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Все про:NASA (26) підпал (309) пожежа (2086) Чорнобиль (132)

 Пожежу під Чорнобилем видно з космосу, - NASA. ФОТО

Супутник Національного управління з аеронавтики і вивчення космічного простору США (NASA) сфотографував, який вигляд з космосу має пожежа в зоні відчуження ЧАЕС.

Фото опубліковано на сайті NASA, інформує Цензор.НЕТ.

"Супутник Suomi NPP від ​​NASA зняв кадр пожежі, викликаної людиною, у Чорнобильській атомній електростанції в Україні", - сказано в повідомленні на сайті організації.

У відомстві додали, що площі пожеж становлять близько 100 гектарів.

Зазначається що сам знімок було зроблено ще 5 квітня.

Пожежу під Чорнобилем видно з космосу, - NASA 01

Дивіться також: Шоста доба боротьби з пожежею в Чорнобильській зоні: рятувальники показали фото. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

5 квітня там знову зафіксували займання. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Зловмисника, із вини якого вигоріли 5 га в Чорнобильській зоні, встановлено. Йому вручили підозру.

Станом на п'ятницю, 10 квітня, боротьба з пожежею в лісництвах у зоні відчуження продовжується шосту добу. Згідно з прогнозами, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря має потрапити в столицю, але загрози здоров'ю киян воно не несе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188270
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку спиляли, потім зпалили, зараз списують.
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Пока это невозможно. Лучшие спутники видят пиксели в 10-15 сантиметров. Номера машин всё же миниатюрнее
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позорище, а не власть - ни одной проблемы решить не может.
поправки нужны?
паликматеры ждут!
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Спочатку спиляли, потім зпалили, зараз списують.
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с космоса можно увидеть и номер автомобиля с современным разрешением камер...
что за бред?
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Пока это невозможно. Лучшие спутники видят пиксели в 10-15 сантиметров. Номера машин всё же миниатюрнее
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ну ОК..., проверил - вы правы..., но хороший костер для шашлыка будет уже виден..
вот к примеру разрешение для гражданского пользования с разрешением не 10-15 см, как вы правильно написали, а 40...

Не так давно компания впервые опубликовала пробные снимки разрешением 40 см. На сегодня это самые детальные спутниковые снимки, которые когда-либо были легально и открыто опубликованы.

Для примера DigitalGlobe выложили снимки Мадрида.



Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA - Цензор.НЕТ 4784

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Це те, що було у військових приблизно від 20 років тому.
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Короновирус осваивает ближний космос Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA - Цензор.НЕТ 1708
"09.04.2020. Корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления."
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Косплей рашки какой-то. Когда косплей Европы будет?
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Сча вiслюк еще вторым Чернобылем "прославится"! (не дай Бог)...
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кацапов на помощь позовите - те со своими дровами на танках приедут.
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позорище, а не власть - ни одной проблемы решить не может.
поправки нужны?
паликматеры ждут!
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"Є чим пишатись". Якщо не может впоратися самостійно, чи не варто поросити допоги у Європи?. Чи почекаєте ..? Може вигорить, а може дощ загасить. В усьому бардак і нищення
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Вижу ботофермы зеленого говна снова принялись за работу, в любой статье лезут и пытаются дискредитировать помощь от Порошенко, дебилы, этот номер больше не пройдет, все уже увидели, что из себя представляет зеленое говно!
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надо участки леса всегда разделать секторами, чтобы если загорелся сектор какой то, то огонь дальше сектора не пойдет. Потому что вокруг сектора будут все вырубленные деревья. пламя дойдет до этой границы и потухнет. Нельзя делать лес сплошной!
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Ліс після пожежі:
Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA - Цензор.НЕТ 9479

Горить село Стара Марківка:
Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA - Цензор.НЕТ 4626

Більше фото (ВВС): https://www.bbc.com/ukrainian/news-52242276
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Судя по карте там киллометров 70-80 от Чернобыля. Хотя радиоактивные осадки после аварии выпадали в основном как раз на север и на запад от станции.
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дивлячись на знімок то це не зовсім чорнобиль...
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Может кто подскажет ,где можно увидеть фото ублюдка,подпалившего чернобыльскую зону?
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