 Іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайство, затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що 51-річний іноземець переховувався в Україні з листопада минулого року. Зловмисник пересувався столицею лише на таксі та змінював номери телефону, щоб не видати себе.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, чоловік намагався отримати статус політичного біженця.

У результаті проведення правоохоронцями оперативно-розшукових заходів вдалося встановити його місце проживання. Затримали іноземця у Голосіївському районі столиці в орендованій квартирі.

Тривають відповідні слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції.

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