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 Суспільство
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Все про:війна (2113) контррозвідка (228) Луганщина (1968) СБУ (5484) Тернопіль (137)

 За матеріалами контррозвідки 15 років в'язниці заочно отримав терорист НЗФ "Брянка СРСР" і "Призрак" Кравцов. ФОТО

У Тернополі до позбавлення волі заочно засуджений один з ватажків бойових підрозділів "Брянка СРСР" і "Призрак", терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України встановили, що у 2014 році мешканець Слов’янська добровільно приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у лавах бандугруповання "Призрак", він зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За це зловмисник був неодноразово нагороджений відзнаками так званої "ЛНР". Згодом бойовик перейшов до терористичного угруповання "Брянка СССР", де його призначили "заступником командира 1 механізованої роти". Там він керував бойовими групами незаконних збройних формувань, які чинили супротив українським військовим підрозділам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи намагалися залучити чиновницю з Луганщини до антиукраїнської діяльності, - контррозвідка СБУ

Зловмисник, зокрема, командував бойовиками на опорному пункті терористів поблизу міста Первомайськ Луганської області.

За матеріалами СБУ суд визнав фігуранта винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисника оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

За матеріалами контррозвідки 15 років вязниці заочно отримав терорист НЗФ Брянка СРСР і Призрак Кравцов 01
За матеріалами контррозвідки 15 років вязниці заочно отримав терорист НЗФ Брянка СРСР і Призрак Кравцов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188212
 
 
 Топ коментарі
 
чиновники только допущенные к гостайне уголовники....а еще больше двух тысяч СБУ- шников перешли на службу рашке......и по ним я не слышал ни одного уголовного дела по измене Родине.
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Заочно в нас суворо.А як тут би був то й не судили б.
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Та неее..., то контрразведка выяснила, что он получил!!! По материалам контрразведки 15 лет тюрьмы заочно получил террорист НВФ "Брянка СССР" и "Призрак" Кравцов - Цензор.НЕТ 4819
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цензоровские заголовки ето шо та - начинаю сейвать.
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Цей буде сидіти на рашці. А от на всіх рашиків- чиновників в Криму де кримінальні справи? І до Інтерполу, щоб кожний рашкочиновник знав - тільки нога стала на територію Криму - двері в Европу, США, Канаду, тощо зачинені.
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чиновники только допущенные к гостайне уголовники....а еще больше двух тысяч СБУ- шников перешли на службу рашке......и по ним я не слышал ни одного уголовного дела по измене Родине.
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а без материалов котрразведки падло получило 15?
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Какое мерзкое ватно-коммуняцкое ипало!
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Та неее..., то контрразведка выяснила, что он получил!!!
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Всё гораздо проще .Корреспондент учился плохо в школе.Он прогулял когда рассказывали про "Казнить нельзя помиловать."
Поэтому и получилось, что благодаря контрразведке мы узнали о приговоре суда.
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подвержадть очевидное? - у вас работы, хлопцы, непочатый край..

портнягу закройте - начну думать лучше о вас - пока нет..
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Заочно в нас суворо.А як тут би був то й не судили б.
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