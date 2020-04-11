 Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.
Зазвичай ця процесія, в якій щороку беруть участь тисячі паломників з усього світу, відбувається біля стін Колізею в Римі. Однак цього року понтифіка супроводжували тільки п'ять в’язнів із тюрми італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ять лікарів і медсестер із Ватикану.
Учасники процесії пройшли від обеліска в центрі площі до східців собору. Під час ходи були зачитані медитативні роздуми на тему страждань Христа. Цього року вони були написані в’язнями в тюрмах та родиною жінки, яка стала жертвою домашнього насильства, повідомили у Ватикані.
Після ходи Франциск не виголосив промови чи молитви, як зазвичай, а лише кілька хвилин мовчки помолився. Так він вшанував пам'ять жертв пандемії коронавірусу.
Але кАцапосвіту цього ніколи не усвідомити...
- да! чем?"
А как же "навсеволябошья"? Вон, когда была чума - Климент нагнал веропитеков, сотни тыс. тоже "ход", против чумы..... 90% участников очень обрадовали гробовщиков))
Шизосекта это христоедение однако.
Он никому ничего не должен
«в конце времени соберу вас на земле, которую
обещал и узнаете, ...»
так что всё вполне закономерно
Нет посетителей - это ещё далеко не апокалипсис. Апокалипсис начнётся с того, что к этому главпедофилу голодные через забор полезут за жрачкой, а охрана разбежится. Вот это будет первым актом апокалипсиса.
просто они с ним не общаются, чтобы руку не целовать, гордые ...
их более цивилизованными и следовательно у язычников , хоть и назывались иначе, не
было шансов, к слову, Кафедра ортодоксов сохранена именно мусульманами,
хоть я и не понимаю ничего в этой религии