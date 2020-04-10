 Поліцейський вимагав хабар за роботу підприємства під час карантину на Харківщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У березні 2020 року поліцейський дізнався, що підприємство, яке здійснює оптову торгівлю брухтом, продовжує вести підприємницьку діяльність, незважаючи на встановлений на всій території України карантин та заборону роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів (Постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2").

Правоохоронець зустрівся з керівником цеху підприємства та повідомив, що, в разі надання йому 15 тис грн та надалі щомісяця по 2 тис грн, підприємство зможе продовжити свою роботу попри встановлені карантином обмеження, а його працівників не буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

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