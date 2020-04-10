 Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зокрема, 9 квітня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про займання сухої трави в с. Світин Житомирського району.
Після прибуття Державної пожежно-рятувальної частини на місце події з’ясувалося, що вогонь від сухої трави з поля поширився на лісосмугу. Горіння відбувалося на загальній площі близько 1 га. Першочергово рятувальники зосередили свої сили на відбиття вогню від лісопосадки. О 14:11 пожежу було локалізовано.
Доки бійці ДСНС поїхали на дозаправку водою, на відстані близько 100 м від місця пожежі хтось знову підпалив лісову підстилку. Одразу на місце події прибули лісівники. Також через вітряну погоду вогонь підійшов до трьох недобудованих дерев’яних будівель. На допомогу були залучені додаткові сили і засоби.
Спільними зусиллями о 17:26 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити перекидання полум’я на дерева та будівлі.
На ліквідації надзвичайної події працювало 11 пожежників на двох автоцистернах та 3 лісівники. Причини виникнення обох загорянь наразі встановлюються.
Це не громадяни, а наволоч без мізків. Дозволити стріляти їм по ногах. В голову "бесполезно"
Это власть, хер положила на весь этот бардак с пожегами и не реагирует надлежащим образом, применяя адекватные наказания!
П.С.
нє ну ще знежкоджувати онлайн-повій. це в них на солоденьке
пусть горит, хер с ней ....
зато Портнов на коне ...
А от якби поліція хоча б на 170 грн за це штрафувала, або хоча б заяви приймала - такого б не було.
А поліція у нас ні-ху-я не робить демонстративно.
А корреспонденти про це чомусь мовчать.
саме час журналістам запитати у авакова, а скільки складено протоколів за циєю статтею і скільки ідіотів оштрафовано?
...але здається, що журналісти у нас таке саме лайно, як і поліція, прАкурори та судді...