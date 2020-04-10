 Пожежу під Чорнобилем видно з космосу, - NASA. ФОТО

Фото опубліковано на сайті NASA, інформує Цензор.НЕТ.

"Супутник Suomi NPP від ​​NASA зняв кадр пожежі, викликаної людиною, у Чорнобильській атомній електростанції в Україні", - сказано в повідомленні на сайті організації.

У відомстві додали, що площі пожеж становлять близько 100 гектарів.

Зазначається що сам знімок було зроблено ще 5 квітня.

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Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

5 квітня там знову зафіксували займання. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Зловмисника, із вини якого вигоріли 5 га в Чорнобильській зоні, встановлено. Йому вручили підозру.

Станом на п'ятницю, 10 квітня, боротьба з пожежею в лісництвах у зоні відчуження продовжується шосту добу. Згідно з прогнозами, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря має потрапити в столицю, але загрози здоров'ю киян воно не несе.