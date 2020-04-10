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Все про:затримання (3142) іноземець (148) контррозвідка (228) шахрайство (322) Нацполіція (9287) СБУ (5484)

 Іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайство, затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали громадянина однієї з країн Каспійського басейну, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство у великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що 51-річний іноземець переховувався в Україні з листопада минулого року. Зловмисник пересувався столицею лише на таксі та змінював номери телефону, щоб не видати себе.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, чоловік намагався отримати статус політичного біженця.

У результаті проведення правоохоронцями оперативно-розшукових заходів вдалося встановити його місце проживання. Затримали іноземця у Голосіївському районі столиці в орендованій квартирі.

Тривають відповідні слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції.

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Іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайство, затримано в Києві, - контррозвідка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188198
 
 
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..и заметьте, чурка не рогатая, что весьма странно,,,
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...задержали гражданина одной из стран Каспийского бассейна, который..

Как загадочно каждый раз. Иностранец, находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в Киеве, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4630
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хоть не Тихоокеанского бассейна, могут когда захотят сузить бассейн поиска.
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Це новий мусорськи евфемізм для "ліц капказской національності"
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Пора делать отличия между чурками и иностранцами.
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