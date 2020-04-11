 Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка. ФОТО

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"У Донецьку потихеньку крадуть плитку на Набережній, покладену в минулому ситому житті за часів України. Так цвіль під назвою "ДНР" поступово і зжере місто. Навіть доріжок не залишиться", - написав він у коментарі під фото.
еще одно из ее наблюдений . когда переехала сюда первое время было непривычно . на переулке из соседей ни кто в тюрячке не сидел . в Луганске отсидели все мужики и половина женщин . для них это как у нас отслужить в армии . альтернативная служба
П.С. До речі,Львів кордону немає та і Карпати не у Львові...
П.П.С. А що твориться на кордоні? Просвіти бо я не обізнаний?
aθvilad͡ʒeɾar@azzafrok 8 апр.
Когда боевики днр захватили депутата Горловского горсовета Рыбака, они еще и забрали его машину. Потом они несколько лет ездили на ней по городу, даже не снимая номеров. Пару лет назад, то ли бухие, то ли под наркотой, они врезались на ней в столб. Разбитую машину просто бросили.
11 апреля 1945 американская армия освободила концлагерь Бухенвальд, живыми оставалось 20.000 человек.
Увиденное американцами навсегда сформировало у них и всего цивилизованного мира подход "никогда больше", поэтому они и есть реальные освободители.
А мечтатели "можем повторить" - вечные оккупанты.
- Ванька! Бесстыжа твоя харя! Ты хотябы дверь на свой нужник повесил! Сидишь то, вон всю твою срамоту видать!
- Дверь?? А на хрена? Чего тут брать то??
А это почти центр города, в районе детской областной больницы
Мусор не убирался тогда же, потому что дороги не чистились от снега.
Сейчас в моем районе мусор вывозят каждый день.