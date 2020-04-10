 Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Знову русофобія
Совсем плохой стал...
Ігор Валерійович особисто сказав!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу
Зовсім трішки поправимо...
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На новий лад...
Кінець карантину
Російські гірки
Бункер
Вічний карантин
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Лариса Сарган@SarganLarysa 14 ч
Сніданок на 1+1 активно захищає вчителів: то все хвилювання, стрес, немає учнів, а є камери тощо.
Ок. Дитина, що здає ЗНО у реально стресових умовах - поліція, обшуки кишень і перевірка документів, вчителі-наглядачі - це не стрес?
Але помилка вчителя допускається, а учня - Ніт!
И уже в обносках ослиной секретутки Мендель инстаграмится.
Лапотки одел и шуруй на ... ! 😂
А єслі не було написано, то поперся б далі...
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