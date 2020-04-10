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Все про:хабар (2965) Нацполіція (9287) Харківщина (899) Офіс генерального прокурора (218)

 Поліцейський вимагав хабар за роботу підприємства під час карантину на Харківщині. ФОТО

Повідомлено про підозру начальнику відділення одного з відділів Головного управління Нацполіції в Харківській області за фактом прохання надати неправомірну вигоду для себе за невчинення дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У березні 2020 року поліцейський дізнався, що підприємство, яке здійснює оптову торгівлю брухтом, продовжує вести підприємницьку діяльність, незважаючи на встановлений на всій території України карантин та заборону роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів (Постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2").

Правоохоронець зустрівся з керівником цеху підприємства та повідомив, що, в разі надання йому 15 тис грн та надалі щомісяця по 2 тис грн, підприємство зможе продовжити свою роботу попри встановлені карантином обмеження, а його працівників не буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Поліцейський вимагав хабар за роботу підприємства під час карантину на Харківщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188167
 
   
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Зелене лайно несе особисто відповідальність за діяльність поліції, він залишив на посаді сабакова який в свою чергу перетворив поліцію в ОЗУ..Брехун і подонок президент.
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непідйомні штрафи не для покарання , а для створення потоку "відбитих" грошей!
Стара схема поповнення карманів мусорського керівництва! Менти в захваті , довгожанна свобода, коли можно все і їм нічого не буде! Золотий потік!
Можно безкарно знущатись над громадянами, як в старі добрі(для мусарні) часи!!
Поліцейський вимагав хабар за роботу підприємства під час карантину на Харківщині - Цензор.НЕТ 8727
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Полицейский,получив задание от сАбакова, вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине
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У ментов уже камунизм начался, вот и быкуют в Одессе Харькове да по свей Украине. Реформированный блин мусора.
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