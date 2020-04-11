 У ДТП на Рівненщині загинув закарпатський король контрабанди Горват на прізвисько Докі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Аварія сталася близько 6:40 на автодорозі Київ-Чоп. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

"На автодорозі поблизу села Велика Омеляна водій автомобіля Mercedes-Benz C-Class, - 45-річний житель Закарпатської області, - не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і на заокругленій ділянці дороги в'їхав у відбійник та перекинувся в кювет", - сказано в повідомленні.

Водій загинув на місці. Чи був він п'яним, стане відомо після проведення судово-медичної експертизи, зазначили в поліції.

Дивіться також: Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР. ФОТО

Видання "Мукачево" з посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджує, що загиблий - Оттіло Горват із села Велика Бийгань, відомий на Закарпатті контрабандист на прізвисько Докі.









