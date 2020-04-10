 За матеріалами контррозвідки 15 років в'язниці заочно отримав терорист НЗФ "Брянка СРСР" і "Призрак" Кравцов. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України встановили, що у 2014 році мешканець Слов’янська добровільно приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у лавах бандугруповання "Призрак", він зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За це зловмисник був неодноразово нагороджений відзнаками так званої "ЛНР". Згодом бойовик перейшов до терористичного угруповання "Брянка СССР", де його призначили "заступником командира 1 механізованої роти". Там він керував бойовими групами незаконних збройних формувань, які чинили супротив українським військовим підрозділам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи намагалися залучити чиновницю з Луганщини до антиукраїнської діяльності, - контррозвідка СБУ

Зловмисник, зокрема, командував бойовиками на опорному пункті терористів поблизу міста Первомайськ Луганської області.

За матеріалами СБУ суд визнав фігуранта винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисника оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.



