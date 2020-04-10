 Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"24-річний мешканець міста Бровари розмістив оголошення в месенджері щодо продажу антисептику у великих об’ємах за ціною 300 гривень за літр. Поліцейські вилучили в нього 368 літрів антисептичної рідини на суму в 120 000 гривень. Його "колега" організував продаж антисептиків за ціною 100 гривень за 200 мл. у нього правоохоронці вилучили продукції на суму 200 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Вилучені речові докази направлено на дослідження. Стосовно обох порушників правоохоронці склали адмінпротоколи.

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