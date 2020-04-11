 Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"20 000 захисних костюмів для медичних працівників від п'ятого президента України Петра Порошенка вже доставлено з Китаю, розподілено і відправлено до лікарень різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в лікарні Києва передано 8 150 захисних костюмів, ще 2 300 надано медустановам Київської області. У Чернівецьку область спрямовано 3 000 костюмів. У Вінницьку область - 2 200, в Чернігівську - 1 650 штук, на Полтавщину - 400 костюмів.

У Тернопільську та Івано-Франківську області доставлено 700 костюмів. У лікарні Львівщини та Одещини направили 400 костюмів. У Рівненську і Черкаську області - 300 комплектів.

На Волинь, у Запоріжжя, Дніпро, Суми, Кропивницький, Харків, Хмельницький та на Закарпаття передали 700 костюмів.

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"Лікарі мають бути забезпечені необхідними засобами захисту. Компанія "Рошен" уклала додаткову угоду, було здійснено цього тижня проплату, і загальна кількість захисних костюмів, якими будуть забезпечені українські лікарі, перевищує 130 000 штук. Це дасть можливість на перший період мати надійний захист, бахіли, маски, захисні костюми, які дозволять захистити здоров’я лікарів", - повідомив Порошенко.











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Повідомляється, що такі партії захисних костюмів буде доставлено в Україну упродовж квітня.

"Також коштом Фонду Порошенка відновлюються апарати штучноі вентиляції легень у різних медичних закладах на території всієї країни. Крім того, фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі. Це, зокрема, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцеві насоси, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи, а також спеціальні окуляри, маски, рукавички та інше необхідне спорядження", - розповіли в пресслужбі політсили.