 За матеріалами контррозвідки 15 років в'язниці заочно отримав терорист НЗФ "Брянка СРСР" і "Призрак" Кравцов. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України встановили, що у 2014 році мешканець Слов’янська добровільно приєднався до незаконних збройних формувань.
Перебуваючи у лавах бандугруповання "Призрак", він зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
За це зловмисник був неодноразово нагороджений відзнаками так званої "ЛНР". Згодом бойовик перейшов до терористичного угруповання "Брянка СССР", де його призначили "заступником командира 1 механізованої роти". Там він керував бойовими групами незаконних збройних формувань, які чинили супротив українським військовим підрозділам.
Зловмисник, зокрема, командував бойовиками на опорному пункті терористів поблизу міста Первомайськ Луганської області.
За матеріалами СБУ суд визнав фігуранта винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зловмисника оголошено в розшук.
Досудове розслідування здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.
Поэтому и получилось, что благодаря контрразведке мы узнали о приговоре суда.
портнягу закройте - начну думать лучше о вас - пока нет..