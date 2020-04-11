 Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі. ФОТО

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ.
"Вантажний літак Ан-124 перевіз кілька тонн терміново необхідного медичного обладнання з Китаю, зокрема 190 тисяч масок і 180 тисяч захисних костюмів. Рейс приземлився 9 квітня у Вроцлаві, Польща, для допомоги в боротьбі в цій країні з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п'яти літаків "Антонова" AN-124 упродовж декількох днів. Дев'ять союзників по НАТО (Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО із забезпечення і замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Галле.
До цього в рамках програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю до Чехії та Словаччини.
Шанхай! Загрузка груза 25 тонн 25000 . Обслуживание аэропорта -4000 Взлёт -посадка 10000. Итого: 39000 Шанхай - Алма-Ата 6 часов 70 тонн Пролёт 3000 Взлёт-посадка -обслуживание Алма-Ата 8000 .. Алма- Ата -Борисполь 6 часов... и так далее... А теперь умник сложи всё...и ужаснись!!! Ан-124 не предназначен для перевозки груза с малым весом. Это СПЕЦИФИЧЕСКИЙ самолёт !!!
https://www.youtube.com/watch?v=7hQsU7tCDsw
Немецкие асы дрожали бы при виде сего чуда!!!
Родись обратно!
Прикро, що Україна згідно: «Программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Источник: https://censor.net.ua/p3188374»,
а сама, не в НАТО.
Таран почав із заяви, що адаптація ЗСУ до стандартів НАТО - тепер недосяжна мета (його заява вступає у протиріччя з Конституцією).
Сьогодні стало відомо, що робота Офісу реформ МОУ є заблокованою. Як повідомила керівниця офісу Олеся Фаворська, серед іншого з 26 березня 2020 року усі перепустки експертів Проектного офісу до Міністерства оборони України та ГШ ЗС України (Повітрофлотський проспект, 6) було заблоковано і, як наслідок, остаточно заблоковано можливість роботи над проектами з оборонної реформи (позбавлено можливості брати участь в робочих нарадах, узгоджувати питання, отримувати кореспонденцію, працювати та комунікувати з підрозділами Міноборони та ГШ).
Станом на 30 березня 2020 року Проектним офісом реформ Міністерства оборони не було отримано жодної офіційної інформації щодо причин позбавлення права доступу, та щодо осіб, які ухвалили таке рішення.
Насправді, новий міністр не просто торпедує реформи. Необхідність їх продовжувати передбачена законодавством, Річною національною програмою Україна - НАТО та багатьма іншими документами. Вже неможливо просто взяти і закрити кордони Міністерства від реформ. Зупинка чи кроки назад у запровадженні життєво важливих реформ можуть мати дуже негативні наслідки для Збройних Сил, підтримки наших партнерів і союзників та ризики для євроатлантичної інтеграції.
Тобто міністр оборони, за призначення якого несе відповідальність особисто Зеленський, працює зараз на виконання інтересів Росії - країни, з якою у нас йде війна. Наразі, такі дії містять ознаки державної зради не менше, ніж плівки з братом Єрмака містять ознаки корупційних злочинів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909901-u-minoboroni-zaperecuut-blokuvanna-roboti-proektnogo-ofisu-reform.html
распад и неуважение
Медицинская одежда из Китая только что прибыла во Францию....
https://twitter.com/i/status/1248717023565303808
Из Украины маски вывозят.
Илларионов прямым текстом сказал в свежайшем интервью Алесе Бацман,
что Зеленский сзнательно работает во вред Украине.