для чого нам потрібен цей чиряк?! Ті хто толерантний до ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ, не робив злочинів проти неї і згоден переїхати на територію підконтрольну Україні створити всі умови для придбання житла на пільгових умовах та кредитах. А решта то є руський мір нехай і залишається на деградованій території. Ті ТЕРИТОРІЇ обявити окупованими і чекати часу вигідного для їх визволення. Час іде невпинно.
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Зєля такий самий російський шпигун, як і Янек з Пєцєю. Наші абинеюльки штовхають Україну в дупу так само, як і ватка свій Лугандон.
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чёрная ДыРа. молекулярный распад. а грят ани нас кармили...
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"ворованной плиткой вымощена дорога в рай", а рай им сам ***** обещал ))
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