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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (545) пожежа (2086) ДСНС (2372)

 Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Попри всі запроваджені заходи фахівцями ДСНС люди продовжують безконтрольно випалювати суху рослинність на відкритих територіях, від яких вогонь щодня перекидається на лісові масиви, житлові, господарські та адміністративні будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зокрема, 9 квітня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про займання сухої трави в с. Світин Житомирського району.

Після прибуття Державної пожежно-рятувальної частини на місце події з’ясувалося, що вогонь від сухої трави з поля поширився на лісосмугу. Горіння відбувалося на загальній площі близько 1 га. Першочергово рятувальники зосередили свої сили на відбиття вогню від лісопосадки. О 14:11 пожежу було локалізовано.

Доки бійці ДСНС поїхали на дозаправку водою, на відстані близько 100 м від місця пожежі хтось знову підпалив лісову підстилку. Одразу на місце події прибули лісівники. Також через вітряну погоду вогонь підійшов до трьох недобудованих дерев’яних будівель. На допомогу були залучені додаткові сили і засоби.

Спільними зусиллями о 17:26 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити перекидання полум’я на дерева та будівлі.

На ліквідації надзвичайної події працювало 11 пожежників на двох автоцистернах та 3 лісівники. Причини виникнення обох загорянь наразі встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Житомирщині виявили 21 новий випадок COVID-19: загалом випадків 52, - ОДА

Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС 01
Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС 02
Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188214
 
 
 Топ коментарі
 
Сажать нужно граждан. Где закон об уголовной ответственности? Депутаты ждут пока их подпалят? Где обращение к гражданам по телевизору? Бардак сплошной.
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... не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок.
Це не громадяни, а наволоч без мізків. Дозволити стріляти їм по ногах. В голову "бесполезно"
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это подсознательное желание глупого человека " обновить травку" . Еще от одной идиотки слышал " старая травка сгорит и пепел хорошое удобрение" в тот же день поджигательница погибла задохнувшись в дыму своего же сарая.
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кто-нить мне может объяснить, отчего ентим поджигателям неймётся?
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Злость, ненависть, психопатия. Это все последствия якобы борьбы с вирусом. Процент пролетариев, которым нечего терять кроме своих цепей, с каждым днём растет что куда там тому вирусу.
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это подсознательное желание глупого человека " обновить травку" . Еще от одной идиотки слышал " старая травка сгорит и пепел хорошое удобрение" в тот же день поджигательница погибла задохнувшись в дыму своего же сарая.
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... не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок.
Це не громадяни, а наволоч без мізків. Дозволити стріляти їм по ногах. В голову "бесполезно"
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Сажать нужно граждан. Где закон об уголовной ответственности? Депутаты ждут пока их подпалят? Где обращение к гражданам по телевизору? Бардак сплошной.
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Да , и возможно это диверсия агрессора, такое тоже может быть.
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Кацапи нагортають - дурні ведуться і самі палять свою хату , кляті . Замість того , щоб палити кацапів ...
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А не пробовали сотрудники МЧС, естественно с разрешения суда, поджигать хаты и дома этих поджигателей? Вместе с поджигателями. Что то мне подсказывает, если в каждом селе один раз провести такую профилактическую процедуру, то в этом селе, лет 50, как минимум, ни кто ни чего поджигать не будет. Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2272
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А вот эта душевнобольная получила по заслугам.
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у Черновол скорее всего тоже биполярное расстройство. Оч.похоже как врач говорю.
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Тут я с вами могу немножка таки даже согласиться.
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Смотрите как МОЗ разворовывает китайские поставки по борьбе с коронавирусом! Распространяйте! Расследование "СХЕМЫ". https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=LAcO5jP3lYs&feature=emb_logo
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Вот мне интересно, почему эти суперпреступления не расследует прокуратура, СБУ и т.д. Почему это расследуют журналисты. Кругом воровство, наглое, неприкрытое, и всем службам пох. Зачем такая власть? Медицина развалена и разворована. ЖАХ.
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Лора, скажи честно, ты этим вопросом задаёшься последний год или... последние 29?
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Это называется деструктивное поведение. Люди в ответку начали с самого малого - поджогов травы. Дальше - больше. Вот и вся польза от так сказать карантина. Далі буде.....
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дебіли після Союзу весь час траву палять ...при Союзі такого не було майже ...у тюрму ніхто не хотів
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Какая ответка!? Идиоты, поджегами занимаются ежегодно!, весь весенне-летне-осенний период! Причём не только рядовые, но и "хермерня" на полях и пустырях рядом с полями а также сельсоветы чтобы не тратится на уборку тех же пустырей и обочин дорог.
Это власть, хер положила на весь этот бардак с пожегами и не реагирует надлежащим образом, применяя адекватные наказания!
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правоохоронний блок в Україні за визначенням положив хер на все, окрім кришування наркотрафіку і грабунку природних ресурсів.
П.С.
нє ну ще знежкоджувати онлайн-повій. це в них на солоденьке
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Це якась дурня.. і в чому сенс не зрозуміти.. на Рівненщині, Житомирщині палять все , що горить.. Може то з вірусом боряться, а може барони мають око на нові землі підчас всесвітнього шухєра
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Так милицию подключить - все равно ничем не занимаются, кроме алкоголя.
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так впіймайте одного ...нагрузіть штрафом та компенсацією за завдані збитки а ще додайте з рік у кар"єрі камінь поламати ...буде зразковий район ...всі у пожежники запишуться ...
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А предложение вернуть людям возможность работать будем рассматривать?
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Это ни как ни относится к тому что кретины палят траву. Вообще не могу понять кто не работает? Только депутаты, ну и может учителя.
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Да ну! А Фастов? А Ирпень? Как людям на работу доехать?
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Палити траву, знаючи, до чого це призводить, так як по всіх новинах показують наслідки підпалів якось пов"язане з роботою?
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В каміння кувалдою лупити і дороги мостити - міцно і надійно, бо які дороги , таке й життя .
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те що палить траву і на роботі таке ж безмізке
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Жара и засуха уже несколько лет подряд. Климат меняется. Где раньше хорошие луга были, по пырею коров пасли - сейчас полынь и колючка растёт. К концу июля уже всё высохло. Пасти негде. Опять клещи по многолетним бурьянам. Я не оправдываю. Обпаши трактором и поджигай. Но и жгут не для развлечения.
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Це не деструктивна , а суїцидальна поведінка ! Оточуючі не повинні хворіти і гинути через цих самогубць , або таки повинні , якщо терплять ... Дітей шкода ,... старих ні , старі могли б хоч якось висловитись з цього приводу , хоч кашлянути вголос проти диму ...
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хорошо это, или плохо, но теперь это земля порошенка, вакарчука и зеленского ...
пусть горит, хер с ней ....
зато Портнов на коне ...
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Чернобыль точно стал на мозгах сказываться!
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Надо брандспойтом гасить не пожар, а таких поджигателей, причем промеж глаз.
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Ух эти 73% патриотов свидетелей карупцыи опять лес подпалили
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Не потрібно тупих громадян звинувачувати. Громадяни тупі за визначенням.
А от якби поліція хоча б на 170 грн за це штрафувала, або хоча б заяви приймала - такого б не було.
А поліція у нас ні-ху-я не робить демонстративно.
А корреспонденти про це чомусь мовчать.
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я оговтатись не можу, коли на телебаченні держпосадовці ЗАКЛИКАЮТЬ не палити траву, коли за це є стаття в адмінкодексі із штрафом.
саме час журналістам запитати у авакова, а скільки складено протоколів за циєю статтею і скільки ідіотів оштрафовано?
...але здається, що журналісти у нас таке саме лайно, як і поліція, прАкурори та судді...
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Тільки великі штрафи ! Або тюрма для цих дегенератів.
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Не сочиняйте!! бредятину...причём на ходу. Вы ещё скажите, что и в Австралии фермеры коал поджигали....
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