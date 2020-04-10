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Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
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 Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Знову русофобія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Совсем плохой стал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ігор Валерійович особисто сказав!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Зовсім трішки поправимо...

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Подобається?

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова немає дати другого читання "антиКоломойського" законопроєкту: Таблиця з поправками ще не сформована

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

На правах реклами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

На новий лад...

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кінець карантину

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Російські гірки

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Бункер

Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Вічний карантин

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188310
 
   
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Доведеться його швидко постарити, хоча б за наступний місяць.
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Брехало ж, що лише на один строк приперлося...
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"Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків і школярів. Помилитися - не страшно. Страшно - за все своє життя не створити нічого. Страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188280 Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2157
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Лариса Сарган@SarganLarysa 14 ч

Сніданок на 1+1 активно захищає вчителів: то все хвилювання, стрес, немає учнів, а є камери тощо.
Ок. Дитина, що здає ЗНО у реально стресових умовах - поліція, обшуки кишень і перевірка документів, вчителі-наглядачі - це не стрес?
Але помилка вчителя допускається, а учня - Ніт!
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Лєнка только такое и могла наснимать - не просыхает баба.
И уже в обносках ослиной секретутки Мендель инстаграмится. Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6001
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Залишилося тільки ще порівняти країну з розбитим коритом.
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Вот именно, Вова, пора !
Лапотки одел и шуруй на ... ! 😂
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Та ну, канешно, котя прочитав stand here...
А єслі не було написано, то поперся б далі...
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И оно надо было Коломойского трогать? Всю страну закошмарил же. Либо дожимать надо было, либо вообще не рыпаться. Теперь трястись - решит ли дедушка сделать дефолт, или пощадит(если выгодно). Будет "гореть вечно" же, неужели не боится?
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От не треба було Порошенка трогать. При ньому ми вже й забули про Беню....
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Леша Ступин наверно превзошел Пикассо и Моне.ТАЛАНТИЩЕ!!!.
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