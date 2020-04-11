 У ДТП на Рівненщині загинув закарпатський король контрабанди Горват на прізвисько Докі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Аварія сталася близько 6:40 на автодорозі Київ-Чоп. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
"На автодорозі поблизу села Велика Омеляна водій автомобіля Mercedes-Benz C-Class, - 45-річний житель Закарпатської області, - не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і на заокругленій ділянці дороги в'їхав у відбійник та перекинувся в кювет", - сказано в повідомленні.
Водій загинув на місці. Чи був він п'яним, стане відомо після проведення судово-медичної експертизи, зазначили в поліції.
Видання "Мукачево" з посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджує, що загиблий - Оттіло Горват із села Велика Бийгань, відомий на Закарпатті контрабандист на прізвисько Докі.
Судя по имени это мадяр.
Свидетелей этому много, в Реале в спам не отправите ))
Тут мутна ситуація - чи то мусори у бандюків "на шухєрі" стоять, чи то бандюки платять данину міністру макакову.
Хто буде новим "королем"?
- дааа.. красиво бабка ушла...
Душевно...
В рамках борьбы за престол!
Главного фигуранта спецоперации силовиков в Закарпатской области Аттилу Горвата по прозвищу Доки отпустили под домашний арест еще на выходных. Об этом пишет Mukachevo.net. Тот факт, что контрабандист уже дома, подтвердил глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.
Он считает, что спецоперация силовиков, которая прошла на Закарпатье на прошлой неделе, является не более чем пиар-акцией. В то же время, несколько местных жителей села Большая Бийгань, где живет Аттила Горват, рассказали, что видели Доки дома уже в понедельник, 20 ноября.
Как сообщалось, в Мукачево в санатории Карпаты 16 ноября в задержали жителя села Большая Бийгань Горвата Аттилу по прозвищу Доки по делу о контрабанде, организовавшего так называемую "частную границу".