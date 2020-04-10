 Пожежу під Чорнобилем видно з космосу, - NASA. ФОТО

Фото опубліковано на сайті NASA, інформує Цензор.НЕТ.
"Супутник Suomi NPP від NASA зняв кадр пожежі, викликаної людиною, у Чорнобильській атомній електростанції в Україні", - сказано в повідомленні на сайті організації.
У відомстві додали, що площі пожеж становлять близько 100 гектарів.
Зазначається що сам знімок було зроблено ще 5 квітня.
Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
5 квітня там знову зафіксували займання. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.
Зловмисника, із вини якого вигоріли 5 га в Чорнобильській зоні, встановлено. Йому вручили підозру.
Станом на п'ятницю, 10 квітня, боротьба з пожежею в лісництвах у зоні відчуження продовжується шосту добу. Згідно з прогнозами, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря має потрапити в столицю, але загрози здоров'ю киян воно не несе.
что за бред?
вот к примеру разрешение для гражданского пользования с разрешением не 10-15 см, как вы правильно написали, а 40...
Не так давно компания впервые опубликовала пробные снимки разрешением 40 см. На сегодня это самые детальные спутниковые снимки, которые когда-либо были легально и открыто опубликованы.
Для примера DigitalGlobe выложили снимки Мадрида.
"09.04.2020. Корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления."
поправки нужны?
паликматеры ждут!
Горить село Стара Марківка:
Більше фото (ВВС): https://www.bbc.com/ukrainian/news-52242276