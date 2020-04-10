 Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зокрема, 9 квітня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про займання сухої трави в с. Світин Житомирського району.

Після прибуття Державної пожежно-рятувальної частини на місце події з’ясувалося, що вогонь від сухої трави з поля поширився на лісосмугу. Горіння відбувалося на загальній площі близько 1 га. Першочергово рятувальники зосередили свої сили на відбиття вогню від лісопосадки. О 14:11 пожежу було локалізовано.

Доки бійці ДСНС поїхали на дозаправку водою, на відстані близько 100 м від місця пожежі хтось знову підпалив лісову підстилку. Одразу на місце події прибули лісівники. Також через вітряну погоду вогонь підійшов до трьох недобудованих дерев’яних будівель. На допомогу були залучені додаткові сили і засоби.

Спільними зусиллями о 17:26 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити перекидання полум’я на дерева та будівлі.

На ліквідації надзвичайної події працювало 11 пожежників на двох автоцистернах та 3 лісівники. Причини виникнення обох загорянь наразі встановлюються.

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