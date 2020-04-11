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 Політика України, Фоторепортаж
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 Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка і компанія "Рошен" передали до лікарень Києва 8 150 захисних костюмів, ще понад 12 тис. комплектів передано в регіони.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"20 000 захисних костюмів для медичних працівників від п'ятого президента України Петра Порошенка вже доставлено з Китаю, розподілено і відправлено до лікарень різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в лікарні Києва передано 8 150 захисних костюмів, ще 2 300 надано медустановам Київської області. У Чернівецьку область спрямовано 3 000 костюмів. У Вінницьку область - 2 200, в Чернігівську - 1 650 штук, на Полтавщину - 400 костюмів.

У Тернопільську та Івано-Франківську області доставлено 700 костюмів. У лікарні Львівщини та Одещини направили 400 костюмів. У Рівненську і Черкаську області - 300 комплектів.

На Волинь, у Запоріжжя, Дніпро, Суми, Кропивницький, Харків, Хмельницький та на Закарпаття передали 700 костюмів.

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"Лікарі мають бути забезпечені необхідними засобами захисту. Компанія "Рошен" уклала додаткову угоду, було здійснено цього тижня проплату, і загальна кількість захисних костюмів, якими будуть забезпечені українські лікарі, перевищує 130 000 штук. Це дасть можливість на перший період мати надійний захист, бахіли, маски, захисні костюми, які дозволять захистити здоров’я лікарів", - повідомив  Порошенко.

Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів 01
Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів 02
Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів 03
Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів 04
Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів 05

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Повідомляється, що такі партії захисних костюмів буде доставлено в Україну упродовж квітня.

"Також коштом Фонду Порошенка відновлюються апарати штучноі вентиляції легень у різних медичних закладах на території всієї країни. Крім того, фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі. Це, зокрема, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцеві насоси, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи, а також спеціальні окуляри, маски, рукавички та інше необхідне спорядження", - розповіли в пресслужбі політсили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188359
 
   
 Топ коментарі
 
барыгамарадер
а янелох хороший
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спасибо - лучшему Президенту Украины
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Зебилы выкатили тяжолое оружие - зешизика)
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Баба Юля придёт -порядок наведёт ! Уберет всю зелень и посадит петрушку ! Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 7826
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Чего же их не производят в Украине? Почему уничтожена медицина? Почему в Украине нет государства,где вы передаёте костюмы? Почему? Может потому что за воровством все просрано? И может для кого то вы на белом коне для меня вы негодяй укравший у Украины будующее и тут костюмы ничего не дадут ничего.
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Партия Медведчука передала 100 000 одноразовых шприцов и к ним 100 000 запасных иголок,а также 100 000 учебников русского языка
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Цікаво, скільки подібних костюмів передала в лікарні діюча влада, якщо менше 20 000 то слід відкривати кримінальне впровадження проти Порошенка за узурпацію влади.
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Порох купив всього 20 тисяч кстюм1в та п1ариться на цьому.Хай краще бере приклад з1 слуг урод1в,,як1 тихо без шуму передали т1льки в одессу 100 000 лист1вок про КВ,знаюч1 люди рекомендовують використовувати зам1сть туалетно1 бумаги,при цьому з вдякою згадуючи перЗЕдента.
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На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. /Коломойский оценил свои активы в (всего лишь) $8 миллиардов 05.07.19
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чому така велика кількість саме Столиці?

Закони піару ніхто не відміняв.
ЗОКРЕМА -піаритись НЕОБХІДНО У МІСЦІ МАКСИМАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗМІ.
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