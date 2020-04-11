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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі. ФОТОрепортаж

Увечері в Страсну п'ятницю, яку католицька і протестантська церкви цього року відзначали 10 квітня, Папа Римський Франциск I здійснив хресну ходу майже порожньою площею Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай ця процесія, в якій щороку беруть участь тисячі паломників з усього світу, відбувається біля стін Колізею в Римі. Однак цього року понтифіка супроводжували тільки п'ять в’язнів із тюрми італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ять лікарів і медсестер із Ватикану.

Учасники процесії пройшли від обеліска в центрі площі до східців собору. Під час ходи були зачитані медитативні роздуми на тему страждань Христа. Цього року вони були написані в’язнями в тюрмах та родиною жінки, яка стала жертвою домашнього насильства, повідомили у Ватикані.

Після ходи Франциск не виголосив промови чи молитви, як зазвичай, а лише кілька хвилин мовчки помолився. Так він вшанував пам'ять жертв пандемії коронавірусу.

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Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 01
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 02
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 03
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 04
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 05
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 06
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 07
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 08
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 09
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 10
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 11
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 12
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 13
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 14
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 15
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 16
Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188365
 
   
 Топ коментарі
 
Козлов! Притримай корону! Роги видно!
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Показав силу дебілів, жерущих щурів, здатних знищити світ!
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Коронавирус победил бога
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да вирус любого вирусолога победит, а не то что какого-то там бога. Может разве бога Нургла не победит Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи - Цензор.НЕТ 5779
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Римский прямо как наш зеленский. Тот тоже людей разгоняет когда на какое-то мероприятие приезжает Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі - Цензор.НЕТ 4795
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так Зеля хоть не прикрывается каким то "богом", а этот уповает на "муд.рость" какого-то "бога", а потом у негО же просит взять взад насланное "загрехинаши" Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі - Цензор.НЕТ 8954
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Так кого більше ховають, атеїстів, чи віруючих ?
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Бог це Віра....- а правдиву - від слова Правда, "Віру" перемогти неможливо ...- Людина всього навсього Смертна...
Але кАцапосвіту цього ніколи не усвідомити...
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"- чем ответит мацковский патриархат?
- да! чем?"
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Вірус передається не так через повітря як через руки.
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Не завидую Попе - обосрался по уши. Это же надо.... бормотать мантры чтобы тоТ кто наслал вирус "загрехинаши", ..... взял его взад Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи - Цензор.НЕТ 3588
А как же "навсеволябошья"? Вон, когда была чума - Климент нагнал веропитеков, сотни тыс. тоже "ход", против чумы..... 90% участников очень обрадовали гробовщиков))
Шизосекта это христоедение однако.
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Козлов! Притримай корону! Роги видно!
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подивись на "лайки" першого коментатора - як кацапня палиться...
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Самый главный пацан забил на эту тему. Как и на все остальные. Сказал, сами выкручивайтесь. И все эти ходоки ни к чему.
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)) а от даже антиресно, пожертвует параша ещё одного ***** из их запасника, на традиционное посещение всенощной? такого истинно верующего, как он ведь земля исчо не рождала, не то шо руцкие бабы. ну и его традиционных случайных рыбаков-апостолов тоже можно задействовать. уху посвятят и потом традиционно вкусят её плоти рыбной и бульона. такая себе скрепная версия плоти и крови.
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Грустное зрелище. Обычно на этой площади яблоку негде упасть.
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Китайський вірус показав усю фальш світових "релігій", а точніше - стародавніх міфів.
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Показав силу дебілів, жерущих щурів, здатних знищити світ!
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Пусть Зеленский с крестом профигарит по всей полосе соприкосновения на востоке страны.
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як прочитав про ув'язнених, одразу пригадалась недільна проповідь фельдкурата Ото Каца перед в'язнями
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лучше бы он не порожняком ходил, а продукты разносил по квартирам..
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Он не лох
Он никому ничего не должен
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гУндяев нальет ....- он много лярдов заработал...- кацапня схавает любє
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На фото жодної маски... Треба терміново гуманітарку висилати
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плохая постановка, можно было сделать шикарное и драматическое театрализованное действо: больше декораций, костюм и грима!
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Жаль, что не возможно обсудить ни с кем всю ту мистическую ерунду, которая происходит в мире. Просто никто в этом ничего не понимает. Ну, вот абсолютно никто. А на самом деле все так интересно закручивается, столько разных мистических и волшебных сил вовлечено в этот спектакль, что голова кругом идет. Но разобраться практически невозможно. Отсутствуют базовые знания по магии.
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Трудно сказать что это. Никто толком не знает. Но то что в ней прослеживаются закономерности, как и в обычной науке, известно давно. Вот только все очень сложно. Слишком много игроков играют в эту игру. Слишком мало знаний в распоряжении людей.
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Да, если прокачать телепатию, то можно загружать знания непосредственно в голову без обучения. Вот только телепатов практически не существует. Печалька. И многие тайны, которые скрыты в этом мире, без настоящей телепатии не разгадать.
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Да ничего коронавирус не победил. Все современные религии пережили эпидемии и войны даже покруче чем сейчас. И эту переживут.
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Зрелище страшное...апокалисис? Или религия стала пластичной?
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в писании написано :
«в конце времени соберу вас на земле, которую
обещал и узнаете, ...»
так что всё вполне закономерно
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таки у евреев почти 2000 лет не было своего государства ....
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Какой апокалипсис, возьмите себя в руки. Упитанный, чистенький обеспеченный дядька вышел от скуки во двор помолиться. Всё дорого, электричество горит без надобности.
Нет посетителей - это ещё далеко не апокалипсис. Апокалипсис начнётся с того, что к этому главпедофилу голодные через забор полезут за жрачкой, а охрана разбежится. Вот это будет первым актом апокалипсиса.
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апокалипсис это просто откровение, те не конец света
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кацапських тролів одразу видно - їх плющить від католиків
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хм, а по сути Папа первосвященник и для православных, как я понимаю,
просто они с ним не общаются, чтобы руку не целовать, гордые ...
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senia,православні не приймають Папу не через свою гординю.А через те,що у 1204році християни-католики,які зібралися на четвертий хрестовий похід визволяти Гріб Господній від невірних,заміть того,щоб добиратися до Ієрусалиму,приплили до Константинополя,обікрали його і спалили.Удар,нанесений тоді Константинополю був настільки потужний,що подальше завоювання Константинополя мусульманами і перетворення його на Істамбул зв'язують власне з цим історичним фактом.
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причина победы мусульман в том, что их религия делала , на тот момент,
их более цивилизованными и следовательно у язычников , хоть и назывались иначе, не
было шансов, к слову, Кафедра ортодоксов сохранена именно мусульманами,
хоть я и не понимаю ничего в этой религии
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